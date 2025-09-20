¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¡ÈÇúÈ¯¤Î½Ö´Ö¡É¡Ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Û¥Æ¥ëÉÕ¶á¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â ¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤¬ÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀ
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ëÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¡£²èÌÌ±¦²¼¤òÀª¤¤¤è¤¯²¿¤«¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢ÇúÈ¯¤È¶¦¤Ë°ìµ¤¤Ë±ê¤¬´¬¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¡ÈÇúÈ¯¤Î½Ö´Ö¡É
¡¡ÇúÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÇúÈ¯¤Î¤¢¤È¡¢¥¤¥¨¥á¥ó¤Î¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤¬ÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡Öº£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¹¶·â¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤ÈÆ±ÌÁ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¡¢¿ô½½È¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤È¥É¥í¡¼¥ó¤ò·Þ·â¤·¡¢ÊóÉü¹¶·â¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë