µÜÎ¤Íõ¤µ¤ó¡¢Ì¼¤È¡ØËüÇî¡ÙË¬Ìä¡¡2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡ÖÈýÌÓ¤¬Íõ¤Á¤ã¤ó¤Î°äÅÁ»Ò¡×¡ÖºÇ¸å¤Î°ìËç²¿¸Î¤«¥¸¥ï¤ë¡×
¡¡¸µ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎµÜÎ¤Íõ¤µ¤ó¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÂçºå¡¦Ì´½§¡Ë¤òË¬¤ì¡¢Ì¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈýÌÓ¤¬Íõ¤Á¤ã¤ó¡×Ì¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿µÜÎ¤Íõ¤µ¤ó
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö#ËüÇî Â³¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¿Íµ¤¤Î¡ÖÅÅÎÏ´Û¡×¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£¡ÖÌ¼¤¬ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ëè¤Ë²¿¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´Ä¶¤ËÉéÃ´¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¥¤¥¹´Û¡×¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ó¡¢²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤ÇÊÑ²½¤¹¤ë¥¢¥ë¥×¥¹»³Ì®¤ä¡¢´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æº¬ËÜÅª¤Ë·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Å¸¼¨¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÜÎ¤¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤Î¹ÔÆ°¤¬Ì¤Íè¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈùÎÏ¤ÏÌµÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¿§¤ó¤Ê»É·ã¤òÄº¤¤¤¿ËüÇî»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤È¤á¡¢Ì¼¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿³Ø¤Ó¤Î»þ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈýÌÓ¤¬Íõ¤Á¤ã¤ó¤Î°äÅÁ»Ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¸å¤Î°ìËç²¿¸Î¤«¥¸¥ï¤ë¡×¡Ö¤¢¤¤¤Á¤ã¤ó²¿¸Î¤À¤«¥é¥¹¥È¤Î1ËçÆëÀ÷¤ó¤Ç¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜÎ¤¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¡¢¼«¿È¤Î33ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë6·î19Æü¤Ë¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤È·ëº§¡£21Ç¯12·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
