¥Ó¥ë¤Î²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤Ç¥¯¥ì¡¼¥ó¼Ö¤¬ÅÝ¤ì¤ë¡Ä¼þÊÕ¤Ç¤Ï¿®¹æ¤¬»ß¤Þ¤ë¤Ê¤ÉÄäÅÅ¤¬È¯À¸¡¡¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¡¡Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è
Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î¥Ó¥ë¤Î²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤Çºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¼Ö¤¬ÅÝ¤ì¼þÊÕ¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
20Æü¸áÁ°8»þ¤¹¤®¡¢Ê¸µþ¶è¾®ÀÐÀî¤Î¥Ó¥ë¤Î²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤Ç¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬½Åµ¡¤ò¤Ä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·ÅÝ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Çºî¶È°÷¤äÄÌ¹Ô¿Í¤Ê¤É¤Ë¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼þÊÕ¤Ç¤Ï¿®¹æ¤¬»ß¤Þ¤ë¤Ê¤ÉÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡