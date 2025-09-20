¥Òー¥È¤Î¥¿¥¤¥éー¡¦¥Òー¥íー¤¬º¸Â¼ó¤ò¼ê½Ñ¡ÄÌó8½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤Ç³«ËëÀäË¾
¡¡¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È¤Ï9·î20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥¿¥¤¥éー¡¦¥Òー¥íー¤¬º¸Â¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢À®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Ìó8½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î23Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Î³«ËëÀï½Ð¾ì¤ÏÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Òー¥íー¤Ï2024－25¥·ー¥º¥ó¤Ëº¸Â¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¡Ê¶´¤ß¹þ¤ß¾É¾õ¡Ë¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Î¥ïー¥¯¥¢¥¦¥ÈÃæ¤ËÂ¼ó¤òÉé½ý¤·¡¢¼ê½Ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ë25ºÐ¤Î¥Òー¥íー¤Ï¡¢¡ÖNBA¥É¥é¥Õ¥È2019¡×¤Î1½äÌÜÁ´ÂÎ13°Ì»ØÌ¾¤Ç¥Òー¥È¤Ë²ÃÆþ¡£NBA¥¥ã¥ê¥¢6Ç¯ÌÜ¤Îºò¥·ー¥º¥ó¤Ï77»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î1»î¹çÊ¿¶Ñ23.9ÆÀÅÀ¤ËÆ±5.2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5.5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨47.2¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¿ô»ú¤Ç¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥ÈÀ®¸ùÎ¨¤Ï37.5¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íーÀ®¸ùÎ¨¤Ï87.8¥Ñー¥»¥ó¥È¡£¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Ë½é¤á¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï½¼¼Â¤Î¥·ー¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥Òー¥È¤Ï¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹10°Ì¤Î37¾¡45ÇÔ¤Ç¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ò½ªÎ»¡£¥×¥ìー¥¤¥ó¡¦¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ÎËö¤Ë¡ÖNBA¥×¥ìー¥ª¥Õ2025¡×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1²óÀï¤Ç¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¤òÁê¼ê¤Ë4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Òー¥È¤Ï¿·¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Îー¥Þ¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤È¥·¥âー¥Í¡¦¥Õ¥©¥ó¥Æ¥Ã¥¥ª¤ò¥È¥ìー¥É¡¢¥«¥¹¥Ñ¥é¥¹¡¦¥ä¥¯¥Á¥ç¥Ë¥¹¤ò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç³ÍÆÀ¡£¥Ð¥à¡¦¥¢¥Ç¥Ð¥è¤ä¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥¦¥£¥®¥ó¥º¡¢¥±¥ë¥¨¥ë¡¦¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤â¥í¥¹¥¿ー¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Òー¥È¤Ï10·î5Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤«¤é¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à6»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤È¤Î³«ËëÀï¤ËÄ©¤à¡£