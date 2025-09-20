FIBA Intercontinental Cup ±§ÅÔµÜvs¥¦¥Ë¥«¥Ï
9·î19Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Î¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥¤¥ó¥É¥¢¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡¢FIBA¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡¦¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ëー¥×Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥°¥ëー¥×A¤Î±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¥¦¥Ë¥«¥Ï¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¥¦¥Ë¥«¥Ï¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥êー¥°¤ÎÇÆ¼Ô¤È¤·¤ÆÆ±Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Æü¤Ë¤Ï¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥êSC¡Ê¥ê¥Ó¥ä¡ËÁê¼ê¤Ë73-61¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥°¥ëー¥×2ÀïÌÜ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
±§ÅÔµÜ¤Ï#6 Èæ¹¾Åç¿µ¡¢#12 ¹âÅç¿Â»Ê¡¢#25 D.J¡¦¥Ë¥åー¥Ó¥ë¡¢#33 ¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡¢#34 ¥°¥é¥ó¥È¡¦¥¸¥§¥ì¥Ã¥È¤¬¡¢¥¦¥Ë¥«¥Ï¤Ï#0 Tyson Perez¡¢#2 Aleksander Balcerowski¡¢#4 Tyler Kalinoski¡¢#7 Jonathon Barreiro¡¢#55 KEndrick Perry¤¬ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ðー¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Âè1Q¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Þ¤Ç±þ±ç¤ËÍè¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤òÎÏ¤Ë¡¢¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¥êー¥É¤ò¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¤¤¿¡£Æ±¥¯¥©ー¥¿ー½ªÈ×¤Ë#9 Alberto Diaz¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢20-23¤È¥êー¥É¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸«¤»¤¿¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡£
Âè2Q¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¹ç¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤ë¤â¡¢½ù¡¹¤Ë»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò¥¦¥Ë¥«¥Ï¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£#55 Perry¤òÃæ¿´¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥¦¥Ë¥«¥ÏÁê¼ê¤Ë¶ìÀï¤·¤¿±§ÅÔµÜ¤¬33-41¤È¥êー¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¾õ¶·¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥¦¥Ë¥«¥Ï¤Î3P¥·¥åー¥È¹¶Àª¤¬¸ú¤»Ï¤á¤ë¡£#4 Kalinoski¤Î3P¥·¥åー¥È¤¬·è¤Þ¤êÂ³¤±¡¢¥êー¥É¤Ïµ¤ÉÕ¤±¤ÐÆó·åº¹¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¼å¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢±§ÅÔµÜ¤Ï53-76¤È23ÅÀº¹¤Î¥êー¥É¤òºî¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤ò·Þ¤¨¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè4Q¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç#34 ¥¸¥§¥ì¥Ã¥È¤¬¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤«¤é#25 ¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤¬Ê³Æ®¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¦¥Ë¥«¥Ï¤¬»î¹ç¤òÄÌ¤·¤ÆÃÛ¤¤¤¿¥êー¥É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢68-97¤Î¥¹¥³¥¢¤ÇÇÔ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤á¤ÆÆ±Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿±§ÅÔµÜ¤Ï¡¢#25 ¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤¬21ÆÀÅÀ¡¢8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢8¥¢¥·¥¹¥È¡¢#34 ¥¸¥§¥ì¥Ã¥È¤¬16ÆÀÅÀ¡¢5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢#12 Èæ¹¾Åç¤¬12ÆÀÅÀ¡¢2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢2¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¡£¹õÀ±È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿±§ÅÔµÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö20Æü¤Î21»þ¤«¤é¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥êSC¡Ê¥ê¥Ó¥ä¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¥°¥ëー¥×Àï½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¦¡£
°ìÊý¡¢¥°¥ëー¥×ÀïÏ¢¾¡¤È¤·¤¿¥¦¥Ë¥«¥Ï¤Ï¡¢#4 Kalinoski¤¬3P6ËÜÃæ5ËÜÀ®¸ù¤Î19ÆÀÅÀ¡¢#7 Barreiro¤¬13ÆÀÅÀ¡¢#19 Sulejmanovic¤¬11ÆÀÅÀ¡¢5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò11-5¡¢¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤Ç¤Ï8-17¤È¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç»ÙÇÛ¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¾¡¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë 21:00 TIPOFF ¡§ ¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥È¥ê¥Ý¥ê¡Ê¥ê¥Ó¥¢¡Ëvs ±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ¡Ë
ÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é
¢¨»î¹ç»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨»þ¹ï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö
¾ÜºÙFIBA¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥«¥Ã¥×2025ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡ÊB.LEAGUE¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ë
FIBA ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥«¥Ã¥×¸ø¼°¥µ¥¤¥È