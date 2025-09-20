Ê¡»³²í¼£¡ß¼Æºé¥³¥¦¤Ï¤Ê¤¼ºÇ¹â¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Ë¡©¡¡¡ØÄÀÌÛ¤Î¥Ñ¥ìー¥É¡Ù¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ
¡¡9·î12Æü¤ËÊ¡»³²í¼£¼ç±é±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢9·î20Æü¤Ë¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ù¥·¥êー¥º¤Î·à¾ìÈÇÂè3ÃÆ¡ØÄÀÌÛ¤Î¥Ñ¥ìー¥É¡Ù¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¡Ù¤¬ÉÁ¤¤¤¿2¤Ä¤Î¼Ò²ñÇÉ¥Æー¥Þ¡¡¥à¥é¼Ò²ñ¤ÈÄ®¤ª¤³¤·¤Î²ÝÂê¤È¤Ï
¡¡ËÜºî¤ÏÊ¡»³¤¬Å·ºÍÊªÍý³Ø¼Ô¡¦ÅòÀî³Ø¤ò±é¤¸¤¿¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ù¥·¥êー¥º¤Î·à¾ìÈÇÂè3ÃÆ¡£ÅòÀî¤ÎÁêËÀ¤È¤Ê¤ë·º»ö¡¦Æâ³¤·°Ìò¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤«¤é°ú¤Â³¤¼Æºé¥³¥¦¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ù¥·¥êー¥º·à¾ìÈÇ¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¿¿²Æ¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÅòÀî¤ÎÁêËÀ¤¬µÈ¹âÍ³Î¤»Ò±é¤¸¤ë¿·¿Í½÷À·º»ö¡¦´ßÃ«Èþº½¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤ÈÆ±¤¸¤¯ÅòÀî¡ßÆâ³¤¥³¥ó¥Ó¤Ç»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢Ìó14Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ÅòÀî¡ßÆâ³¤¥³¥ó¥Ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ö¿äÍý¡ß¥Ð¥Ç¥£¤â¤Î¡×¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¤ÈÁêËÀ¤È¤Ê¤ë2¿Í¤ÎÀ³Ê¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ØÁêËÀ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¥·¥êー¥º¤Î±¦µþ¡Ê¿åÃ«Ë¡Ë¤Èµµ»³¡Ê»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ë¤¬¤½¤ÎÎÉ¤¤Îã¤À¤í¤¦¡£ÎäÀÅÄÀÃå¤ÇÀè¤òÍ½¸«¤·¤¿¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯±¦µþ¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Î´¶¾ð¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¡¢Æ¬¤è¤ê¤â¿ÈÂÎ¤¬Àè¤ËÆ°¤¯µµ»³¡£2¿Í¤Ï¤½¤ÎÀµÈ¿ÂÐ¤µ¤æ¤¨¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤Ï¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢º£¤Ç¤ÏÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤Þ¤µ¤·¤¯¡ÈÁêËÀ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÅòÀî¤ÈÆâ³¤¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ËÎäÀÅ¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÁÜºº¤ò¤¹¤ë»þ¤âÃ¸¡¹¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢2¿Í¤¬ÂÐÎ©¤·¤ÆÁê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¹â¤á¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡ØÄÀÌÛ¤Î¥Ñ¥ìー¥É¡Ù¤Ï¡¢ÅòÀî¤ÈÆâ³¤¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æâ³¤¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅòÀî¤ÎÂç³Ø»þÂå¤ÎÆ±´ü¤Ç¤¢¤ëÁðÆå¡ÊËÌÂ¼°ìµ±¡Ë¤¬³ëÆ£¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤ë»ö·ï¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢²áµî¤ËÁðÆå¤¬Ã´Åö¤·¤¿»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÁðÆå¤Ï¡¢²áµî¤Î»ö·ï¤Î°äÂ²¤¬Éü½²¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Ä¤ÄÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬²áµî¤Î»ö·ï¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÁðÆå¤ò¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿Æâ³¤¤Ï¡ÖÁðÆå¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤Î»ö·ï¤¬Éü½²¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅòÀî¤ËÏÃ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÉ½¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ÏÉ½¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Î´¶¾ð¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Æâ³¤¤ÎÆÃÄ§¤À¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÅòÀî¤Ï¡Ö¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤éÁðÆå¤Ï¼«Ê¬¤¬Èï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤ò»¦¿Í¼Ô¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿»ö¼Â¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£Æâ³¤¤Ï¡Öº£ÅÙ¤ÏÁðÆå¤µ¤ó¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÊÖ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ë¾Ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅòÀî¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤òÆâ³¤¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎÃ¼Åª¤Ê²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ë¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÀ³Ê¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Î¡Èº³ºÙ¤Ê°ã¤¤¡É¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£ÅòÀî¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹çÍýÀ¤äÏÀÍý¤ò½Å»ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢Æâ³¤¤Ï¡¢»ö¼Â¤ÏÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¿Í¤Î´¶¾ð¤ò½Å»ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤³¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ2¿Í¤Ï·ã¤·¤¯¤ÏÂÐÎ©¤·¤Ê¤¤¡£Æâ³¤¤ÏÅòÀî¤ò¸«¤Æ¡¢´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¡¢ÅòÀî¤ÏÆâ³¤¤ò¸«¤Æ¡¢´¶¾ð¤òÌµ»ë¤·¤Æ¿¿¼Â¤À¤±¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤³¤È¤Î´í¸±À¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¤à¤·¤í¸ß¤¤¤Î·çÅÀ¤òÊä¤¦¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¤¨¸«¤¨¤ë¤Î¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î2¿Í¤·¤«ºî¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡È´ó¤êÅº¤¦ÁêËÀ¡É¤È¤¤¤¦·Á¤¬³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ù¥·¥êー¥º¤Î·à¾ìÈÇºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ¬Ç¾ÌÀÚò¤ÊÅòÀî¤Î²ÚÎï¤Ê¿äÍý¥·¥çー¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡ÖÅòÀî¤¬¤è¤ê¿Í´Ö¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£ÅòÀî¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÈÁêËÀÎò¡É¤ÎÄ¹¤«¤Ã¤¿Æâ³¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÊüÁ÷¤òµ¡¤Ë¤Þ¤¿¡¢ÅòÀî¡ßÆâ³¤¥³¥ó¥Ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡áµ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ë¡Ë