9·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷Ê¬¤Ç¤Ï¡¢¹âÈøÅÐ»³ÅÅÅ´¿¦°÷¡¦ÃÝÅÄÃÎÀ¸¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¡£¹âÈøÅÐ»³ÅÅÅ´¤ÎÂ¾¤Î¿¦°÷¤ÎÊý¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥Ð¥º¤é¤»²°¤Ç¤¹¡×¡Ö¹âÈø»³¤ÎÊâ¤¯Wikipedia¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÃÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¹âÈøÅÐ»³ÅÅÅ´¤Î¸ø¼°SNS¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÝÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀÚ¤ê¼è¤ë¹âÈø»³¤ÎÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¡£¤µ¤é¤ËSNS¤Î¿Íµ¤¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÝÅÄ¤µ¤ó¤ÎÊ¸¾Ï¥»¥ó¥¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Íî¤ÁÍÕ¤¬Â¿¿ô¤Î¿Í¤Î»±¤ËÅ½¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ë¤Ï¡ÖËÜÆü¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î»±¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¥ß¥ä¥Þ¥¯¥ï¥¬¥¿¤¬¶»¸µ¤Ë¤Ò¤Ã¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅ·Á³¤Î¥Ö¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢5ÉÃ¸å¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¢ÉõÅû¤«¤é¤É¤ó¤°¤ê¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡Ö»³¤ÎµëÎÁ¡×¤Ê¤É¡Ä¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÃÝÅÄ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÁ°¤ÏÌó3000¿Í¤À¤Ã¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬2Ëü3000¿Í¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃÝÅÄ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹âÈø»³¤ØÅÐ»³¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÅÐ»³¥³¡¼¥¹¤È³Ú¤·¤ßÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë¹â¤µÌó599m¤ÎÌ¾Êö¡¦¹âÈø»³¤Î¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÅÔ¿´¡¦¿·½É¤«¤éÅÅ¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¡£Ç¯´ÖÌó300Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢¤½¤Î¿ô¤ÏÇ¯´ÖÌó20Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ëÉÙ»Î»³¤Î10ÇÜ°Ê¾å¤ÇÅÐ»³¼Ô¿ôÀ¤³¦°ì¡£ÃÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö100²ó¹Ô¤±¤Ð100²ó°ã¤¦¹âÈø»³¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÅÐ»³»þ¡¢ÃÝÅÄ¤µ¤ó¤ÏÆ¬¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¿¥ª¥ë1Ëç¤¢¤ë¤È´À¤â¿¡¤±¤Þ¤¹¤·¡¢Ëü¤¬°ì²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë±þµÞ¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¹âÈø»³¤Ë¤ÏÄº¾å¤òÌÜ»Ø¤¹ÅÐ»³¥ë¡¼¥È¤¬6¤Ä¡£°ìÈÖÍøÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤¤1¹æÏ©¤Ï¥³¡¼¥¹ÃæÊ¢¤Þ¤Ç¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÌó2kmÊâ¤¤¤ÆÅÐ¤ëÅÐ»³½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤Ê¥³¡¼¥¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÝÅÄ¤µ¤ó¤¬º£²óSNSÅê¹ÆÍÑ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤¤¾ì½ê¤Ï6¹æÏ©¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÖÊÌÌ¾¡È¿å¤Î¥³¡¼¥¹¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢²£¤¬¤º¤Ã¤È¤Û¤ÜÂô±è¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦6¹æÏ©¤Ï¡¢3.3km¤Î¥³¡¼¥¹¡£¤»¤»¤é¤®¤ÈÌÚÏ³¤ìÆü¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾¤Î¥ë¡¼¥È¤è¤ê¤â¹âÈø»³¤Î¼«Á³¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
ÅÐ»³¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÁáÂ®ÃÝÅÄ¤µ¤ó¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤¬È¿±þ¡£ÀÖ¤¯¾®¤µ¤¤²Ö¡¦¥ß¥º¥Ò¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¾®¤µ¤¤²Ö¤Ë¡Ë±«¤ÎÆü°ì¸Ä°ì¸Ä¼¶¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¼¶¤Î²Ö¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¡×¡Ö¤ª½Ë¤¤»ö¤Ç¿å°ú¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥ß¥º¥Ò¥¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö6¹æÏ©¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤º¤Ã¤È²£¤Ë¤³¤ì¤¬¤¤¤ë¡×¿¢Êª¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥·¥ã¥¬¡£¡Ö¥¢¥ä¥á¤ÎÃç´Ö¤Ç5·îº¢¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡£º¬¤Ã¤³¤¬¿¼¤¯²£¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÚ¤ÎÊø¤ì¤ë¤Î¤òËÉ»ß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶»º¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¹âÈø»³¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»³Êø¤ìËÉ»ß¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¹âÈø»³Á´ÂÎ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¢Êª¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹âÈø»³¤Ë¤Ï¥·¥À¿¢Êª¤À¤±¤Ç100¼ïÎà°Ê¾å¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÝÅÄ¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹âÈø»³¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¿¢Êª¤ÎË¤«¤µ¡£¤½¤Î¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÌó1,600¼ïÎà°Ê¾å¡Ê¹âÈø»³¼þÊÕÁ´°è¤Ë¤Æ¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹Á´ÅÚ¤Ë¼«À¸¤¹¤ë¼ïÎà¤Î¿ô¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¹âÈø»³¤Ë¤ÏÃÈ²¹ÂÓ¤ÈÎä²¹ÂÓ¤Î2¤Ä¤Îµ¤¸õÂÓ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡£»³¤ÎÏ¼¤äÆîÂ¦¤ÏÃÈ²¹ÂÓ¤Ç¡¢¥·¥¤¤ä¥«¥·¤È¤¤¤Ã¤¿¾ïÎÐ¼ù¤¬°é¤Ä¥¨¥ê¥¢¡£°ìÊý¡¢»³¤ÎËÌÂ¦¤ÏÎä²¹ÂÓ¤Ç¡¢¥Ö¥Ê¤ä¥¤¥Ì¥Ö¥Ê¤Ê¤É´¨¤µ¤Ë¶¯¤¤ÍîÍÕ¼ù¤¬¼«À¸¤¹¤ë¡£ËÉÙ¤Ê¿å¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°Û¤Ê¤ëµ¤¸õ¤ËÅ¬¤·¤¿¿¢Êª¤¬¡¢Æ±¤¸»³¤Ç¼«À¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³«»³¤·¤Æ1,200Ç¯°Ê¾å¤È¸À¤ï¤ì¤ë¹âÈø»³¤ÎÎò»Ë¤â¿¢Êª¤ÎÂ¿¤µ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
744Ç¯¡¢ÆàÎÉ»þÂå¤Ë·úÎ©¤µ¤ì¤¿¹âÈø»³Ìô²¦±¡¤Ï¡¢»³³Ù¿®¶Ä¤Î»û¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î½¤¹ÔÁÎ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÁ´¹ñ¤«¤é½¤¹Ô¤Ë³§¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¡¢¿¢Êª¤ò¾¯¤·¤º¤Ä»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹âÈø»³¤Ï¿¢Êª¤Î¼ïÎà¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤ò¿©¤Ù¤ëº«Ãî¤¿¤Á¤ÎÉý¤â¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÝÅÄ¤µ¤ó¡£
ÅÐ»³¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é1,200m¡¢¹âÈø»³Í¿ô¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬´ä²°Âç»Õ¡£¡Ö¹âÈø»³¤Î¡Ê»³³«¤¤Î¡Ë»Ï¤Þ¤ê¤¬¿¿¸À½¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹°Ë¡Âç»Õ¡¢Îò»Ë¤Ç¤¤¤¦¶õ³¤¤¬700Ç¯Âå¤Ë½¤¹Ô¤ÇË¬¤ì¡¢¶öÁ³¤³¤³¤ÇÍò¤ËÁø¤¤¿Æ»Ò¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¶õ³¤¤¬Ç°¤¸¤¿¤é±«½É¤ê¤Ç¤¤ë·¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤¬¤³¤Î´ä²°Âç»Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï²òÀâ¡£
¤³¤Î¶õ³¤¤ÎÀÐÊ©¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÎ¹¤Î°ÂÁ´¤ò´ê¤¦¿Í¡¹¤Ë¿®¶Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢´ä²°Âç»Õ¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÈüÇÊÂì¤Ï¡¢Î®¤ìÍî¤Á¤ë¿å¤Î²»¤¬¡¢ÈüÇÊ¤Î²»¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¤³¤È¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¾ì½ê¡£
¤µ¤é¤Ë»³¤ò¿Ê¤ß¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é1,500m¡¢ÃÝÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¡£¡ÖÅìµþ¤é¤·¤«¤é¤ÌÅìµþ¡×¡Ö¿å¤¬¤¢¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¡È²°µ×Åç´¶¡É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¹¥¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤ÎÆü¤â¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¡£
¤Þ¤¿¹âÈø»³¤Ï¡¢Ìó5,000¼ïÎà¤Îº«Ãî¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¡£ÂçºåÉÜ¡¦Ì§ÌÌ»³¡¢µþÅÔÉÜ¡¦µ®Á¥»³¤ÈÊÂ¤ÓÆüËÜ»°Âçº«ÃîÀ¸Â©ÃÏ¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥«¥¨¥¾¥¼¥ß¤È¤¤¤¦²Ü°Ð¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»¤Î¥»¥ß¤Ê¤É¡¢Ê¿ÃÏ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥»¥ß¤âÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÝÅÄ¤µ¤ó¡£¹âÈø»³¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¤½¤ÎÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¿¥«¥ª¥á¥À¥«¥«¥ß¥¥ê¤Ê¤É¤âÀ¸Â©¡£
ÃÝÅÄ¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¶½Ê³¤·¤¿¤Î¤Ï¥ª¥ª¥ß¥º¥¢¥ª¤Î±©¤Î°ìÉô¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»þ¡£¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤â¤Î¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À®Ãî¤Ç°ì½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤«À¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÇò¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤ÇÂçÂÎ¤¹¤°Ä»¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£Ä³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ë¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢Ìó1½µ´Ö¤·¤«À¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Îµ®½Å¤µ¤«¤é¡Ö¹¬±¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é2,500m¡£Äº¾åÌÜÁ°¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¤µ¤é¤ËÆ»¤¬¸±¤·¤¯¤Ê¤ë¡£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡Öº£¤«¤éÀî¤òÅÐ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¡Ö6¹æÏ©¤ÎÃæ¤Ç¤âÌ¾¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤ÈÃÝÅÄ¤µ¤ó¡£¿å¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀî¤òÅÐ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÅÐÄº¡£¤³¤ÎÆü¤Î»³Äº¤Î·Ê¿§¤Ï¡ÖÅìµþÏÑ¤òÄ¶¤¨¤¿Àè¤ËË¼ÁíÈ¾Åç¤¬º£¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÝÅÄ¤µ¤ó¡£
¹âÈø»³Äº¤ÏÉ¸¹â599.15m¡£ÃÝÅÄ¤µ¤óÛ©¤¯¡ÖÀÎ¤Ï600m¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²áµî¤ÎÂ¬ÎÌ¤Î´Ø·¸¤Ç599m¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤â½ôÀâ¤¢¤Ã¤Æ¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬Íè¤¹¤®¤ÆÆ§¤ß¸Ç¤á¤é¤ì¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È½ôÀâ¤¢¤ê¤À¤½¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÃÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥°¥ë¥á¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¹§ÂÀÏº¤¬¡Öº£¤À¤È²¿¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Öº£¤Î»þ´ü¤Ç¤¹¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤È¤«¡×¤È¡¢¡Ö¹âÈø»³¥Ó¥¢¥Þ¥¦¥ó¥È¡×¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿ÃÝÅÄ¤µ¤ó¡£
¡ÖÅ·¶é¥É¥Ã¥°¡×¤¬Ì¾Êª¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ê¡ÖÅ·¶é¥É¥Ã¥°¡Ü¥Á¡¼¥º¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×900±ß/²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¢¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ï²Æ¤Î»þ´ü¤Ç¤¹¤È¡¢°û¤ßÊüÂê¿©¤ÙÊüÂê¡Ê¤Î¥³¡¼¥¹¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åß¤À¤Ã¤¿¤éÃ±ÉÊÃíÊ¸À©¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë½Ð¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¹âÈø»³¤Î¹ÈÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¡£¡Ö¡Ê¸«º¢¤Ï¡Ë·ë¹½ÃÙ¤¯¤Æ11·î¤ÎÃæ½Ü¤´¤í¤«¤é12·î¤Î¾å½Ü¡£ºÇ¶á¤ÏÃÈ¤«¤¤¤Î¤Ç12·îÃæ½Ü¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¹âÈø»³¤Î¤Õ¤â¤È¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥°¥ë¥á¤â¾Ò²ð¡£¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¾¯¿Í¿ô¤Ç¹Ô¤¯±£¤ì²ÈÅª¤Ê¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÈø±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡ÖÏ¡²ÚÃã²°¡×¡£Ì¾Êª¤Ï¡ÖÏ¡²ÚÃã²°¶àÀ½¹âÈø¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¡Ê1,680±ß¡Ë¡£
ºÇ¿·¥°¥ë¥á¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¹âÈø¤µ¤ó¤«¤¯Æ²¡×¡£¡ÖÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¤ªÅ¹¤Ç¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Þ¥é¥µ¥À¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¹âÈø»³¤Î·Á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿»°³Ñ·Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃÝÅÄ¤µ¤ó¡Ê¥×¥ì¡¼¥ó490±ß/¾®ÁÒ¤¢¤ó550±ß/¥«¥¹¥¿¡¼¥É530±ß¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¡¢¹âÈø»³Ìô²¦±¡¤ÇÀÎ¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¾Êª¤Î¤«¤ê¤ó¤È¤¦¤ò7¼ïÎà»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£Å·¶é¤ÎÅÁÀâ¤¬¤¢¤ë¹âÈø»³¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Å·¶é¤ÎÉ¡¤òÌÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£