Íè½µ¤Î¡Ú½ÅÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÛÊÆ¿·ÃÛ½»ÂðÈÎÇä¡¢¸¢ÍøÉÕ¤ºÇ½ªÇäÇãÆü¡¢ÊÆ¸Ä¿Í½êÆÀ (9·î22Æü～28Æü)
――――――――――――――――――― 9·î22Æü (·î) ――
¢¡¹ñÆâ·ÐºÑ
¡¡¡¦¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¹ð¼¨ (10·î4ÆüÅê³«É¼)
¡¡¡¦¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¸õÊä¤Î½ê¸«È¯É½±éÀâ²ñ
¡¡¡¦8·îÇòÊª²ÈÅÅ½Ð²Ù³Û (10:00)
¡¡¡¦8·î¼çÍ×¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢Çä¾å¹â (14:00)
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡úÃæ¹ñ9·îºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø (10:00)
¡¡¡¦¥æー¥í·÷9·î¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶ (23:00)
¡¡¡¦¥×¥é¥¶¹ç°Õ¤«¤é40Ç¯
――――――――――――――――――― 9·î23Æü (²Ð) ――
¢¡¹ñÆâ·ÐºÑ
¡¡¡ú¹ñÆâ»Ô¾ìµÙ¾ì (½©Ê¬¤ÎÆü)
¡¡¡¦¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¸õÊä¤Î¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¡¢¸ø³«Æ¤ÏÀ²ñ
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡¦¥É¥¤¥Ä9·îÀ½Â¤¶ÈPMI (16:30)
¡¡¡¦¥É¥¤¥Ä9·î¥µー¥Ó¥¹¶ÈPMI (16:30)
¡¡¡¦¥æー¥í·÷9·îÀ½Â¤¶ÈPMI (17:00)
¡¡¡¦¥æー¥í·÷9·î¥µー¥Ó¥¹¶ÈPMI (17:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ4-6·î´ü·Ð¾ï¼ý»Ù (21:30)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ9·îÀ½Â¤¶ÈPMI (22:45)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ9·î¥µー¥Ó¥¹¶ÈPMI (22:45)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ9·î¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÀ½Â¤¶È»Ø¿ô (23:00)
¡¡¡ú¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRB (Ï¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ) µÄÄ¹¤¬¹Ö±é (24Æü1:35)
¡¡¡¦¹ñÏ¢Áí²ñ¤Î°ìÈÌÆ¤ÏÀ±éÀâ (¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢～29Æü)
¡¡¡¦OECD (·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½) Ãæ´Ö·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ2Ç¯¹ñºÄÆþ»¥
¡Ú³¤³°·è»»¡Û
[ÊÆ]¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
――――――――――――――――――― 9·î24Æü (¿å) ――
¢¡¹ñÆâ·ÐºÑ
¡¡¡¦8·î¿©ÉÊ¥¹ー¥ÑーÇä¾å¹â (13:00)
¡¡¡¦¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª±éÀâ²ñ¡ÊÅìµþÅÔÆâ)
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡¦¥É¥¤¥Ä9·îIfo·Ê¶·´¶»Ø¿ô (17:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñMBA½»Âð¥íー¥ó¿½ÀÁ»Ø¿ô (20:00)
¡¡¡úÊÆ¹ñ8·î¿·ÃÛ½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô (23:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ½µ´ÖÀÐÌýºß¸ËÅý·× (23:30)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ5Ç¯¹ñºÄÆþ»¥
¢¡¿·µ¬¾å¾ì¡¢»Ô¾ìÊÑ¹¹ ¤Ê¤É
¡»¿Í¡¦Ì´¡¦µ»½Ñ¥°¥ëー¥× <9248> ¡§Åì¾Ú£Ð¢ªÅì¾Ú£Ó
¡»¥È¥é¥¤¥È <9164> [Åì¾Ú£Ç]¡§¾å¾ìÇÑ»ß
――――――――――――――――――― 9·î25Æü (ÌÚ) ――
¢¡¹ñÆâ·ÐºÑ
¡¡¡úÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹çµÄ»öÍ×»Ý (7·î30¡¦31Æü³«ºÅÊ¬¡¢8:50)
¡¡¡¦8·î´ë¶È¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹²Á³Ê»Ø¿ô (8:50)
¡¡¡¦8·îÁ´¹ñ¥¹ー¥ÑーÇä¾å¹â (14:00)
¡¡¡¦8·î³°¿©Çä¾å¹â (14:00)
¡¡¡¦8·îÁ´¹ñÉ´²ßÅ¹Çä¾å¹â (14:30)
¡¡¡¦¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö <7203> ¤¬¼Â¾ÚÅÔ»Ô¡Ö¥¦ー¥Ö¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡×¤òÀÅ²¬¸©¿þÌî»Ô¤Ë³«¶È
¡¡¡¦Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025 (ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡¢～28Æü)
¡¡¡¦40Ç¯¹ñºÄÆþ»¥
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡¦¥É¥¤¥Ä10·îGfk¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶ (15:00)
¡¡¡¦¥æー¥í·÷8·î¥Þ¥Íー¥µ¥×¥é¥¤M3 (17:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ4-6·î´üGDP[³ÎÊóÃÍ] (21:30)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô (21:30)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ8·îÂÑµ×ºâ¼õÃí (21:30)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ8·î²·Çäºß¸Ë (21:30)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ8·îÃæ¸Å½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô (23:00)
¡¡¡¦¥¹¥¤¥¹Ãæ¶ä¤¬À¯ºö¶âÍø¤òÈ¯É½
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ7Ç¯¹ñºÄÆþ»¥
¡Ú³¤³°·è»»¡Û
[ÊÆ]¥³¥¹¥È¥³¡¦¥Ûー¥ë¥»ー¥ë ¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢
¢¡¿·µ¬¾å¾ì¡¢»Ô¾ìÊÑ¹¹ ¤Ê¤É
¡¡¡ú¥ª¥ê¥ª¥ó¥Óー¥ë <409A> ¡§Åì¾Ú£Ð¾å¾ì
¡¡¡ú£Ç£Í£Ï¥³¥Þー¥¹ <410A> ¡§Åì¾Ú£Ç¾å¾ì
¡»½»¿®£Ó£Â£É¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô <7163> [Åì¾Ú£Ó]¡§¾å¾ìÇÑ»ß
――――――――――――――――――― 9·î26Æü (¶â) ――
¢¡¹ñÆâ·ÐºÑ
¡¡¡¦9·îÅìµþÅÔ¶èÉô¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô (8:30)
¡¡¡¦½µ´ÖÂÐ³°µÚ¤ÓÂÐÆâ¾Ú·ôÇäÇã·ÀÌóÅù¤Î¾õ¶· (8:50)
¡¡¡ú9·îËö¸¢ÍøÉÕ¤ºÇ½ªÇäÇãÆü
¡¡¡¦¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª±éÀâ²ñ¡ÊÌ¾¸Å²°)
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡úÊÆ¹ñ8·î¸Ä¿Í½êÆÀ (21:30)
¡¡¡úÊÆ¹ñ8·î¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð (21:30)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ9·î¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô[³ÎÊóÃÍ] (23:00)
¢¡¿·µ¬¾å¾ì¡¢»Ô¾ìÊÑ¹¹ ¤Ê¤É
¡¡¡ú£Õ£Î£É£Ã£Ï£Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <407A> ¡§Åì¾Ú£Ó¾å¾ì
¡»»°É©¿©ÉÊ <7451> [Åì¾Ú£Ó]¡§¾å¾ìÇÑ»ß
¡»£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿¥°¥ëー¥× <9613> [Åì¾Ú£Ð]¡§¾å¾ìÇÑ»ß
――――――――――――――――――― 9·î27Æü (ÅÚ) ――
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡¦Ãæ¹ñ1-8·î¹©¶È´ë¶ÈÍø±× (10:30)
――――――――――――――――――― 9·î28Æü (Æü) ――
¢¡¹ñÆâ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡¦Âè79²ó¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ (¼¢²ì¸©¡¢～10·î8Æü)
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡¦¥â¥ë¥É¥ÐµÄ²ñÁªµó
¡¡¢¨¡Ö¡ú¡×¤ÏÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥«¥Ã¥³ ()Æâ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹