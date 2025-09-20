¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×Éã¡Ê65¡Ë¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÈ¾¿È¤Þ¤Ò¤Ë¡Ä½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÎÃËÀ¤¬34ºÐ¤ÇÇ÷¤é¤ì¤¿¡È²ð¸îÎ¥¿¦¡É¤Î·èÃÇ
¡¡½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢ÆÍÁ³¿Æ¤Ë²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û34ºÐ¤Ç¡È²ð¸îÎ¥¿¦¡É¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¹©Æ£¹¿¤µ¤ó
¡¡¸½ºß¡Ö²ð¸îºî²È¡¦¥Ö¥í¥¬¡¼¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹©Æ£¹¿¤µ¤ó¤Ï¡¢34ºÐ¤È40ºÐ¤Î»þ¤Ë²ð¸îÎ¥¿¦¤ò·Ð¸³¡£1ÅÙÌÜ¤ÏÈ¾¤Ð¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÎÎ¥¿¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÎ¥¿¦¤Ï¡ÖÅÏ¤ê¤ËÁ¥¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£±óµ÷Î¥¤ÇÁÄÊì¤ÈÊì¿Æ¤Î¥À¥Ö¥ë²ð¸î¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¤Ê¾õ¶·¤ò·Ð¸³¤·¤¿¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢´íµ¡Åª¾õ¶·¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡¡¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Î·Êµ¤ÄãÌÂ´ü¡¢1990Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë½¢¿¦³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿À¤Âå¤Ï¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¤Ë1970Ç¯ÂåÁ°È¾¤«¤é1980Ç¯ÂåÁ°È¾¤ÎÌó10Ç¯´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¡¹¤À¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Èà¤éÈà½÷¤é¤¬¤É¤¦¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢¡ÖÎáÏÂ¡×¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤ò¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÎÀöÎé
¡¡1994Ç¯¡£Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ç3Ç¯´Ö³Ø¤ó¤À¹©Æ£¹¿¤µ¤ó¤Ï¡¢4Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È½¢¿¦³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø¤Î½¢¿¦³èÆ°¤Îº¢¤Ï¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¼ê¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¯¤é¤¤¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÅö»þ¤Ï½¢¿¦É¹²Ï´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½°ÂÄê¤·¤¿¿©ÉÊ·Ï¤Î²ñ¼Ò¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¿©ÉÊ·Ï¤Î²ñ¼Ò¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ½¢¿¦³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤¿¹©Æ£¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢10¼Ò¤Û¤ÉÍî¤Á¡¢¡Ö¤â¤¦¥À¥á¤À¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀäË¾¤·¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¾®¤µ¤Ê¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤ËºÎÍÑ¡£1995Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£
¡ÖÆ±´ü¤¬3¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£»×¤¦¤È¡¢µÕ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Æþ¼Ò¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡Ø¤¤¤ä¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£ºÇ½é¤Ï¹©¾ì¶ÐÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç²¶¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡3Ç¯¸å¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤ÏÅ¾¿¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÂèÆó¿·Â´ÏÈ¤Ç¡¢2¼ÒÌÜ¤Ï¤Þ¤¢¤Þ¤¢Âç¤¤¤²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥µ¥ë·Ï¤Î²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ2Ç¯¸å¤ËºÆ¤ÓÅ¾¿¦¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤äÇ¯¼ý¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥³¥ó¥µ¥ë¤Î²ñ¼Ò¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¸å¤ÎºÊ¤È¤Ê¤ë½÷À¤È½Ð²ñ¤¦¡£
¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»Å»ö¤ò2Ç¯¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Îº¢¤Ï¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£´°Á´¤Ê¤ë¥Ç¥¹¥Þ¡¼¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢Ê¼Ââ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤¤¤¦¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤Ï¤É¤³¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø²¿¥ö·îµÙ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡Ä¡×
ÎÁÍý¾å¼ê¤ÊÊì¿Æ¡¢Ì»ÍÜ»Ò¤ÎÉã¿Æ
¡¡¸½ºß¤ÏÅìµþÅÔºß½»¤Î¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢1972Ç¯¤Ë´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÊìÊý¤ÎÁÄÊì¡¢Î¾¿Æ¡¢3ºÐ¤Á¤¬¤¤¤ÎËå¤Î5¿Í²ÈÂ²¤Ç°é¤Ã¤¿¡£
¡¡»æÂÞ¤òºî¤ë²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯Éã¿Æ¤ÏÌ»ÍÜ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉã¤Ï5ÃË4½÷¤Î9¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î»ÍÃË¤Ç¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤ÎÆë¤ì½é¤á¤Ï¾Ü¤·¤¯¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÉãÊý¤ÎÁÄÉãÊì¤Î²È¤Ï¤¢¤Þ¤êÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÁÄÉãÊì¤ÏÉã¤òÁá¤¯²È¤«¤é½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÊìÊý¤ÎÁÄÊì¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÈþÍÆ¼¼¤Î¤ªµÒ¤µ¤óÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¡¢2ºÐÇ¯²¼¤ÎÊì¤È¤Î·ëº§¤ÎÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î»þÂå¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢ÊìÊý¤ÎÁÄÊì¤Ï·ëº§¡¦½Ð»º¸å¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£·úÀß²ñ¼Ò¤ÎÎÀÊì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÄÊì¤Ï¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤¬15ºÐ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ë¡¢ÁÄÉã¤Î½÷ÀÌäÂê¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÎ¥º§¡£Êì¿Æ¤È10ºÐ¤ÎËå¤ÏºÇ½é¡¢ÁÄÉã¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¤¬¡¢À¸³è¤Ï¶ì¤·¤¯¡¢ÅÅµ¤¤ä¥¬¥¹¤ò»ß¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»Í¾ö°ì´Ö¤Ç3¿Í¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¡¢Êì¿Æ¤Ï¹â¹»¤Ë¹Ô¤¤Ê¤¬¤é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÁÄÉã¤ò½õ¤±¡¢Ëå¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯ÁÄÉã¤Ç¤ÏÌ¼2¿Í¤òÍÜ¤¨¤º¡¢ÁÄÊì¤¬²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁÄÉã¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ÁÄÊì¤¬°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Êì¿Æ¤ÎËå¤Ï·ëº§¤òµ¡¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÄÊì¤Ï·ë¹½¾¡¤Áµ¤¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢Êì¤È¤Î·ö²Þ¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¶â¤ËºÙ¤«¤¯¡¢ËÍ¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ªÇ¯¶Ì¤Î¶â³Û¤òËèÇ¯¥á¥â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤ªÁ°¤Ë¤¤¤¯¤é¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¸À¤¤Áè¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁÄÊì¤Ç¤¹¤·¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë²È¤âÁÄÊì¤¬·ú¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éã¤Ïµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£²ÉÌÛ¤ÊÉã¤ÏÊì¤È¤ÎÃç¤â¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤À¤ó¤À¤óÃ±¿ÈÉëÇ¤¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÅìµþ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ¡¹°ì½ï¤ËÅìµþ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤ÇÌîµå´ÑÀï¤ò¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Éã¿Æ¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿²ÈÄí¤Îµï¿´ÃÏ¤Î°¤µ¤Ï¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖËÍ¤¬¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Éã¤ÏËÍ¤ÈËå¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢Ëè½µËöÉãÊý¤ÎÁÄÊì¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²È¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£»Ò¤É¤â¤ò¥À¥·¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¡¢Êì¿Æ¤ÏÉã¿Æ¤¬¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò¤Î»Å»ö¤òÆâ¿¦¤Ç¼êÅÁ¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÆÀ°Õ¤ÊÎÁÍý¤ÎÏÓ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢ÁÄÊì¤ÈÆ±¤¸¤¯¼Ò°÷ÎÀ¤ÎÎÀÊì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÊì¤Ï¡¢¡ØÀ¹²¬¤Ë¤¹¤´¤¤¤¦¤Þ¤¤ÎÁÍý¤òºî¤ë¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡Ù¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤ÇÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÎÁÍý¤¬¾å¼ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÆÃ¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£Êì¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÆù¤ä¼Ñ´³¤·¡¢ÌîºÚ¤Ç½Ð½Á¤ò¤È¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÊâ¤¯¤Î¤¬¼ñÌ£¤ÊËÍ¤Ç¤â¡¢ÌåÀä¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡×
Î¾¿Æ¤ÎÊÌµï
¡¡ÉÔÃç¤À¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤Ï¡¢É×ÉØ·ö²Þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉã¤Ï¤¤¤Ä¤âÌµ¸À¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¿´¤ËËÍ¤â¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤ÆÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£·ë¶ÉÉã¤Ï¡¢·ö²Þ¤µ¤¨¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡Ø¥Ð¡¼¥ó¡Ù¤Ã¤ÆÇúÈ¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×
¡¡Í¥ÅùÀ¸¤À¤Ã¤¿¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¹â3¤Î½©¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÂè°ì»ÖË¾¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Âç³Ø¤ò¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÂç³Ø¤«¤éÅìµþ¤ÎÂç³Ø¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£
¡ÖÊì¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡Ø¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡ª¡Ù¤È´î¤ó¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Éã¤Ë¤Ï¡Ø¤ªÁ°¤Ë¤¤¤¯¤é¤«¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ÆÂçÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Éã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤òÃÏ¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢¤¤Ã¤È¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬·ù¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃÏ¸µ¤«¤é½Ð¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡¹©Æ£¤µ¤ó¤ÏÉã¿Æ¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤ò¼õ¸³¡£¤½¤·¤Æ¸«»ö¹ç³Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤¬Åìµþ¤ÇÎÀÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤¹¤°¤Î¤³¤È¡£Ëå¤«¤éÉã¿Æ¤¬²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬Æþ¤ë¡£
¡ÖÉã¤Ï²ÈÂ²¤ÎÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤º¡¢¼Â²È¤«¤é¥Ð¥¹¤Ç30Ê¬¤°¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤äËå¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ò²òÌó¤·¤Æ¤ª¶â¤ò¤«¤½¸¤á¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆ¬¶â¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«Ê¬¤ÎÂà¿¦¶â¤Ç¥í¡¼¥ó¤ò´°ºÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë²ÙÊª¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤¿Éã¤Ë¡¢ÁÄÊì¤¬¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦´°Á´¤ËÌµ»ë¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¹©Æ£¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÃË¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¹©Æ£¤µ¤ó¤ò¤È¤ê¤ï¤±²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ËÉ®¼Ô¤Ï´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¹©Æ£¤µ¤ó¤¬Åìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡È¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë°ÕÌ£¡É¤ò¸«½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Éã¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢µï¿´ÃÏ¤Î°¤¤²ÈÄí¤È¼«Ê¬¤È¤ò·Ò¤°¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¡È¤«¤¹¤¬¤¤¡É¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÂ¿Ê¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ëº§À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¡¢Éã¤Ï²È¤ò½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿²¼ª¤Ë¿å¤ÊÃÎ¤é¤»
¡¡1994Ç¯¡£Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ç3Ç¯´Ö³Ø¤ó¤À¹©Æ£¹¿¤µ¤ó¤Ï¡¢4Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È½¢¿¦³èÆ°¤ò³«»Ï¡£ËÁÆ¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡ËþÂ¤¤¤¯½¢¿¦¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢3Ç¯¸å¤ËÅ¾¿¦¡£¤½¤Î²ñ¼Ò¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¸å¤ÎºÊ¤È¤Ê¤ë½÷À¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬½ª¤ï¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä2ÅÙÌÜ¤ÎÅ¾¿¦¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î2Ç¯¸å¤Î2003Ç¯¡¢30ºÐ¤Î»þ¤Ë·ëº§¡£
¡¡»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¹©Æ£¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ëº§¤«¤é¤½¤Î4Ç¯¸å¡¢¿²¼ª¤Ë¿å¤ÊÃÎ¤é¤»¤¬Æþ¤ë¡£
¡ÖÅ¾¿¦¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÇ¯¼ý¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤¾¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Ë¡¢Ëå¤«¤é¡ØÉã¤¬ÅÝ¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×
¡¡Åö»þÉã¿Æ¤Ï65ºÐ¡£60ºÐ¤ÇÄêÇ¯Âà¿¦¤·¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÞ¤¤¤ÇÀ¹²¬»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¼ç¼£°å¤«¤é¡ÖÇ¾¹¼ºÉ¤Ç¤¹¡£±¦È¾¿È¤ËËãáã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼Ö°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢ÏÃ¤Ï¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾å¼ê¤¯¸ý¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×
¡¡¤È¸À¤Ã¤Æ»æ¤È¥Ú¥ó¤òÅÏ¤¹¤È¡¢Âç¤¤¯¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¡¢²¿¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉ¡¤ò±¦¼ê¤Ç¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡×
¡¡¤È¸À¤¦¤È¡¢Éã¿Æ¤Î±¦¼ê¤Ï´éÌÌ¤òÄÌ¤ê±Û¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Î¸å¤í¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹©Æ£¤µ¤ó¤ÎÇØ¶Ú¤ËÎä¤¿¤¤¤â¤Î¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡ÖÉã¤Ï¡¢ËÍ¤¬18ºÐ¤ÇÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤È¤¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ°ÊÍè¡¢°ìÅÙ¤â¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤éÊì¤ËÉã¤Î²ð¸î¤ÏÍê¤á¤Ê¤¤¡£Ëå¤Ï·ëº§¸å¤â´ä¼ê¸©Æâ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï»Ò¤É¤â¤¬6ºÐ¤È1ºÐ¤È¾®¤µ¤¯¡¢¼ê¤Î¤«¤«¤ë»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£Ëå¤«¤é¤ÎÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¤â¤¦¡¢¡Ø¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÉÂ±¡¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Éã¿Æ¤¬ÅÝ¤ì¤ë¿ôÇ¯Á°¡¢Éã¿Æ¤Î·»¡Ê¹©Æ£¤µ¤ó¤ÎÇìÉã¡Ë¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¡¢¤½¤ÎºÊ¤¬²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢
¡Ö¤¢¤¢¡¢¼«Ê¬¤â´ä¼ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ24»þ´ÖÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤ÇÉã¤Î²ð¸î¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¡£²ñ¼Ò¤â¼¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ºÊ¤È¤âÎ¥º§¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤ò½ä¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊÃ¶ÌÚ ¿ðÊæ¡Ë