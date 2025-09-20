¡Ö¤¢¡¼¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¡×39ºÐ¤ÎÆ¯¤À¹¤ê¤ËÁÄÊì¤¬Í¾Ì¿È¾Ç¯¡¢Êì¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¡Ä½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÎÃËÀ¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡È2ÅÙÌÜ¤Î²ð¸îÎ¥¿¦¡É
¡Ò¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×Éã¡Ê65¡Ë¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÈ¾¿È¤Þ¤Ò¤Ë¡Ä½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÎÃËÀ¤¬34ºÐ¤ÇÇ÷¤é¤ì¤¿¡È²ð¸îÎ¥¿¦¡É¤Î·èÃÇ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢ÆÍÁ³¿Æ¤Ë²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û39ºÐ¤ÎÆ¯¤À¹¤ê¤ËÁÄÊì¤¬Í¾Ì¿È¾Ç¯¡¢Êì¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¡Ä¡È2ÅÙÌÜ¤Î²ð¸îÎ¥¿¦¡É¤ò·Ð¸³¤·¤¿¹©Æ£¹¿¤µ¤ó
¡¡¸½ºß¡Ö²ð¸îºî²È¡¦¥Ö¥í¥¬¡¼¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹©Æ£¹¿¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤Ï¡¢½¢¿¦É¹²Ï´ü¤ÎÃæ¤Ç¿·Â´Æþ¼Ò¤·¤¿²ñ¼Ò¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤º¡¢Å¾¿¦¤·¤Æ¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ºÊ¤È·ëº§¤·½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¿²¼ª¤Ë¿å¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬Æþ¤ë¡£Éã¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¡¢È¾¿ÈËãáã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡Ä¡Ä¡£¹©Æ£¤µ¤ó¤¬¤·¤¿ÁªÂò¤È¤Ï¡©¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡¡¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Î·Êµ¤ÄãÌÂ´ü¡¢1990Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë½¢¿¦³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿À¤Âå¤Ï¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¤Ë1970Ç¯ÂåÁ°È¾¤«¤é1980Ç¯ÂåÁ°È¾¤ÎÌó10Ç¯´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¡¹¤À¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Èà¤éÈà½÷¤é¤¬¤É¤¦¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢¡ÖÎáÏÂ¡×¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤ò¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖCongratulations¡×
¡¡2ÅÙÌÜ¤ÎÅ¾¿¦¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢°ìÅÙÅìµþ¤ËÌá¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÎ¥¿¦¤Î°Õ¸þ¤ò²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖËå¤«¤é¡ØÉã¤¬ÅÝ¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢ÉÂ±¡¤ÇÉã¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿»þ¤ÏÆâ¿´¡Ø¤¢¡¼¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡Ù¤ÈÀäË¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤â¡¢²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢È¾¤Ð¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ç²ð¸îÎ¥¿¦¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À34ºÐ¤À¤Ã¤¿ËÍ¤Ï¡¢¡ØÉã¤ò²ð¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼¤á¤ë¡Ù¤È¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¼¤á¤¿¤¤¡Ù¤È²ñ¼Ò¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÍµëµÙ²Ë¤ò¾Ã²½¤·¡¢ºÇ¸å¤Î½Ð¼ÒÆü¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤¬»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¥Ö¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢²Ö¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾þ¤é¤ì¤¿²Ö¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖCongratulations¡¡¹©Æ£¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿»¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï²ñ¼Ò¤Ë¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¼¤á¤¿¤¤¡Ù¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²ñ¼Ò¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Î²Ö¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¡ØËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ²ð¸îÎ¥¿¦¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ø±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ²ð¸îÎ¥¿¦¤·¤¿¾Úµò¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢²ð¸î¤Î¹Ö±é²ñ¤Î»þ¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡É×ÉØ¶¦Æ¯¤¤À¤Ã¤¿¹©Æ£¤µ¤ó¤ÏºÊ¤Ë¡¢
¡ÖÂà¿¦¤·¤Æ¤â¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤êÉ×ÉØ¶¦ÄÌ¤Î¸ýºÂ¤Ë¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿³Û¤òÆþ¤ìÂ³¤±¤Æ¡¢ÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×
¡¡¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£
¥·¥ã¥ë¥³¡¼¡¦¥Þ¥ê¡¼¡¦¥È¥¥¡¼¥¹ÉÂ
¡¡È¾¤Ð¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹©Æ£¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤ÆÉã¿Æ¤Ï½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉã¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢²¿¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤òµ¯¤³¤·¤¿¸å¤â¡¢¼«Ê¬¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é²óÉü¤âÁá¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤À¤ó¤À¤ó²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÇÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡Ø¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò´èÄ¥¤ë¤«¤éÍè¤ë¤Ê¡ª¡¡µ¢¤ì¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡Âà±¡¸å¤ÎÉã¿Æ¤Ë¼«Ê¬¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤È¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï»þ´Ö¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤òÊì¿Æ¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÊì¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤éÊâ¤Êý¤¬ÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢¡¢³°½Ð¤¹¤ë¤Î¤òí´í°¤¦¤Û¤ÉÂ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤¬¥Ý¥«¥Ã¤È¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ËÍ¤Ï¡¢Êì¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Êì¤Ï2½µ´Ö¤Û¤É¤Î¸¡ººÆþ±¡¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø¥·¥ã¥ë¥³¡¼¡¦¥Þ¥ê¡¼¡¦¥È¥¥¡¼¥¹ÉÂ¡ÊCMT¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÆñÉÂ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥·¥ã¥ë¥³¡¼¡¦¥Þ¥ê¡¼¡¦¥È¥¥¡¼¥¹ÉÂ¡×¤Ï¡¢°äÅÁ»Ò¤ÎÊÑ°Û¤¬¸¶°ø¤ÇËö¾¿¿À·Ð¤¬Â»½ý¤·¡¢¼êÂ¤Î¶ÚÎÏÄã²¼¤ä´¶³Ð¤ÎÄã²¼¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Ê¹Ô¤¹¤ëÆñÉÂ¤À¡£¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¤ÎÊÑ·Á¡¢¶ÚÎÏÄã²¼¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÊâ¤Êý¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î°à½Ì¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¡¢10ºÐ°ÊÁ°¤ËÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢50¡Á60ºÐº¢¤ËÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£º¬¼£¼£ÎÅË¡¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¼»è¤ÎÊÑ·Á¤ò¶ºÀµ¤·¡¢µ¡Ç½Åª¤Ê²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤¹Áõ¶ñÎÅË¡¤ä¡¢À°·Á³°²Ê¼ê½Ñ¡¢¶ÚÎÏ°Ý»ý¤ä²óÉü¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Íý³ØÎÅË¡¡¦ºî¶ÈÎÅË¡¤¬Ãæ¿´¤Î¡¢ÂÐ¾ÉÎÅË¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÖÉã¤Ï1¿Í¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤½¤¦¤À¡×¡ÖÊì¤ÏÆñÉÂ¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤±¤Éº¬¼£¤Ç¤¤ë¼£ÎÅË¡¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÆ½¢¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
ÁÄÊì¤Ï¤¬¤ó¡¢Êì¿Æ¤ÏÇ§ÃÎ¾É
¡¡²ð¸îÎ¥¿¦¤«¤é1Ç¯5¥ö·î¸å¤Î2008Ç¯¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï36ºÐ¤ÇºÆ½¢¿¦¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å39ºÐ¤ÇÅ¾¿¦¤·¡¢Ìó1Ç¯¸å¤Î2012Ç¯11·î¡£¡Ö¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬ÂçÎÌ½Ð·ì¤·¤Æ¡¢µßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤¬Ëå¤«¤éÆÏ¤¯¡£
¡¡Åö»þÁÄÊì¤Ï89ºÐ¡£2003Ç¯¤Ë80ºÐ¤Ç¡Ö¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¡×¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢Â¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê69ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤¬²ð¸î¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤ÏÁÄÊì¤ÎÂçÎÌ½Ð·ì¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¤¹¤°¤ËµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÁÄÊì¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤¿¡£ÁÄÊì¤ÏÂ¨Æþ±¡¤È¤Ê¤ê¡¢Êì¿Æ¤ÏÆþ±¡¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÎà¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢²È¤ËÌá¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÂÐ±þ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï½ñÎà¤ÎÂ¸ºß¤ò´°Á´¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¾å¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿Åìµþ¤Ç¶ÐÌ³Ãæ¤Î¹©Æ£¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Öº£Æü¤Ï²¿»þ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¡©¡×¤È²¿ÅÙ¤âÅÅÏÃ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¸áÁ°Ãæ¤À¤±¤Ç10·ï°Ê¾åÎ±¼éÅÅ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤ª¤«¤·¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÄÊì¤¬¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤¿Êì¤¬60ÂåÈ¾¤Ð¤¯¤é¤¤¤Îº¢¡¢Ëå¤¬¡¢¡ØºÇ¶á¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡È¤â¡É¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤È¤ÎÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬Êì¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Îº¢¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤Þ¤À¡ØÇ§ÃÎ¾É110ÈÖ¡Ù¤È¤¤¤¦ÌµÎÁÅÅÏÃÁêÃÌ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁÄÊì¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÊì¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡»Å»ö¤òµÙ¤ó¤À¹©Æ£¤µ¤ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤ªÁÄÊì¤µ¤Þ¤Ï»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸·a¤Ç¡¢Í¾Ì¿¤ÏÈ¾Ç¯¤Û¤É¤Ç¤¹¡×¤È°å»Õ¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÂçÎÌ½Ð·ì¡×¤Ï¡¢»ÒµÜ¤«¤é¤Î¡ÖÂçÎÌ²¼·ì¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤ë¼ðáç¤ÎÂç¤¤µ¤â¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Í¾Ì¿È¾Ç¯¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ôÆü¸å¡¢Êì¤Ï¡Ø¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¡Ù¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£89ºÐ¤ÇÍ¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÁÄÊì¡¢69ºÐ¤ÇÆñÉÂ¤¬¤¢¤êÇ§ÃÎ¾É¤¬³ÎÄê¤·¤¿Êì¤òÆ±»þ¤ËÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤Ï¡¢·ë¶ÉÅ¾¿¦¤·¤¿1Ç¯1¥ö·î¸å¤Ë¡¢2ÅÙÌÜ¤Î²ð¸îÎ¥¿¦¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
