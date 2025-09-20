É±Ï©¤Î»³ËÜÐÒÆà¤È²ÏËó¿´³¤¤¬½©¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡ª¡¡
¡¡20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¤Ï¡¢»³ËÜÐÒÆà¤È²ÏËó¿´³¤¤¬½©¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°SNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î10:00～11:30¤Ë¥¹ー¥Ñー¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹É±Ï©Å¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢É±Ï©¤¬³«ºÅ¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»³ËÜ¤È²ÏËó¤ÎÍèÅ¹¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÇò¥Ð¥¤¡õ¥Ñ¥È¥«ーÅ¸¼¨¡¢Çò¥Ð¥¤¤Î¥¹¥é¥íー¥àÁö¹Ô¡¢ARTA¥ìー¥¹¥«ーÅ¸¼¨¡¢¤³¤É¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£