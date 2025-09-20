¥í¥Ã¥Æ¡Ö¾®Åç¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥ÕÐ§¡×3Ç¯Ï¢Â³1Ëü¿©ÆÍÇË¡ªµÇ°¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÇÛÉÛ
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢MARINES¡¡KITCHEN¡¡FIRST¡¡BASE¡¡SIDE¡Ê¥Õ¥í¥¢2/203ÄÌÏ©ÉÕ¶á¡Ë¤Î¡Ö¾®Åç¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥ÕÐ§¡×¤¬3Ç¯Ï¢Â³1Ëü¿©ÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢9·î23¡¢24Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡¢27¡¢28Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢30Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡¢10·î4Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢5Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¤¤¤º¤ì¤âZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Î·×7»î¹ç¤ÇµÇ°¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾®Åç¤Î¹¥Êª¤Ç¤¢¤ë¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥ÕÐ§¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¾®Åç¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥ÕÐ§¡×¤Ï¡¢9·î18Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç3Ç¯Ï¢Â³1Ëü¿©¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÇÛÉÛ¤¹¤ëµÇ°¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¾®Åç¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥ÕÐ§¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¾®ÅçÅê¼ê¤ÎÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾®Åç¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥ÕÐ§¡×¤ò1ÉÊ¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1ËçÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¾®Åç¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç3Ç¯Ï¢Â³1Ëü¿©¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿ÈÂç¹¥¤¤Ê¡Ø¥í¡¼¥Ó¡¼Ð§¡Ù¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¿©¤Ù¤ÆÄº¤±¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ZOZO¥Þ¥ê¥ó¤Ç¤Î»Ä¤ê¤Î7»î¹ç¤ÏµÇ°¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¡Ø¾®Åç¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥ÕÐ§¡Ù¡×¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈPR¤·¤¿¡£