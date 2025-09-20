SV¥êー¥°ÃË½÷¤Î»î¹çÆüÄø¾ðÊó¤¬¹¹¿·¡ª
¡¡¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍSV¥êー¥°¡ÊSVL¡Ë¤Ï12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢»î¹çÆüÄø¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¹¹¿·¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏSV¥êー¥°ÃË»Ò¤Î7»î¹ç¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â»î¹ç³«»Ï»þ¹ï¤Î·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ê¤É¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢SV¥êー¥°½÷»Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ëºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à»þ¤Ë²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºë¶Ì¸©Î©ÉðÆ»´Û¤Ï¡¢½êºßÃÏ¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ö¥ê¥×¥íÉðÆ»´Û¡×¤Ø¤ÈÌ¾¾Î¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó»î¹ç³«»Ï»þ¹ï¤¬·èÄê¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
⬛︎2025-26¥·ー¥º¥ó SV¥êー¥°ÃË»Ò ³«»Ï»þ¹ï·èÄê»î¹ç°ìÍ÷
1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¿15:05¡¿ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º vs Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¡¿ÆüËÜÀ½Å´ºæÂÎ°é´Û
1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¿15:05¡¿ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º vs VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¡¿ÆüËÜÀ½Å´ºæÂÎ°é´Û
1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¿14:05¡¿¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥¹ vs ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¡¿¹Åç¥°¥êー¥ó¥¢¥êー¥Ê
1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿12:35¡¿¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥¹ vs ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¡¿¹Åç¥°¥êー¥ó¥¢¥êー¥Ê
1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¿15:05¡¿ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º vs Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¡¿ËÌ¶å½£»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û
1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿14:05¡¿ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º vs Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¡¿ËÌ¶å½£»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û
2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¿16:05¡¿ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º vs Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡¿ÂçÉÍ¤À¤¤¤·¤ó¥¢¥êー¥Ê