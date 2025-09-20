°ËÆ£º»è½¡¡¡ÖÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊÌÀ¤«¤¹¡Ö¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ç¤¤¤¤¡¢¤Ã¤Æ¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°ËÆ£º»è½¡Ê31¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Û¤É»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤¤ºîÉÊ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿24Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Î¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¡¦ÛëÀîÁ±Ïº»á¤ò¡¢MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤ÈÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¼èºà¡£ÄáÉÓ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÛëÀî»á¤Ï°ËÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´¶¼õÀ¤Î¤ª²½¤±¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Æ£¥öÃ«¤â¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¿®ÍêÅÙ¤¬À¨¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÇ»¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÃæ¤ÇÏÃ¤¹»þ´Ö¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¡×¤È²ó¸Ü¡£ÄáÉÓ¤¬¡Ö¡ÊÛëÀî»á¤È¤Ï¡Ë¤·¤Ð¤é¤¯²ñ¤ï¤Ø¤ó¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁ°¥¿¥³¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Íè¤Þ¤·¤¿¡¢¤¦¤Á¤Î¡£É×¤ÎÊý¤¬Ç¯Îð¶á¤¤¤«¤éÉ×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î»þ¤Ë¤Ï°ËÆ£¤¬»×¤ï¤ºÊú¤ÉÕ¤¤¤¿¤Û¤É¤À¤½¤¦¤Ç¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤¹¤·¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¸À¤¨¤Ð²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡×¤ÈÛëÀî»á¤Ø¤ÎÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ£¥öÃ«¤¬ÛëÀî»á¤Ï°ËÆ£¤¬¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤«¡Ö¤â¤¦ÀäÂÐÌµÍý¡×¤«¡¢¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¤º¤Ã¤È¡£¤³¤Î¿Í¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤·¤«¸«¤Í¤¨¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Î¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£¤Ç¤â·ë¹½»à¤ó¤¸¤ã¤¦¡¢Êª¸ìÅª¤Ë»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤«¤é¡¢Î¥¤ì¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£