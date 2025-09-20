ÊÆ·³´ðÃÏ¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¡¢¼ÀÁö¤¹¤ë¸É»ù¤¿¤Á¡ÄÇË³Ê¤ÎÎÏºî¡ØÊõÅç¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤ë¡ÈÃ¯¤âÉÁ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿²Æì¡É¤Î¿¿¼Â
¡¡1952Ç¯¡¢FEN¡ÊºßÆüÊÆ·³¥é¥¸¥ª¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤ò²ð¤·¤Æ³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤ÎÍÎ³Ú¤¬ÆÏ¤¯²Æì¡£ÊÆ·³´ðÃÏ¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¡¢¼ÀÁö¤¹¤ë¸É»ù¤¿¤Á¡½¡½¡ÈÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµÁÂ±¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎËë¤òÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤È¤¹¡£¸ì¤êÉô¤Ç¤â¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¥°¥¹¥¯¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤ëÇ¯Âåµ·Á¼°¤Î±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë±Ç²è¡Ø¥·¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥´¥Ã¥É¡Ù¡Ê02Ç¯¡Ë¤ò»×¤ï¤»¤ëÇ®ÎÌ¤Ç¡¢Ìó20Ç¯¤ÎÊª¸ì¤òÌó3»þ´Ö¤Ç°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤ÎÆÃÊÌ¥«¥Ã¥È¤ò°ìµ¤¤Ë¸«¤ë
©2025¡ÖÊõÅç¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
»Ë¼Â¤ÈµÏ¿¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢²Æì¤ÎÀï¸å¤òÀ¸¤¤ë
¡¡¸¶ºî¤ÏÄ¾ÌÚ¾Þ¤Ê¤É¤Ëµ±¤¯¿¿Æ£½ç¾æ¤Î·æºî¾®Àâ¡£´ÆÆÄ¤ÎÂçÍ§·¼»Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆNHK¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡Ù¡Ê01Ç¯¡Ë¤ÇÊÖ´Ô¸å¤Î²Æì¤òÍ¥¤·¤¯ÉÁ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÁ°»Ë¤Ë¿¼¤¯Æ§¤ß¹þ¤à¡£¸¶ºî¼Ô¤Î¿¿Æ£¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Æì½Ð¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ºî¤ê¼ê¤¿¤Á¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¡ÈÂ¾¼Ô¤òÍý²ò¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£»Ë¼Â¤ÈµÏ¿¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢ÁÛÁüÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÆ¯¤«¤»¤Æ²Æì¤ÎÀï¸å¤òÀ¸¤¤ë¡½¡½¤½¤Î±Ä¤ß¤¬¡¢´ÑµÒ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÀ¸¤à¤À¤í¤¦¡£
¡¡Êª¸ì¤Î¼´¤Ï¡È¥ª¥ó¤Á¤ã¤ó¡É¡Ê±Ê»³±ÍÂÀ¡Ë¤È¤¤¤¦ÉÔºß¤Î±ÑÍº¤ò¤á¤°¤ë·²Áü·à¡£¥°¥¹¥¯¤Ï·º»ö¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥³¡Ê¹À¥¤¹¤º¡Ë¤Ï¶µ»Õ¤È¤·¤Æ»ÔÌ±±¿Æ°¤Ë¿È¤òÅê¤¸¡¢¥ì¥¤¡Ê·¦ÅÄÀµ¹§¡Ë¤Ï¥ä¥¯¥¶¤«¤é²á·ãÇÉ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤¬¸òº¹¤¹¤ëÃæ¡¢¥°¥¹¥¯¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»ö¡¦ÆÁ¾°¡Ê筭ËÜ¿¸Ìé¡Ë¤Î¥Ð¥Ç¥£´¶¤Ï¡¢¹õß·ÌÀ¤Î¡ØÌîÎÉ¸¤¡Ù¡Ê49Ç¯¡Ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£É®¼Ô¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤Ï¡¢筭ËÜ¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿¡ØÌî²Ð¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¤Û¤«¤²¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Î°õ¾Ý¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£º£ºî¤Ï¡¢ÂçÍ§·¼»Ë¤Îºî²ÈÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡È¸Ä¿Í±Ç²è¡É¤È¤·¤Æ¤â¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¡£
ÂçÍ§·¼»ËºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âÇË³Ê¤ÎÎÏºî
¡¡¤½¤·¤ÆºîÉÊ¤Î³Ë¿´¤¬Ê®¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¥³¥¶Ë½Æ°¤ÎÌë¡£¸¸±Æ¤Î¥ª¥ó¤Á¤ã¤ó¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¥°¥¹¥¯¤Ï²Å¼êÇ¼´ðÃÏ¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢½Æ¤ò¹½¤¨¤ë¥ì¥¤¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£¤³¤³¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë»×ÁÛÅª¤ÊÂÐÏÃ¤Ï±Ç²è¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡£Ë½ÎÏ³×Ì¿¤òÁÊ¤¨¤ë¥ì¥¤¤ËÂÐ¤·¡¢¥°¥¹¥¯¤Ï¡Ö»¦¤µ¤ì¤¿¤é»¦¤·ÊÖ¤¹¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£¤½¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÏÍýÀ¤È¾ðÇ°¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¥ª¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö·â¤ÁÊÖ¤·¤¿¤éÀïÁè¤ä¤¢¤é¤Ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ²±¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ËÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¤¥Î¥»¥ó¥È¤ÊÀÄ½Õ¤ÎÆü¡¹¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ëËÁ¸±ëý¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëº£ºî¤¬ÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Éé¤ÎÏ¢º¿¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¡£ÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤¬±²´¬¤¯À¤³¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â´õË¾¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ï¡¢ÂçÍ§ºîÉÊ¤ËÄÌÄì¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£¡ØÎ¶ÇÏÅÁ¡Ù¡Ê10Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¥ì¥¸¥§¥ó¥É&¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¶÷°Õ¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¥°¥¹¥¯¤Î¡Ö¤Ç¤â¤è¡¢²¶¤ÏÄü¤á¤ó¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Àï²Ð¤¬º£¤âÀ¤³¦¤òÊ¤¤¦Ãæ¡¢2025Ç¯¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡ØÊõÅç¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸½Âå¤Î±Ç²è¤À¡£»à¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢À¸¼Ô¤¬Ì¿¤ò·Ò¤°¡½¡½¤½¤Î±Ä¤ß¤Ï¡¢²Æì¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤È¤â¸À¤¨¤ë¸¸ÁÛÀ¤ÈÅÚÃåÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢±ÇÁüÅª¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¼ºí©¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Í×ÁÇ¤â¹ª¤ß¤ËÍí¤ß¡¢Êª¸ì¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤ë¡£ÂçÍ§·¼»ËºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âÇË³Ê¤ÎÎÏºî¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î½¸ÂçÀ®¤äÅþÃ£ÅÀ¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Æ²¡¹¤¿¤ë°ìºî¤À¡£
¤â¤ê¡¦¤Ê¤ª¤È¡¡1971Ç¯¡¢ÏÂ²Î»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥·¥Í¥Þ¡¦¥¬¥ì¡¼¥¸¡ÁÇÑÔÒ¤Î¤Ê¤«¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¡Á¡Ù¡¢ÊÔÃø¤Ë¡Ø21À¤µª¡¿¥·¥Í¥ÞX¡Ù¡ØÆüËÜÈ¯ ±Ç²è¥¼¥íÀ¤Âå¡Ù¡Ø¥¼¥íÇ¯Âå¡Ü¤Î±Ç²è¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£YouTube¡Ø³èÊÛ¥·¥Í¥Þ¶æ³ÚÉô¡Ù¤Ç¤ÏMC¤òÃ´Åö¡£
INTRODUCTION
Àï¸å¤Î²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ëä¤â¤ì¤¿»Ë¼Â¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¡¢»³ÅÄÉ÷ÂÀÏº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿¿Æ£½ç¾æ¤Î¾®Àâ¡ØÊõÅç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£º®ÆÙ¤ÈË½ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿»þÂå¤òÌ¿¤¬¤±¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡ÖÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡×¤Î»Ñ¤òÄÌ¤¸¡¢Ã¯¤âÉÁ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿²Æì¡¢Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¶õÇò¤Î20Ç¯¡¢¤½¤·¤ÆÀïÁè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤ò°µÅÝÅªÇ®ÎÌ¤ÈÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡õ¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÂçÍ§·¼»Ë¡£¼ç±é¤òºÊÉ×ÌÚÁï¤¬Ì³¤á¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¡¢±Ê»³±ÍÂÀ¤Û¤«¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£
STORY
½ªÀïÄ¾¸å¤Î²Æì¤ËÊÆ·³¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿Êª»ñ¤ò½»Ì±¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¡ÖÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥ª¥ó¡Ê±Ê»³±ÍÂÀ¡Ë¤¬¤¢¤ëÌë¤Î½±·â¤ÇàÍ½Äê³°¤ÎÀï²Ìá¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢ÆÍÁ³¾ÃÂ©¤òÀä¤Ä¡£»Ä¤µ¤ì¤¿¥°¥¹¥¯¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Ï·º»ö¡¢¥ä¥Þ¥³¡Ê¹À¥¤¹¤º¡Ë¤Ï¶µ»Õ¡¢¥ì¥¤¡Ê·¦ÅÄÀµ¹§¡Ë¤Ï¥ä¥¯¥¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢ËÜÅÚ¤«¤é¤â¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¸½¼Â¤ËÅÜ¤ê¤òÊç¤é¤»¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ò·Àµ¡¤ËÈà¤é¤Î´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¡£°ìÊý¤Ç¥ª¥ó¤òÄÉ¤Ã¤ÆÊÆ·³¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£20Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¾×·â¤Î¿¿¼Â¤È¤Ï--¡£
STAFF & CAST
´ÆÆÄ¡§ÂçÍ§·¼»Ë¡¿¸¶ºî¡§¿¿Æ£½ç¾æ¡ØÊõÅç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡¿½Ð±é¡§ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¡¢±Ê»³±ÍÂÀ¡¿2025Ç¯¡¿ÆüËÜ¡¿191Ê¬¡¿ÇÛµë¡§Åì±Ç¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È©¿¿Æ£½ç¾æ¡¿¹ÖÃÌ¼Ò ©2025¡ÖÊõÅç¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ê¿¹ Ä¾¿Í¡¿½µ´©Ê¸½ÕCINEMA¡Ë