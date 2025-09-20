¹ñÏ¢Áí²ñ¤Î°ìÈÌÆ¤ÏÀ±éÀâ¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¥¢¥Ã¥Ð¥¹µÄÄ¹¤¬¥Ó¥Ç¥ª±éÀâ¤Ø¡Ä¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤é¤Ø¤Î¥Ó¥¶È¯µëµñÈÝ¤ò¼õ¤±
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤Î¥Ó¥¶È¯µë¤òµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤ÏÍè½µ³«¤«¤ì¤ë°ìÈÌÆ¤ÏÀ±éÀâ¤Ç¥¢¥Ã¥Ð¥¹µÄÄ¹¤¬¥Ó¥Ç¥ª±éÀâ¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë·èµÄ°Æ¤òºÎÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ç¤Ï23Æü¤«¤éÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤¬½¸¤Þ¤ë¹ñÏ¢Áí²ñ¤Î°ìÈÌÆ¤ÏÀ±éÀâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤Î¥¢¥Ã¥Ð¥¹µÄÄ¹¤é¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¥Ó¥¶¤ÎÈ¯µë¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢½ÐÀÊ¤Ï»ö¼Â¾åÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ï19Æü¡¢¥¢¥Ã¥Ð¥¹»á¤¬»öÁ°¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ó¥Ç¥ª±éÀâ¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë·èµÄ°Æ¤òºÎ·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ê¤É145¥«¹ñ¤Î»¿À®¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ê¤É5¥«¹ñ¤¬È¿ÂÐ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÎÂò¸å¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¥Þ¥ó¥¹¡¼¥ë¹ñÏ¢Âç»È¤Ï¡Ö³°¸ò¤Îµ¡²ñ¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥Û¥¹¥È¹ñ¤Î¸¢¸Â¤ÎÍôÍÑ¤ÇÉÔÅö¤ÊÈ³¤À¡×¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁ¼ÃÖ¤òÈóÆñ¤·¡¢À©¸Â¤ÎÅ±²ó¤ò²þ¤á¤ÆÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£