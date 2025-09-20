¡Ö¥ª¥«¥Þ¤À¡×¡Ö¥¥â¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¥Ó¥ó¥¿¤â¡ÄÀ°·Á¤Ë2000Ëü±ß°Ê¾å¤«¤±¤¿¡È¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥â¥Ç¥ë¡É¡Ê33¡Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë³ØÀ¸»þÂå
¡ÖLGBTQ¤Ã¤Æ°ì¿§ÅÉ¤ê¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¾¤ìÁ´Á³°ã¤¦ÀÅª»Ø¸þ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥ª¥«¥Þ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤¢¤¨¤Æ»È¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÚÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁí·×2000Ëü±ßÄ¶¤ÇÁ´¿È¤òÀ°·Á¡¢ÆóÅÙ¤Î¡ÖÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¡×¤ò¼õ¤±¤¿Ìð¿À¤µ¤ó¤Î¡È¿åÃå¼Ì¿¿¡É¤ò´Þ¤à¡ÖÁ´¿È¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸«¤ë
¡¡23ºÐ¤Î»þ¤ËÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢À°·Á¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç2000Ëü±ß°Ê¾å¤ò¤«¤±¤ÆÈþ¤òÄÉµá¤¹¤ë»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÌð¿À¥µ¥é¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¡£LGBTQÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÏÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤¤¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¡È¥ª¥«¥Þ¡É¤È¤¤¤¦3Ê¸»ú¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«¾Î¤·¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Ç¤ÎÊ£¿ô¤Î°û¿©Å¹·Ð±Ä¤ä¡¢YouTuber¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤Î»×¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¤¿Ãç´Ö¤È¡ÖÅìµþ¥ª¥«ÒÄ¡Ê¤ª¤«¤Þ¤ó¤¸¡Ë²ñ¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ëÀ®¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ÎÈ¯¿®¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ëÌð¿À¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ¤ËÇº¤ß¡¢¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÇÈÍðËü¾æ¤ÊÈ¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÌð¿À¥µ¥é¤µ¤ó¤Ë¡¢È¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ÊËÜ¿ÍInstagram¤è¤ê¡Ë
¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¡Ö¤ªÁ°¡¢¥¥â¤¤¡×¡Ö¥ª¥«¥Þ¤À¡×¤È¤¤¤¸¤á¤é¤ì¡Ä¡Ä
¡½¡½Ìð¿À¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ò¶¡¤Ç¤·¤¿¤«¡£
Ìð¿À¥µ¥é¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢Ìð¿À¡Ë¡¡Å·¿¿à¥Ì¡¤Ç½÷¤Î»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¡£È±¤ÎÌÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤È¤«¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤Ó¤¿¤¤¤È¤«¡£¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤ÈÃË½÷¤ÇÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤Ç¡Ö»ä¤ÏÃË»Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤ó¤À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡£
¡¡¾®³Ø¹»2¡¢3Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¡¢¥¥â¤¤¡×¡Ö¥ª¥«¥Þ¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ö¥ª¥«¥Þ¤Ã¤Æ¥À¥á¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ±£¤¹»þ´ü¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬Ã¯¤«Åú¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤Ï°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤Á¤ã¤ó¤ä¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤È¤«ÀÅª¤Ë¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Æ´¤ì¤È¤·¤Æ¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤òÅú¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
³Ø¹»¤«¤é¡ÖÃË¤Î»Ò¤ÈÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿
¡½¡½Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÏÃË¤Î»Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¤«¡£
Ìð¿À¡¡½÷¤Î»Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤ªÂð¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï½÷¤Î»Ò¤Ð¤«¤ê¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÃË¤Î»Ò¤ÎÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÃË¤Î»Ò¤ÈÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇÃË¤Î»Ò¤ÎÍ§Ã£¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¾®³Ø2Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤Îº¢¤ÏÈ±¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ø¹»¤«¤é¡Ö¿¤Ð¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ï¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç»ä¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¡×¤ÈÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¤¤¤¸¤á¤Ë¤âÁø¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Ìð¿À¡¡¾®³Ø¹»¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ç¡¢¥ª¥«¥Þ¤À¤«¤é¤Ã¤ÆÉô²°¤ÎÃË»ÒÁ´°÷¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡£¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Î¤¤¤¸¤á¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¥ª¥«¥Þ¤À¡×¡ÖÊÑ¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎË½ÎÏ¤¬°ìÈÖ¿É¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÉáÄÌ¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤ë¤ÈÀ¸ÅÌ¤È¤¤¤¦¤è¤êÂÎ°é¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¸þ¤±¤é¤ì¤ëÇí¤½Ð¤·¤Î·ù°´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¾¼ÏÂÂÎ¼Á¤Î·³¿Í¤ß¤¿¤¤¤ÊÀèÀ¸¤Ç¡ÖÃË¤ÏÃË¤é¤·¤¯¤·¤í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤Ç¡£Â¾¤Î»Ò¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤âÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»ä¤ÏÀäÂÐÅÜ¤é¤ì¤ë¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ó¥ó¥¿¤â¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¼«Ê¬¤ÎÀÊÌ¤ËÇº¤ß¡Ö¼Ò²ñ¤«¤é³°¤ì¤¿Â¸ºß¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£½éÎø¤È¤«¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ç¤·¤¿¤«¡£
Ìð¿À¡¡ÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÀþ¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê¶Ó¸ÍÎ¼¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ò¤Ç¡¢¤½¤Î»Ò¤¬½éÎø¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ËÄ¶¶½Ê³¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ÃËÀ¤¬¹¥¤¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç½÷¤Î»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÂÎ¤¬ÃË¤Î»Ò¤À¤«¤é¡Ö»ä¤Ï½÷¤Î»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤¬¿È¶á¤¸¤ã¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡£¥Í¥Ã¥È¤âÈ¯Ã£¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é½÷À¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«ÊýË¡¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£
¡¡³Ø¹»¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÀÊÌÍó¤ËÃË¤«½÷¤«¤Ë´Ý¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤¬ÃË¤Ê¤Î¤«¡¢½÷¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤ÉÃË¤Ã¤ÆÉÕ¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¤Î¥ì¡¼¥ë¤Ë¼«Ê¬¤Ï¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½Çº¤ß¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Ìð¿À¡¡¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¼«Ìä¼«Åú¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡£Åö»þÀÆ±°ìÀ¾ã³²¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¤ÏÊÑ¤Ê¿Í¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î°ì¼ï¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¤½¤Ã¤ÁÂ¦¤Î¿Í¤¬·è¤á¤¿¥ë¡¼¥ë¤À¤·¡¢¤³¤Ã¤Á¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢ÊÌ¤Ë¾ã¤¬¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñ¤«¤é³°¤ì¤¿Â¸ºß¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬½ù¡¹¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¤â½÷À¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é°ÕÌ£¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¡£ÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ï¤½¤Î¼Ò²ñ¤Î¥ì¡¼¥ë¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤ÈÀäË¾¤Ë¶á¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡£º£¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤³¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼þ°Ï¤Ë¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¥ª¥«¥Þ¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â
Ìð¿À¡¡¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ç¤¹¤Í¡£¹â¹»¤Ã¤Æ¥¼¥í¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤«¤é²¿¤Ç¤â¸À¤¨¤ë¤È¡¢Æþ³Ø¼°¤Ë¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤È¤«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»Ò¡¢¥ª¥«¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ö¥ª¥«¥Þ¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¸«¤¿ÌÜ¤¬¤Þ¤ÀÃËÀ¤À¤«¤é¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï½÷¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡¢¥ª¥«¥Þ¤Ã¤Æ±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤Æ¡£À¤¤ÎÃæ¤Ï¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¹â¹»À¸¤Ã¤ÆÂç¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«²æ¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¿Í´ÖÂÐ¿Í´Ö¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÀèÀ¸¤â¡ÖÃËÀ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ½÷À¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ç¤âÃË¤Î»Ò¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°Êª³¦¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¼ø¶È¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤´Î¾¿Æ¤Ø¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Ï¡©
Ìð¿À¡¡¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÀè¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÅ·Á³¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤«º£¤Î»Ò¤Ã¤Æ¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤ÏÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿23ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²ÉÌÛ¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁ´Éô¤Ç2»þ´Ö¤°¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¿Í¤Ç¡¢½Î·Ð±Ä¤È°åÎÅ´Ø·¸¤Î»öÌ³¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âç³Ø¤Ë¤ÏÁá¤¯¤«¤é¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Ìð¿À¡¡Ãæ³Ø¹»¤°¤é¤¤¤«¤éÅìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¥é¥¥é¤·¤¿À¤³¦¤Ë¹Ô¤¯¤¾¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¾éÃÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¹â¹»3Ç¯¤Î1·î¤Ë»ä¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ÖÂç³Ø¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡£¤¤¤ä¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤è¤Í¤Ã¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤½¤â¤½¤â1·î¤À¤·¡¢¼õ¸³¤Î¼êÂ³¤¤È¤«Á´Éô½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢º£¤µ¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤ªÊì¤µ¤ó¤È¹â¹»3Ç¯À¸¤Î8·î¤Ë¤ÏÅìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²È¤â·è¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½¢¿¦¤È¤«¤Ï·è¤á¤º¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¿·½É2ÃúÌÜ¤ÇÆ¯¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤â¤´¤Ï¤ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡£º£»×¤¨¤Ð¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÊÆÁ½Å Î¶ÆÁ¡Ë