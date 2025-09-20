¡Ö¼ê½Ñ¤·¤Æ¤â½êÁ§¤ÏÃË¡×¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡ÄÆóÅÙ¤ÎÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¡¢2000Ëü±ßÄ¶¤ÎÁ´¿ÈÀ°·Á¤ò¤·¤¿¡È¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥â¥Ç¥ë¡É¡Ê33¡Ë¤¬ÈðëîÃæ½ý¤Ë»×¤¦¤³¤È
¡Ò¡Ö¥Ö¥¹¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤¤ë¤Î¤Ï·ù¡×¤ÈÈ¯¸À¢ª±ê¾å¡ÄÀ°·Á¤Ë2000Ëü±ß°Ê¾å¤«¤±¤¿¡È¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥â¥Ç¥ë¡É¡Ê33¡Ë¤¬À¸¤¤¿¡Ö2¤Ä¤Î¿ÍÀ¸¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡23ºÐ¤Î»þ¤ËÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢À°·Á¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç2000Ëü±ß°Ê¾å¤ò¤«¤±¤ÆÈþ¤òÄÉµá¤¹¤ë»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÌð¿À¥µ¥é¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¡£Ï»ËÜÌÚ¤ÇÊ£¿ô¤Î°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤·¡¢YouTuber¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¡£
¡ÚÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÆóÅÙ¤Î¡ÖÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¡×¡¢2000Ëü±ßÄ¶¤ÎÀ°·Á¤ò¤·¤¿Ìð¿À¤µ¤ó¤Î¡È¿åÃå¼Ì¿¿¡É¤ò´Þ¤à¡ÖÁ´¿È¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸«¤ë
¡¡Ìð¿À¤µ¤ó¤ÏLGBTQÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬´ò¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤¢¤¨¤Æ¡È¥ª¥«¥Þ¡É¤ò¼«¾Î¤·¡¢»×¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¤¿Ãç´Ö¤È¡ÖÅìµþ¥ª¥«ÒÄ¡Ê¤ª¤«¤Þ¤ó¤¸¡Ë²ñ¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤òÁÈ¤ó¤Ç³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡28ºÐ¤Î»þ¤ËÆÈÎ©¤·¤ÆÏ»ËÜÌÚ¤ËÅ¹¤ò»ý¤Ã¤¿Åö»þ¡¢¼«¸ÊÇË»º¤ò³Ð¸ç¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤·Ð¸³¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¡¢ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤Ç¤Î±ê¾åÁûÆ°¡¢ºòº£¤ÎÀÅª¾¯¿ô¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë°·¤¤¤Ø¤Îµ¿Ìä¤Þ¤ÇÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈðëîÃæ½ý¤òÍá¤Ó¤¿Ìð¿À¥µ¥é¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤¹¿´¶¤È¤Ï¡ÊËÜ¿ÍInstagram¤è¤ê¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¼«¸ÊÇË»º¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤â¡¢¡ÈÏ»ËÜÌÚ¤ÎÄë²¦¡É¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿
¡½¡½²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥é¥¦¥ó¥¸¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Ìð¿À¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢28ºÐ¤Î¤È¤¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Ç¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ð¡¼¡ÖGENIE¡×¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£
Ìð¿À¥µ¥é¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢Ìð¿À¡Ë¡¡¿å¾¦Çä¤ò»Ï¤á¤Æ5Ç¯¤ÇÆÈÎ©¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À»ä¤¬Åö»þNo.1¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÅ¹¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¡Ö¤ªÁ°¤Ï¼¤á¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤ª¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ææ¤Î¼«¿®¤ÈÀª¤¤¤ÇÏ»ËÜÌÚ¤ÇÅ¹¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¼«¸ÊÇË»º¤¹¤ë¤«¤â¤ÈÀµÄ¾»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Ï»ËÜÌÚ¤Ë¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Å¹¤ÎÆâÁõÂå¤ò´Þ¤á¤¿½ô¡¹¤Ç1000Ëü±ß°Ê¾å¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó½éÆü¤È¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¡ÖÅ¹¤ò±Ä¶È¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£Êä½õ¶â¤ò¤â¤é¤¦¤ÈÅ¹¤ò±Ä¶È¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤é¤ï¤º¤ËÅ¹¤ò³«¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÇØ¿å¤Î¿Ø¤ÇÎ×¤ó¤À¤ªÅ¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ìð¿À¡¡¤¿¤Þ¤¿¤Þ°ú¤¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢ÆÈÎ©¤ò·è¤á¤Æ¤¹¤°¤Îº¢¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃÂÀ¸²ñ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÃÂÀ¸²ñ¤Ë¤ª¶â»ý¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡ÖÍè·îÏ»ËÜÌÚ¤Ç¤ªÅ¹½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤â¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿È´ó¤ê¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¼«¸ÊÇË»º¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤ËÏÃ¤·¤Æ¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¤¬¡Ö¤ªÁ°¤Ï±¿¤¬¤¤¤¤¡£²¶¤ÏÏ»ËÜÌÚ¤ÇÄë²¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¼ÂºÝ¤ÏÄë²¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¾ð¤Ë¸ü¤¤¿Í¤ÇÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤«¤é¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¼ÒÄ¹¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ï¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿ô¼î¤Ä¤Ê¤®¤Ç¤ªµÒÍÍ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÎáÏÂ¤Î¸×¡Ù¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2025Ç¯¤Ï¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Ë¤â½Ð±é
¡½¡½¸½ºß¤ÏYouTube¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤É¤³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Ìð¿À¡¡2023Ç¯¤Ë¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤ÎÆ°²è¤Î¥Ç¡¼¥È´ë²è¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£È¿¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç°ìµ¤¤ËÇ§ÃÎ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡ØÎáÏÂ¤Î¸×¡Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖLA¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤Ë½Ð±é¡£¤³¤È¤·¤Ï¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìð¿À¡¡ËâºÀÅÍ¤¯¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢³ÊÆ®²È¤ä¼ÒÄ¹¿Ø¤Î½¸¤Þ¤ê¤Î²ñ¤Ç¥â¥Ç¥ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡£¤¤¤Á¤É»öÌ³½ê¤Ë¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±ýÉüÌó5000Ëü¡×¡ÈPJ¥Ë¥¡É¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Ø
¡½¡½¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ÏÌð¿À¤µ¤ó¤ÎYouTube¤Ë¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ìð¿À¡¡¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ñ»º²È¤ÎÊý¤Ç¡ÈPJ¥Ë¥¡É¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£PJ¡á¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤ÇÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¡Ö¥µ¥é¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ñ¥ê¤Ë¹Ô¤¯¤Ç¤·¤ç¡£¥Ñ¥ê¥³¥ì¤â¸«¤¿¤¤¤·¡¢¾è¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ã¤Æ»ä¤«¤é¤·¤¿¤é¥³¥¹¥Ñ°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¤À¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ·÷¤Þ¤Ç±ýÉüÌó5000Ëü±ß¡£Ìë¤Î¤ªÅ¹¤Ç»È¤¦¡¢»þ·×¤òÇã¤¦¤À¤È¤«¡¢²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ã¤Æ¼«Í³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£PJ¥Ë¥¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤ó¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó»ñ»º¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¤ë»ö¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Æ´¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤½¤ó¤Ê»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤À®¸ù¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤â½êÁ§¤ÏÃË¡×¡Ö½÷À´ï¤Ï¤½¤ó¤Ê±ø¤ì¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÈðëîÃæ½ý¤â
¡½¡½¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÄ²¤òÀÚ¤Ã¤Æ½÷À´ï¤Ë¤·¤¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¹¶·â¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìð¿À¡¡¹¶·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤â½êÁ§¤ÏÃË¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤ò»º¤á¤Ê¤¤¤«¤é½÷À´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¤«¥Ø¥¤¥È¤Î¤Ï¤±¸ý¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡Ö½÷À´ï¤Ï¤½¤ó¤Ê±ø¤ì¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡£Åª³°¤ì¤Ê¤â¤Î¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢°¸ýÁª¼ê¸¢¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Î¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¯¥é¥ó¡×¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìð¿À¡¡ÀÎ¤«¤é¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÁ´Éô¸À¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡£¤½¤³¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£°ðÂ¼±Ñ¾¼ÒÄ¹¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¸ý¤ÇÁÏ¶È¼Ô¤Î¾¾±º¾¡¿Í¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î±ï¤â´¶¤¸¤Æ½êÂ°¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥é¥¥é¤·¤¿À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀÎ¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¸«¤¨¤ë²ÄÇ½À¤ÏÁ´Éô»î¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£Ç¯Îð¤È¤«ÀÊÌ¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢1¸Ä¾Ð´é¤¬Áý¤¨¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È
¡½¡½º£¸å¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Ìð¿À¡¡»ä¤ÎÃæ¤Ç1¸Ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀäÂÐ¤³¤ì¤Ï¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡ÖÅìµþ¥ª¥«ÒÄ²ñ¡×¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¸ø³«¤Ç¤¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡½¡½Åìµþ¥ª¥«ÒÄ²ñ¡©¡©¡©
Ìð¿À¡¡°û¤ß²ñ¤«¤éÈ¯À¸¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¼«¾Î¥ª¥«¥Þ¤Î½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£ÍÌ¾Ì¡²è¤«¤é°ìÉôÇÒ¼Ú¤·¤ÆÌ¿Ì¾¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¶¤±¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥ª¥«¥Þ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¤â¤¦¹¥¤¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¡¢·ø¶ì¤·¤¤È¯¸À¡¢¼çÄ¥¤Ï¤è¤êÊ¬ÃÇ¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤·³Ú¤·¤¯¤¤¤³¤¦¤¼¡ª¡¡¤È¹Í¤¨¤ëÅö»ö¼Ô¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Åìµþ¥ª¥«ÒÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ö¡¦¥É¥ê¡¼¥à¡¦¼ò°û¤ß¤Î½¸ÃÄ¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ä¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤ÇPV¤òÂô»³ºî¤Ã¤ÆÅìµþ¥ª¥«ÒÄ²ñ¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÏÃËÀ¤È¤¤¤ë¤è¤ê¤âÅìµþ¥ª¥«ÒÄ²ñ¤ÎÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ëÊý¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¤â¤¦»É·ãÃæÆÇ¤Ê¤ó¤Ç¡¢Îø°¦¤è¤ê¤âÅìµþ¥ª¥«ÒÄ²ñ¤Ç»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡£
¡½¡½·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
Ìð¿À¡¡»ä¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ò¤¿¤Á¤¬²Ô¤²¤ë¿¦¾ì¤ò°ì¤Ä¤Ç¤âÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿¦¾ì¤Ã¤Æ¼Â¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼é¤ê¤¿¤¤¤·¡¢Áý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Ãë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¾¯¤·¤º¤Ä¸ÛÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÌë¤ÎÀ¤³¦¤â°ì¤Ä¤Ç¤âÁý¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¼é¤ë°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆÁ½Å Î¶ÆÁ¡Ë