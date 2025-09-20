Ê¡²¬¡¦»ÖÌÈÄ®È¯¡ª24»þ´Ö¤¹¤·¼«ÈÎµ¡¤¬ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¡¡ÎäÂ¢¤·¤Æ¤â¹Å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ÆÃÀ½¤·¤ã¤ê¤ËÈëÌ©
¡¡Ê¡²¬¡¦»ÖÌÈÄ®¤ÎÏ·ÊÞ¤¹¤·²°¡ÖÁÏºî¼÷»Ê³äË£¡¡¤·¤á¼÷¤·¡×¤¬»Å³Ý¤±¤¿¡È£²£´»þ´Ö¤¹¤·¼«ÈÎµ¡¡É¤¬ÏÃÂêÊ¨Æ¤À¡£¿¼Ìë¤Ç¤âÁáÄ«¤Ç¤âËÜ³Ê¤¹¤·¤¬Çã¤¨¤ëÁ´¹ñ½é¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎäÂ¢¤·¤Æ¤â¹Å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ÆÃÀ½¤·¤ã¤ê¡££²ÂåÌÜÅ¹¼ç¤Îº´¡¹ÌÚÇîÊ¸¤µ¤ó¡Ê£µ£°¡Ë¤Ï¡Ö´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¡×¤È¸ì¤ë¡£½éÂå¤ÎÉã¡¦Çî¤µ¤ó¡Ê£·£³¡Ë¡¢Äï¤ÎÎµÆó¤µ¤ó¡Ê£´£¸¡Ë¤é²ÈÂ²¤ò´Þ¤áÁíÀª£²£´¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê¤¹¤·Ê¸²½¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤·¼«ÈÎµ¡¤ÎÀßÃÖ¤Ï£³Ç¯Á°¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊÌÅï¡ÖÎµµÜ¾ë¡×¤Ç¤ÎÁíºÚÈÎÇä¤ò¤ä¤á¡¢¹ñ¤ÎÊä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡ÖÌµ¿ÍÈÎÇä¤Ç£²£´»þ´ÖÆÏ¤±¤è¤¦¡×¤ÈÈ¯ÁÛ¤òÅ¾´¹¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÊªÄÁ¤·¤µ¤«¤é¤¸¤ï¤¸¤ï¿»Æ©¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¡Öµ¢Âð»þ¡×¡ÖÌë¶ÐÌÀ¤±¡×¡ÖË¡»ö¤ÎµÞ¤Ê½àÈ÷¡×¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¾ìÌÌ¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ä¿¼ÌëÏ«Æ¯¼Ô¤âÎ©¤Á´ó¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¡ÈÂèÆó¤Î¤¹¤·²°¡É¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤¹¤°¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¤³¤È¡£¥®¥ç¡¼¥¶¤ä¥é¡¼¥á¥ó¤Î¼«ÈÎµ¡¤Ï²ÃÇ®Ä´Íý¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢¤¹¤·¤ÏÄ´ÍýºÑ¤ß¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ£¤ï¤¨¤ë¡£Å¹¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢±Ä¶È»þ´ÖÃæ¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤¬½Ð¤ì¤Ð¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¹¤°Êä½¼¡£Ç¯ÇÛµÒ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤Ç»È¤¤Êý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÖÃÏ°è¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÅ¹ÊÞ¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¤Ë¤®¤ê¼÷»Ê¡ÊÃÝ¡Ë¡×¤È¡Ö¾å´¬¤¼÷»Ê¡×¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¡Ö¼«²ÈÀ½ÏÂÉ÷¥×¥ê¥ó¡×¤â¹¥É¾¤Ç¡¢¤¹¤·°Ê³°¤òÌÜÅö¤Æ¤ËË¬¤ì¤ëµÒ¤â¤¤¤ë¡£
¡¡Ä©Àï¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬¡ÈÎäÂ¢ÍÑ¤·¤ã¤ê¡É¤Î³«È¯¤À¡£ÄÌ¾ï¤Î¤´ÈÓ¤ÏÎäÂ¢¤Ç¹Å¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢Äï¤ÎÎµÆó¤µ¤ó¤È£±Ç¯¤«¤±¤Æ¸¦µæ¤·¡¢ÎäÂ¢¤·¤Æ¤âÆð¤é¤«¤µ¤òÊÝ¤ÄÆÈ¼«¥Ö¥ì¥ó¥É¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢¤¹¤·¥±¡¼¥¤ÎÄÌ¿®ÈÎÇäÍÑ¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿µ»½Ñ¤Ç¤³¤ì¤ò¼«ÈÎµ¡¤Ë±þÍÑ¡£¡Ö¼åÅÀ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£Å¹Æâ¤ÏÊ¡Åç¡¦²ñÄÅ»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡¢¼«ÈÎµ¡ÍÑ¤Ï´ë¶ÈÈëÌ©¤Î¤·¤ã¤ê¤È¿æ¤Ê¬¤±¡¢¥Í¥¿¤ÏËèÄ«Ä¹ÉÍ»Ô¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¹©É×¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÆ±¤¸Ì£¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤·¥±¡¼¥¤âÌ¾Êª¤À¡£À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¶¡¤ËÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¡£¥Í¥¿¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤òÀ¸¤«¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ä¤Ò¤Êº×¤ê¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÂç¹¥É¾¡£½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤òºÌ¤ë°ìÉÊ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤é¤Óñ¶¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤Ç¡Ö¤¹¤·²°¤Ê¤Î¤Ë´ÅÌ£ÌÜÅö¤Æ¤ÇÍè¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¦¡£¿©¤òÄÌ¤¸¤¿³Ú¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¼«ÈÎµ¡¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ßË¼¤Ç¤Ï´¬¤¤¹¤·¤Î¶ñ¤äÍñ¾Æ¤¡¢¤¤¤Ê¤êÍÈ¤²¤â¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¤ê¡£À¸¥¨¥Ó¤Ï£±Æü£¶£°£°É¤¤ò¶úÂÇ¤Á¤·¤Æ¥Ü¥¤¥ë¤·¡¢µû¤Ï±ö¤â¤ß¤ä¿ÝÀö¤¤¤ÇÀ¸½¤ß¤òÅ°ÄìÅª¤Ë½ü¤¯¡£¸úÎ¨¤òÍ¥Àè¤·¤Æ´ûÀ½ÉÊ¤ò»È¤¦Å¹¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢¡Ö¼êÈ´¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¥¦¥Á¤ÎÎ®µ·¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£ÌëÃæ¤Þ¤ÇÂ³¤¯»Å¹þ¤ß¤â¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ê¤éÅöÁ³¡×¤È¸ì¤ë»ÑÀª¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Á³Ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¸¶ºàÎÁ¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢½éÂå¡¦Çî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¾ù¤é¤Ê¤¤¡££³Ç¯Á°¤ÎÃÍ¾å¤²»þ¤â¶ËÎÏÄã²Á³Ê¤ËÍÞ¤¨¡¢°Ê¹ß¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤Î¤Þ¤Þ¡£¡Ö´ûÀ½ÉÊ¤ËÍê¤ì¤Ð³Ú¤À¤¬¡¢¥¦¥Á¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¤ê¡£¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤âÃÍÃÊ¤ò¼é¤ë¤Î¤¬¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÈÇîÊ¸¤µ¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤¬ÃÏ°è¤Î¿®Íê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¹¤·¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç°®¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤òÇË¤Ã¤¿Ä©Àï¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼êºî¤ê¤Ç¼é¤ëÅÁÅý¡£Á´¹ñ¤Ç¤âÎã¤ò¸«¤Ê¤¤¡Ö£²£´»þ´Ö¤¹¤·¼«ÈÎµ¡¡×¤Ï¡¢»ÖÌÈÄ®¤«¤éÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¿©¤Î¤«¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£