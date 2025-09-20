¡ÈÆüËÜ¤Î¥â¥Æ½÷¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¹â¹»»þÂå¢ªÆ±µéÀ¸¤«¤é¡Ö¥¥â¤¤¤è¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡Äµ¢¹ñ»Ò½÷¤Î¸µNHK¥¢¥Ê¡¦ÃæÀî°ÂÆà¡Ê31¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë´¶¤¸¤¿¡ÈÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡É
¡Ò¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¡¢¥Ô¥¢¥¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤±¤Æ¡Ä¡×3ºÐ¤«¤é³¤³°¤Ç²á¤´¤·¤¿¸µNHK¥¢¥Ê¡¦ÃæÀî°ÂÆà¡Ê31¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë¡È¼þ°Ï¤ÈÆëÀ÷¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¥ï¥±¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡º£Ç¯3·î¤ËNHK¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç°é¤Á¡¢±Ñ¸ì¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ëÃæ¡¢CNN¤Î½÷À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÆ´¤ì¤¿¤³¤È¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Úµ®½Å²èÁü¡Û¡ÖÀèÀ¸¤«¤é¡Ø¥¹¥«¡¼¥È¤¬Ã»¤¤¡ª¡ª¡Ù¤È¡Ä¡×¡ÈÆüËÜ¤Î¥â¥Æ½÷¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¹»»þÂå¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ë
¡¡µ¢¹ñ¸å¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¡¢¡Ö¾®¤µ¤ÊÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ÈÌ¿¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæÀî¤µ¤ó¤Ë¡¢°Û¹ñ¤ÇÊë¤é¤·¤¿Ãæ¤Ç´¶¤¸¤¿ÊÉ¤ä¡¢µ¢¹ñ»Ò½÷¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡¢¤Þ¤¿NHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»þÂå¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿3²óÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¡¡©»°Âð»ËÏº¡¿Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
¡È¼´¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ë¡ÉCNN½÷À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ø¤ÎÆ´¤ì
¡½¡½¤ªÉã¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç10ºÐ¤«¤é14ºÐ¤Þ¤Ç¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ËÆ´¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¡Ê°Ê¹ß¡¢ÃæÀî¡Ë¡¡CNN¤Ç½÷À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬Ãý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡©
ÃæÀî¡¡¤â¤¦¡¢Á´¿È¤«¤é¡È²æ¡Ê¤ï¤ì¡Ë¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¼´¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¤·¤Ó¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¾¯¤·¸å¤°¤é¤¤¤Ë¡ÖTED¥È¡¼¥¯¡×¤Ê¤É¤âÎ®¹Ô¤ê¤À¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Â¾¤Ë¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç¸«¤¿¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ç±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ï¡©
ÃæÀî¡¡ÆÃ¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î±Æ¶Á¤Ï¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ø¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¡Ù¤Î¡¢¤º¤Ã¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£
¡¡Åö»þ¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ÈÈÖÁÈ¤Î¹ç´Ö¤ËÃ»¤¤CM¤Î¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤Ç¡¢¡ÖExpress Yourself, on Disney Channel¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Î®¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤É¤³¤«¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ãµ¤·¤ò¤·¤Æ¤ë¡×
¡½¡½¥¸¥ó¥°¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£
ÃæÀî¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¹¤´¤¯¿´¤Ë¶Á¤¯¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Åö»þ¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÂçÈ¾¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¶õµ¤´¶¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Ç¤â¡¢NHK¤Î¼ÒÉ÷¤Ï¿¿µÕ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ô¥·¥Ã¤È¤·¤¿°ìÄê¤Îµ¬³Ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡£
ÃæÀî¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¤¨¡Ê¾Ð¡Ë¡£NHK¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤âÃÏ¸µ¤Î»Ò¤¿¤Á¤ËÍÏ¤±¹þ¤â¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ë¤â¤¬¤¤¤Æ¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿¤éº£ÅÙ¤ÏÆüËÜ¤Ë¤Ê¤¸¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿Çº¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¶ìÀï¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤³¤«¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ãµ¤·¤ò¤·¤Æ¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ÖÀäÂÐËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡© ¥¥â¤¤¤è¡×Æ±µéÀ¸¤Î°ì¸À¤Ç¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¥ï¥±
¡½¡½¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¯¡×¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÃæÀî¤µ¤ó¤é¤·¤µ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡£
ÃæÀî¡¡¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç¤Ï¤à¤·¤íÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¡¢¤Î¤êÊÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤È¡Ö²¿¡¢¤½¤Î¹õ¤¤¤ä¤Ä¡©¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Ë³¤ÂÝ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£¡ÖËèÆü¤ª¼÷»Ê¿©¤Ù¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ó¤¶¤ê¤Ç¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤è¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ñ¥¹¥¿¿©¤Ù¤Æ¤ë¤·¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¤ê¡£¤â¤Á¤í¤óÇò¤¤¤´¤Ï¤ó¤â¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤ª³¨¤«¤¤âÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖÆüËÜ¡áÌ¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡×¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡ÈÆüËÜ¿Í¡É¤Ã¤Ý¤µ¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç¤Ï³¨¤â¤¢¤Þ¤êÉÁ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤ËÌÂ¤¦Ãæ¤Ç¡¢Å¾µ¡¤Ï¡©
ÃæÀî¡¡14ºÐ¤ÇÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Î¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ê¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤Ã¤¿¤éÁ´Á³¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¡¢Åö»þ»ä¤Î¼þ¤ê¤Ç¥â¥Æ¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÍ¥ÅùÀ¸·Ï¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¤´¶¤¸¤ÎËü¿Í¼õ¤±¤·¤½¤¦¤ÊÊý¸þ¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¤½¤Îº¢¡¢ÂÎ°é¤Î»þ´Ö¤ËÂÎ°é²ñ·Ï¤È¤¤¤¦¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÇÉÝ¤¤´¶¤¸¤Î½÷¤Î»Ò¤È¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»Ò¤«¤é¡Ö¤½¤ì¡¢ÀäÂÐËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡¥¥â¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¿ÞÀ±¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿¡©
ÃæÀî¡¡¤½¤Î»Ò¤â¼Â¤Ïµ¢¹ñ»Ò½÷¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î¤®¤³¤Á¤Ê¤¤µ¼ÂÖ¤Ë¥Ô¥ó¤È¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î°ì¸À¤Ç¤Õ¤Ã¤È¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤·¤Æ´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ò´¶¤¸¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È
¡½¡½¤½¤Î¸å¡¢·ÄØæµÁ½Î¾ÅÆîÆ£Âô¹âÅùÉô¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²Ê¤Ë¿Ê¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¡¡CNN¤Î½÷À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò¸«¤Æ¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤òÀì¹¶¤Ç¤¤ë³Ø²Ê¤Ç³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ½ê¡×¤È¤¤¤¦»ä¤ÎÍýÁÛ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥¼¥ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÆ»¤ò»Ö¤¹¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸½¾ì¤ò¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤È¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢3.11¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î¼èºà¤ò¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡£
ÃæÀî¡¡¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢¿·Âçµ×ÊÝ¤äÂçºå¤ÇºßÆÃ²ñ¡ÊºßÆüÆÃ¸¢¤òµö¤µ¤Ê¤¤»ÔÌ±¤Î²ñ¡Ë¤Ë¤è¤ë·ã¤·¤¤¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£³ÆÊóÆ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÅÁ¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÅÀ¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤«¤Ä¤ÆÃæÀî¤µ¤ó¤¬¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ë¤¤¤¿»þ¡¢¡Ö¥Á¡¼¥Ê¡×¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¿Í½÷À¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ë¤È»Ø¤µ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤â¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î¼èºà¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
ÃæÀî¡¡»Ò¤É¤â¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ò´¶¤¸¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝÀÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë°ã¤ï¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö»ä¤Î²¿¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä«Á¯³Ø¹»¤Ø¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è½»Ì±¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉÝ¤¯¤Æ¤â¤¦¸ø±à¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤òÍ·¤Ð¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ºßÆü¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤Ï¡¢º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼èºàÆâÍÆ¤ÏÂ´¶ÈÏÀÊ¸¤Ë¤â¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½¢¿¦³èÆ°¤Ç¤ÏNHK¤òÂè°ì»ÖË¾¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÌÀÜ¤Ç¤Ï¡ÖNHK¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¼¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬À¸¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥àÀº¿À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×NHK¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡½¡½ÀèÆü¡¢¡ØÊóÆ»ÆÃ½¸¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬³°¹ñ¿ÍÇÓÀÍ¤ÎÄ¬Î®¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀî¡¡¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢»ä¼«¿È¤ÏNHK¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤À¤¤¤Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀí¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶¯¤¤»×¤¤¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¸øÊ¿ÃæÎ©¤ÎÎ©¾ì¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡©
ÃæÀî¡¡¤«¤Ä¤ÆÆ´¤ì¤¿CNN¤Î½÷À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢NHK»þÂå¤Î9Ç¯´Ö¤Ï¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤ÇÃ¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤«¡¢¡Ö¼õ¿®ÎÁ¤òÊ§¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¾ï¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿Ç³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥àÀº¿À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆNHK¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤ÎÏÈ¤Ë¼«Ê¬¤ò¤¤Á¤ó¤È¼ý¤á¤ë·±Îý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ·Ñ¤Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¡Ä
¡½¡½NHK¤Î¡ÈÏÈ¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¶ìÏ«¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÀî¡¡¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿·¿Í¤Î¤È¤¤Ï¥Í¥¤¥ë¤«¤é»ØÆ³¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¹á¿å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¹á¿å¤Ê¤ó¤Æ¤Ä¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¼èºàÁê¼ê¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤ê¡£¤¢¤È¡¢¾Â¤ØÃæ·Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë¡¢µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡£
¡½¡½NHK¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡È¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©
ÃæÀî¡¡»ä¤¬Æþ¶É¤·¤¿2016Ç¯¤Îº¢¤Èº£¤È¤Ç¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤â¤Ã¤È¥«¥Ã¥Á¥ê¤È¤·¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Áü¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡¡NHK¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤ÃÏÊý¶É¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤ÏÅìµþ¤ÇÂç¤¤Ê»Å»ö¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸½¾ì¤ÇÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÀí¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤Çºï¤®Íî¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢4Ç¯¸å¤ËÅìµþ¤Ë°ÛÆ°¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æºï¤®Íî¤È¤·¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤ò¡¢¾¯¤·¤º¤Ä½¦¤¤½¸¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¤·¤Æ¤«¤¿¤Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¾ï¤Ë¡ÖExpress Yourself¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡©
ÃæÀî¡¡³ØÀ¸»þÂå¤Ï¡¢¤ï¤ê¤È¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ËÆ´¤ì¤ÆNHK¤ò»ÖË¾¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Éð¼Ô½¤¹Ô¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼´¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾ï¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¾ì½ê¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤·¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡Ò¤Ä¤Å¤¯¡Ó
»£±Æ¡á»°Âð»ËÏº¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡Ò¡ÖËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÈÍç¤Ë¸«¤¨¤ë¡É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¡×¥Ñ¥ê¸ÞÎØ³«²ñ¼°¤Î°áÁõ¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÊªµÄ¡Ä¸µNHK¥¢¥Ê¡¦ÃæÀî°ÂÆà¡Ê31¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡¢¡È¤³¤¿¤Äµ»ö¡É¤Ø¤ÎÊ£»¨¤Ê»×¤¤¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¾®Àô ¤Ê¤Ä¤ß¡Ë