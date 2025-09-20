°úÂà¥«¡¼¥·¥ç¡¼ÅÐÈÄ¤Ç¡ÄÆ±Î½¤Î¤È¤Ã¤¿¿è¤Ê¹ÔÆ°¡¡µå¾ì¤òÊñ¤ó¤À¡È¤¿¤Ã¤¿1¿Í¡É¤Î»þ´Ö¤ËÉ×¿Í¤âÎÞ
ËÜµòÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£»î¹çÁ°¡¢Æ±Î½¤Î¿è¤Ê±é½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡£¤Þ¤À¶õÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬°ìµ¤¤ËÊ¨¤Î©¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ22¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÜµòÃÏ¤ÇºÇ¸å¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏÇ°Æþ¤ê¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬½é²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Ìî¼ê¤¬½Ð¤Æ¤³¤º¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤òºî¤ê¡¢µå¾ì¤ÏÇï¼ê¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¥¨¥ì¥óÉ×¿Í¤¬ÎÞ¤ò¤Ì¤°¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë