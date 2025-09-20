¡Ö°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤Èºî¤ì¤Ê¤¤ÆÉ½ñ¤Î»þ´Ö¤¬»ý¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×#ÌÚÍË¤æ¤ëÆÉ½ñ²ñ season2 vol.1³«ºÅ¥ì¥Ý¡¼¥È¡õ¼¡²ó»²²Ã¼ÔÊç½¸Ãæ¡ª
¡¡2025Ç¯9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥ÁWeb¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÌÚÍË¤æ¤ëÆÉ½ñ²ñ season2 vol.1¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤¹¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½ñÅ¹¤Ç¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ª·Þ¤¨¤·¤¿ËÜ¤¬¡¢ÀÑ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¿ô¥Ú¡¼¥¸¤À¤±ÆÉ¤ó¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡ÄºÇ¶á¤¢¤Þ¤êËÜ¤òÆÉ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥ÁWebÊÔ½¸Éô¤Ç¤â¡ÖÀÑÆÉ¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¡×¡Ö°ì¿Í¤À¤È¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³½Ð¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ÀÑÆÉ¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢ÆÉ½ñ¤ò½¬´·¤Å¤±¤¿¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¤æ¤ë¤¤ÆÉ½ñ²ñ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ÝÂê¿Þ½ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ì¡²è¤Ç¤â»¨»ï¤Ç¤â¡¢ÅÓÃæ¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤ÎËÜ¤Ç¤âOK¡£»²²Ã¼Ô¤ÏÆÉ¤ß¤¿¤¤ËÜ¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢Zoom¤Ç¥«¥á¥é¡¦¥Þ¥¤¥¯OFF¤Ç45Ê¬´Ö¡È¤â¤¯¤â¤¯¤ÈÆÉ¤à¡É¤À¤±¡£ÅÓÃæ¤ÎÆþÂà¼¼¤â¼«Í³¤Ç¤¹¡£
¢£ÊÔ½¸Éô¤ÎÀÑÆÉËÜ¤â¾Ò²ð¡ª
¡¡ÆÉ½ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥ÁWebÊÔ½¸Éô°÷¤â¡¢Ëè²ó°ìºý¤º¤ÄËÜ¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÀÑÆÉËÜ¤¿¤Á¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡Ø¥è¥â¥Ä¥¤¥¯¥µ¡Ù¡ÊÃÎÇ°¼Â´õ¿Í/ÁÐÍÕ¼Ò¡Ë
¡Ø¾®ÀâTRIPPER (¾®Àâ¥È¥ê¥Ã¥Ñ¡¼) 2025Ç¯ ²Æ¹æ¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë
¡Ø¥«¥Õ¥Í¡Ù¡Ê°¤Éô¶Ç»Ò/¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
¢£¤¤¤¶¡¢ÆÉ½ñ¥¿¥¤¥à¡ª 45Ê¬´Ö¡¢¤¿¤ÀÆÉ¤à¤À¤±
¡¡ÊÔ½¸Éô¤Î¾Ò²ð¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÆÉ½ñ¥¿¥¤¥à¡£Zoom¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤Þ¤Þ¡¢¥«¥á¥é¤â¥Þ¥¤¥¯¤â¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Áª¤ó¤ÀËÜ¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î45Ê¬´Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜ¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¡£¡ÖÃ¯¤«¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢´³¾Ä¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÉ½ñ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢ÆÉ½ñ¥¿¥¤¥à¤ÎÁ°¤Ë¡Öº£ÆüÆÉ¤àËÜ¡×¤ò¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ45Ê¬¸å¡¢¤Þ¤º¤ÏÊÔ½¸Éô°÷¤¬½ñÀÒ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥·¥§¥¢¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¤â¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¿ô¡¹¤Î´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»²²Ã¼Ô¤Î´¶ÁÛ¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡¡¥Á¥ã¥Ã¥È¤ä¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿´¶ÁÛ¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø»Þ¸µ¤Ê¤Û¤ß¤Î¤á¤·¿æ¤Æüµ¡Ù¡Ê»Þ¸µ¤Ê¤Û¤ß/ÇÀ»³µùÂ¼Ê¸²½¶¨²ñ¡Ë
À¸³è¥¯¥é¥Ö¤ÎÏ¢ºÜ¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬¹¥¤¤ÇÁª½ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ð¸î¤äÉÂµ¤¡ÊÆ®ÉÂ¡Ë¤ÎÊë¤é¤·¤ÎµÏ¿¤È¤È¤â¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥ì¥·¥ÔÆüµ¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Û¤ß¤µ¤ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¹©¾ìÆüµ¡Ù¡Ê¥·¥â¡¼¥Ì¡¦¥ô¥§¥¤¥æ (Ãø), ÅÄÊÕÊÝ (ËÝÌõ)/ÃÞËà½ñË¼¡Ë
Å¯³Ø¼Ô¤¬¶µ»Õ¤Î»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç¡¢°ìÇ¯´Ö¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤¿¼ÂºÝ¤ÎÆüµ¤Ç¡¢Ã¸¡¹¤ÈÄÂ¶â¤Î·×»»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¾ÜºÙ¤ÊÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ¬ÄË¤ËÅÙ¡¹Çº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÏ¿¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö½øÊ¸¡×¤Ç¤ÏÈà½÷¤¬Áá¤¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¬Ëö¤ÎÇ¯É½¤Ë¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Î¾õ¶·¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÀÚ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¸Êµ¾À·Åª¤Ç¡¢¾ð¤Ë¸ü¤¤Å¯³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¡Ù¡ÊÊÆß·Êæ¿®/¿·Ä¬¼Ò¡Ë
»ä¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï£¸·î¤Ë¡¢¹â¹»À¸¤Î¥Ó¥Ö¥ê¥ª¥Ð¥È¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬º£ÆüÆÉ¤ó¤À¡Ø¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎËÜ¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ó¤Ç¤¹¤È¤¤¤¦Ç®ÎÌ¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤¬¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¡Á¤È¤¤¤¦¾Ò²ð¤ò¤¤¤¤Æ¤³¤ì¤ÏÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï!! ¤È¹ØÆþ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¡¢ÆÉ¤àÎÉ¤¤¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß3Ê¬¤Î1ÄøÅÙÆÉ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¹¥È¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤ÇÆÉ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¿ÇÎÅ¼¼¤Ë¤¤¿ÀÖ¤º¤¤ó¡½Êª¸ìÎÅË¡¤ÎÀ¤³¦¡½¡Ù¡ÊÂçÊ¿·ò/¿·Ä¬¼Ò¡Ë
¸Å½ñÅ¹¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±¤ÇÁª¤ó¤Ç¹ØÆþ¡£º£²ó¤ÏÀÑÆÉÃª¤ÎÃæ¤«¤é¡¢½À¤é¤«¤½¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Î¤â¤Î¤ò¤È»×¤¤¡¢Áª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Àº¿À²Ê°å¤¬ÀÎ¤Ð¤Ê¤·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊª¸ìÎÅË¡¡×¤ÎÎã¤ò¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾É¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ12¸Ä¾Ò²ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ¼ÆÀ¡ª¡×¤È¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¸½¤Ë¤³¤ÎÎ¾Êý¤ÇÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤ï¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÊª¸ì¤È¤½¤Î²ò¼á¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÁ´ÏÃÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´´¶ÁÛ¤Î°ìÉô¤òÊÔ½¸Éô¤Ë¤ÆÊÔ½¸¤·¡¢·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡È¤æ¤ëÆÉ½ñ²ñ¡É¤Ï¿·¤·¤¤ËÜ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì
¡¡¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤Ã¤¿season2¡£ÆÉ½ñ²ñ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î´¶ÁÛ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¼ê¤Ë¤È¤é¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎËÜ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊÔ½¸Éô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¤ªÀ¼³Ý¤±¤¬¤È¤Æ¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢ÆÉ½ñ¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦´ò¤·¤¹¤®¤ë¤ª¸ÀÍÕ¤â¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡ª
¡¡¼¡²ó¤Ï2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:30¡Á³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£season2¤â°ú¤Â³¤¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¢£¡Ö¤¢¤ÎËÜ¡¢ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤ã¤Ê¡Á¤È»×¤¤Â³¤±¤Æ¤ë¿Í¤Î ¡ØÌÚÍË¤æ¤ëÆÉ½ñ²ñ¡Ù¡×season2 vol.2
¡¡²ÝÂê¿Þ½ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´¼«¿È¤¬¹ØÆþºÑ¤ß¤Î°ìºý¤ä¡¢ÆÉ¤ß¤«¤±¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìºý¤ò¡¢»öÁ°¤ËÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¥«¥á¥é¡¦¥Þ¥¤¥¯OFF¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÆâÍÆ¡§
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë²ñ¤ÎÀâÌÀ¸å¡¢¸ýÆ¬¤Þ¤¿¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç»öÁ°¤Ë¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤ë½ñÀÒ¤ò¶¦Í¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¸å¡¢Ìó45Ê¬´Ö¤òÆÉ½ñ¤Î»þ´Ö¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Î¥ë¥Þ¤Ê¤É¤â¤Ê¤¯¡¢¤´¼«¿È¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆÉ½ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÉ½ñ¤Î»þ´Ö½ªÎ»¸å¤Ï¡¢¤´´õË¾¤ÎÊý¤Î¤ß¡¢ÆÉ¸å¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¡¢¸ýÆ¬¤Þ¤¿¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Û¤«¡¢¤´»²²Ã¸å¤Î´ÊÃ±¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ø¤Î¤´²óÅú¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅÆü»þ¡§9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë18¡§30¡Á20¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ °Ê¹ß¡¢³Ö½µÌÚÍËÆü18¡§30¡Á¡¢Á´6²ó³«ºÅ ¡Êº£²ó¤ÏÂè2²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¢£Äê°÷¡§¤Ê¤·
¢£»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢£¤½¤ÎÂ¾Ãí°Õ»ö¹à¡§
¸åÆü¡¢ÆÉ½ñ²ñ¤Î¤â¤è¤¦¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤È¤·¤Æµ»ö²½¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´»²²Ã¼Ô¤ÎµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢½ñÀÒ¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤´´¶ÁÛ¤ò¡¢¡Ö¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥ÁWeb¡×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¢£¤ª¿½¹þÊýË¡¡§²¼µ¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
