歌手ジャスティン・ビーバーが米国の野外音楽フェス「コーチェラ2026」のヘッドライナーとして、本格的に活動を再開するようだ。今年の7月、2021年の「ジャスティス」以来となる新作「SWAG」でチャートに返り咲き、今月に入って「SWAG II」をサプライズリリースしていたジャスティンが、2026年4月10～12日と17～19日（現地時間）にカリフォルニア州で開催される同フェスで、歌手サブリナ・カーペンターとカロルG と共にヘッドライナーを務めることが発表された。



ジャスティンは同フェスにゲスト出演したことがあるものの、ヘッドライナーとして登場するのは今回が初めてとなる。



サブリナがヘッドライナーを務める金曜日のステージには、ほかにもザ・エックス・エックス、ターンスタイル、テディ・スウィムズらが予定されており、ジャスティンの登場する土曜日にはザ・ストロークス、アディソン・レイ、デヴィッド・バーン、ラビリンス、インターポールらがラインナップに名を連ねている。そして、ヤング・サグ、ウェット・レッグ、イギー・ポップ、FKAツイッグスらも予定されている日曜にカロルGが幕を閉じる予定だ。



コーチェラは来年4月の10日から12日、17日から19日の週末に2週にわたって開催される。



