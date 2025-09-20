¡Ö¥Ö¥¹¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤¤ë¤Î¤Ï·ù¡×¤ÈÈ¯¸À¢ª±ê¾å¡ÄÀ°·Á¤Ë2000Ëü±ß°Ê¾å¤«¤±¤¿¡È¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥â¥Ç¥ë¡É¡Ê33¡Ë¤¬À¸¤¤¿¡Ö2¤Ä¤Î¿ÍÀ¸¡×
¡Ò¡Ö¥ª¥«¥Þ¤À¡×¡Ö¥¥â¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¥Ó¥ó¥¿¤â¡ÄÀ°·Á¤Ë2000Ëü±ß°Ê¾å¤«¤±¤¿¡È¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥â¥Ç¥ë¡É¡Ê33¡Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë³ØÀ¸»þÂå¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÉÔºÙ¹©¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥¤¥ä¡×
¡¡²áµî¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¥ë¥Ã¥¥º¥à¤À¤ÈÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ±ê¾å¤·¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÎÌð¿À¥µ¥é¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¡£23ºÐ¤Î»þ¤ËÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢À°·Á¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç2000Ëü±ß°Ê¾å¤ò¤«¤±¤ÆÈþ¤òÄÉµá¤¹¤ë»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
手術の費用を得るために昼と夜のダブルワークとなった苦労や自身の整形事情、さらに発言が物議をかもしたことへの受け止めに恋愛遍歴まで。波瀾万丈すぎる半生を赤裸々に語ってもらった。
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ°·Á¤Ë2000Ëü±ß°Ê¾å¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Èþ¤òÄÉµá¤¹¤ëÌð¿À¥µ¥é¤µ¤ó¡¡¡ÊËÜ¿ÍInstagram¤è¤ê¡Ë
¡ÖÁá¤¯¥Û¥ë¥â¥óÃí¼Í¤òÂÇ¤Á¤Ê¤µ¤¤¡×¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÂÎ¸³
¡½¡½18ºÐ¤ÇÅìµþ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ìð¿À¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½¢¿¦Àè¤Ê¤É¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ìð¿À¥µ¥é¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢Ìð¿À¡Ë¡¡·è¤á¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆ´¤ì¤ÆÁ´Á³¥³¥Í¤â¤Ê¤¯¾åµþ¤·¤¿¤ó¤Ç¡£ºÇ½é¤Ë½»¤ó¤À¤Î¤Ï²ÈÄÂ3Ëü9000±ß¤¯¤é¤¤¤ÎÉô²°¤Ç¤·¤¿¡£°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤«¤é5Æü¸å¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤è¤¦¤Ë¤â»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ½ÐÉ¡¤òºÃ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½»¤ó¤Ç¤¤¤¿³¹¤â·×²èÄäÅÅ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥²¥ª¤Ç¡Ø¶äº²¡Ù¤ÎDVD¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢200ÏÃ¤°¤é¤¤Á´Éô¸«¤Þ¤·¤¿¡£¶ä¤µ¤óÌÌÇò¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤¿¤ê¡£19ºÐ¤Îº¢¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¸ì³ØÎ±³Ø¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤ÏÃËÀ¤«¤é½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ö¤â¤¦°ìÆü¤Ç¤â¡¢Áá¤¯¥Û¥ë¥â¥óÃí¼Í¤òÂÇ¤Á¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ÆüËÜ¤À¤ÈÌ¤À®Ç¯¤ÏÆ±°Õ½ñ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂÇ¤È¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤Ï½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤òÂÎÆâ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ÂÁ´À¤Î³ÎÇ§¤â¼è¤ì¤Æ¤Ê¤¤Ãí¼Í¤È¤«¡¢°û¤ßÌô¤Ç¥Û¥ë¥â¥ó¤âÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤òÆüËÜ¤è¤ê¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ìð¿À¡¡Ê·°Ïµ¤¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¤è¤êÌÀ¤ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ä¥¿¥¤¤Ç½÷À¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¤ª¶â¤¬²Ô¤²¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Æ¤¬¤½¤ì¤ò´«¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÃËÀ¸þ¤±¤Î¤ªÅ¹¤ÇÂç¶â¤ò²Ô¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£
¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¤È²ÎÉñ´ìÄ®¡¢Ãë¤ÈÌë¤ÎW¥ï¡¼¥¯¤Ç¼ê½ÑÈñ¤ò²Ô¤¤¤À
¡½¡½ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Ìð¿À¡¡Ìá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥Û¥ë¥â¥óÃí¼Í¤äË¶»¤ò»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤È²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¤Î¤Ï¡¢Ìë¤Î»Å»ö¤Ç²Ô¤°¤«¡¢Àµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ê¸ü¤¤¸ÛÍÑ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¶ä¹Ô¤«¤é¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤ò¤·¤Æ¡¢Àµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶ä¹Ô¤«¤é¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ°·Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇÆâ½ï¤ÇÆ¯¤¤¤ÆÎ×»þ¼ýÆþ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Ìð¿À¡¡¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¸ÜµÒ³ÍÆÀ¿ô¤¬Á´¹ñÂè3°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£3¥«·îÏ¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×3¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤¤¤Ä¤ÏÃ¯¤À¡×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃæÅÓºÎÍÑ¤Î»î¸³¤ò¼õ¤±¤ÆÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Æþ¼Ò¼°¤Ç¤ÏÂåÉ½¤Ç°§»¢¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¥á¥ó¥º¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¤¤«¤éÇä¤ê¾å¤²¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£¸åÈ¾¤Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Çä¤ê¾ì¤ËÇÛÂ°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿Æü¤ÎÃë¤Ï¼çÉØÁØ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤Î¶òÃÔ¤äÎøÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¾ïÏ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ËÉþ¤âÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃëÌë¥À¥Ö¥ë¥ï¡¼¥¯¤Ç¤ª¶â¤âÃù¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡ÖÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ÇÍµë¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÍµë¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ã¤ÆÍµë¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤´ë¶È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤ò²÷¤¯»×¤ï¤Ê¤¤ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤¤¤Ä¤À¤±Íµë¤ò¼è¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉ÷¤¢¤¿¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÏÂà¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
23ºÐ¤Ç¼õ¤±¤¿ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡Ä¡Ä
¡½¡½Íµë¤ò¼è¤Ã¤ÆÎä¤¿¤¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÍýÉÔ¿Ô¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤òºÇ½é¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï²¿ºÐ¤Î»þ¤Ç¤¹¤«¡£
Ìð¿À¡¡23ºÐ¤Î»þ¤Ë¥¿¥¤¤ÇºÇ½é¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£´¶ÁÛ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤â¤Á¤í¤ó´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï½÷ÀÍÑ¤Î²¼Ãå¤È¤«¤âÊªÍýÅª¤Ë¤Ï¤¤Å¤é¤¤¤·¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ò¤Ï¤¯¤È¤â¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò°ìÀ¸·üÌ¿±£¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¼ÙËâ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë·ê¤ò·¡¤ë¼ê½Ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯·ì¤¬½Ð¤Æ¡¢Êâ¤¯¤È»¤¤ì¤ë¤·Á´Éô¤¬´µÉô¤À¤«¤éÄË¤¯¤ÆÊâ¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æµ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ìë¤Î»Å»ö¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Ìð¿À¡¡Á´Á³¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£23ºÐ¤Î»þ¤Ë²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¡Ö¤Ò¤²¥¬¡¼¥ë¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Î»þµë¤¬¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤è¤êÄã¤¯¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£Çä¤ê¾å¤²¼¡Âè¤ÇÊÑÆ°¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÁ´¤¯Çä¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤ÀÍÌ¾¤ÊÅ¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ÝÇ½´Ø·¸¤ä¶È³¦¤Î°Î¤¤¿Í¤âÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿§¡¹¤È¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À°·Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤âÅ¹¤ÇÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤ß¤¿¤¤¤ËSNS¤ËÀ°·Á¥¢¥«¤È¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ö¤¢¤½¤³¤ÎÈþÍÆÀ°·Á³°²Ê¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ðÊó¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ï¹ü¤òºï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ð¸³¼Ô¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¼þ¤ê¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀAV½÷Í¥¤Î»Ò¤ÏÆâ½ï¤Ç¹ü¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ìð¿À¤µ¤ó¤ÏÀ°·Á¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç2000Ëü±ß°Ê¾å¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ø¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÉÔºÙ¹©¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥¤¥ä¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìð¿À¡¡»ä¤Ï¡ÖÀ°·Á¤·¤í¡×¤È¤«¡Ö¥Ö¥¹¤Ï»à¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¼«¿È¡¢ÉÔºÙ¹©¤À¤È¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÍÆ»Ñ¤Ë°¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬À°·Á¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2¤Ä¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ö»ä¤ÏåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸ÆÀ¤·¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤¬2Ç¯¤¯¤é¤¤¡×·×2000Ëü±ßÄ¶¤ÎÀ°·Á¤Ç¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
¡½¡½À°·Á¤òºÇ½é¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ç¤¹¤«¡£
Ìð¿À¡¡18ºÐ¤Î»þ¤ËÆó½Å¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤«¤é¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¤¢¤´¡¢¤¨¤é¡¢ËË¹ü¡¢¤ª¤Ç¤³¡¢¿¢ÌÓ¡¢Á´¿ÈÃ¦ÌÓ¡¢»éËÃµÛ°ú¡¢»éËÃÃíÆþ¡¢Á´¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼ê½Ñ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½À°·Á¤·¤ÆåºÎï¤Ë¤Ê¤ë¤È¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤¬¤º¤¤¤Ö¤óÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Ìð¿À¡¡¹ü¤òºï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¹ü¤òºï¤ë¼ê½Ñ¤ò´«¤á¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤«¤é¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤âÀ¨¤¯Ä¹¤¯¤Æ¡¢2Ç¯¤¯¤é¤¤´é¤¬¤Ï¤ì¤Æ¡¢ÉÔºÙ¹©¤Ê´é¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤¬2Ç¯´Ö¤â¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ìð¿À¡¡ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢24ºÐ¤Îº¢¤Ë¤Ï¸ÍÀÒ¤â½÷À¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸µÃËÀ¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÁ¤¨¤Æ²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥é¥¦¥ó¥¸¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ö¥¹¤Ê½÷¤Î»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾ì²ó¤·¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃ¤Î´Ö¤À¤È¤«¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¡¢º£Æü²¿¤·¤Ë¤ªÅ¹¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÆÉ¤àÎÏ¤¬¡¢¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¶À·î¤ÎÉÓ¤Ç²¥¤ê¹ç¤¤¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò°ú¤¤º¤ê²ó¤·¡Ä¡Ä¶²¤í¤·¤¹¤®¤¿Ìë¤ÎÀ¤³¦
¡½¡½Æ±¤¸Ìë¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤â¥¬¡¼¥ë¥º¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤È´Ä¶¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ìð¿À¡¡Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤ºµëÍ¿¤¬ÇÜ°Ê¾å¤À¤·¡¢°·¤¤¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£µÕ¤ËÅö»þ¤Î¤ª¤«¤Þ¥Ð¡¼¤Ã¤Æ¾å²¼´Ø·¸¤¬¸·¤·¤¤¼«±ÒÂâ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀèÇÚ¤¬¶À·î¤ò¥°¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ß¤Ê¤ßÃí¤¤¤Ç¡Ö¤Ï¤¤¡¢¥µ¥é¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª»Å»ö¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é°û¤Þ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÀèÇÚ¤¬ÀäÂÐ¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤¦¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È²¥¤é¤ì¤ë¤·¡£ÀèÇÚÆ±»Î¤¬Å¹¤Ç¶À·î¤ÎÉÓ¤Ç²¥¤ê¹ç¤¤¤·¤ÆµßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÉÝ¤¯¤ÆÃ¼¤Ã¤³¤Ë±£¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ªµÒÍÍ¤¬¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤·¤Ë¡¢Áê¼ê¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ò°ú¤¤º¤ê²ó¤·¤¿¤ê¡£21ºÐ¤Ç¸«¤¿¤ª¤«¤Þ¥Ð¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ÏÉÝ¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½ÁÔÀä¤Ç¤¹¤Í¡£Îø°¦¤ÎÊý¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Ìð¿À¡¡²¿¿Í¤«´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤ÆÈà»á¤«¤Ê¤È»×¤¦¿Í¤Ï26ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡IT·Ï¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤Ç°ì½ï¤Ë½»¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤ÏÎ¥º§Ä¾¸å¤ÇÌë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª¤òÎ®¤·»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë²Ç¤È»Ò¶¡¤Î±ÇÁü¤òÎ®¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤¤¤¤½÷¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö²¶¤Ï¥è¥ê¤òÌá¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¤¨¤Ã¡©¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡½¡½¤¿¤·¤«¤Ë¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ç¤¹¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
Ìð¿À¡¡·ë¶É4¥«·î¤¯¤é¤¤¤ÇÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¤½¤Î¸å¤Ë»ö¶È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¡¢3Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Ë¤Ï100Ëü±ß¤òÂß¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¤ÏÄ¶¹ë²Ú¤Ê²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¹ëÍ·¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï1K6Ëü±ß¤Î¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¤ª¶â¤ÏÂß¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²ó¼ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÊý¤ÈÎø°¦¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Ìð¿À¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëºß½»¤ÎÂçÉÙ¹ë¤À¤È¤«²¿¿Í¤«¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤ËÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Éâµ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÃËÀÂ¦¤â¡¢¼ê¤ËÉé¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
2²óÌÜ¤ÎÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¸å¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿¡¢Èá¤·¤¹¤®¤ë½ÐÍè»ö
Ìð¿À¡¡23ºÐ¤ÇÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ô¥¢¥¹¤ß¤¿¤¤¤ËÃÊ¡¹¤È·ê¤¬ºÉ¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç31ºÐ¤Î¤È¤¤Ë2²óÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£S»ú·ëÄ²¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æµ¼»÷½÷À´ï¤òºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê½Ñ¤·¤¿¸å¤Ï¤¹¤´¤¯ÄË¤¯¤Æ¡£
¡¡½Ñ¸å3Æü´Ö¤ÏÃÇ¿©¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ä¤é¤¤¤·¡¢µ¢¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¤»¤á¤Æ°¦¸¤¤ò¸«¤¿¤¯¤Æ¼«Âð¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¥«¥á¥é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Åö»þ¤ÎÈà¤¬¡ÖºÇ¶á3¿Í¤Î½÷¤È¥ä¤Ã¤Æ¡Á¡×¤ÈÉâµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ§Ã£¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÂçÊÑ¤Ê½Ñ¸å¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ìð¿À¡¡¤³¤ÎÏÃ¤Ë¤ÏÂ³¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶áÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡Ö¥µ¥é¤µ¤ó¤Ë¼Õ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¡Ö²¿¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö¼Â¤Ï»ä¡¢¥µ¥é¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¶Ã¤¤¤Æ¡£
¡¡»ä¤¬¼ê½Ñ¤Ç¥¿¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¡Ö²¶¤ó¤ÁÍ·¤Ó¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤è¡×¤È»ä¤Î²È¤Ë¤½¤Î»Ò¤òÆþ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»Ò¤â»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡¢»ä¤ÎYouTube¤ò¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤¢¤½¤³¤Ã¤Æ¥µ¥é¤µ¤ó¤Î²È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¿§¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤±¤ÉÎø°¦¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ö½÷¤Î»Ò¡×¤«¤é¡Ö¶¯¤¤½÷À¡×¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ÊÆÁ½Å Î¶ÆÁ¡Ë