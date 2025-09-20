¶õ¹Á¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤ä¡¢°Â¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡× 24h¿©¤Ù¤ë¡¢°û¤á¤ë¡¢»þ´ÖÄÙ¤»¤ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î¡ÈºÇ¶¯¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É ¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë°Â¤¤¤Î!? ¥¿¥¤
¶õ¹ÁÆâ¤Ç¤â³¹Ãæ²Á³Ê¤Ç¥¿¥¤ÎÁÍý¤òËþµÊ
¡¡¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ï¡¢°Â¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤²°Âæ¤ä³¹¿©Æ²¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ê¤É¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤¢¤ê¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë³Ú¤·¤ß¡×¤òËþÂ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤ó¤Ê¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¤â¡¢¤³¤È¶õ¤Î¸¼´Ø¤Ç¤¢¤ë¥¹¥ï¥ó¥Ê¥×¡¼¥à¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶õ¹Á¤Î¿©»ö¤Ï¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢À¤³¦¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤¬Î¹¹Ô¼Ô¤òÇº¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃÎ¤Ã¤È¤¯¤Èµß¤ï¤ì¤ë!?¡Û¤³¤ì¤¬¥¹¥ï¥ó¥Ê¥×¡¼¥à¶õ¹Á¤Î¡Ö·ã°Â¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¡×¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¶õ¹ÁÆâ¤Ç¤Ï¡¢³¹Ãæ¤Î¿©Æ²¤Ê¤é50¡Á60¥Ð¡¼¥Ä¡ÊÌó300±ß¼å¡Ë¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ö¥«¥ª¥Ñ¥Ã¥È¡Ê¥¿¥¤É÷ßÖÈÓ¡Ë¡×¤ä¡Ö¥Ñ¥Ã¥¿¥¤¡Ê¥¿¥¤É÷¾Æ¤¤½¤Ð¡Ë¡×¤¬¡¢¤ä¤ä¶ñºà¤¬¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢300¥Ð¡¼¥Ä¡ÊÌó1400±ß¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¥¿¥¤¤Ç¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡×¤â¡¢³¹Ãæ¤Î¤ªÅ¹¤è¤êÂçÉý¤Ë¹â¤¯¡¢¤³¤Á¤é¤â¤Ò¤È¤ê300¡Á400¥Ð¡¼¥Ä¡ÊÌó1400¡Á1800±ß¡Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê¥¹¥ï¥ó¥Ê¥×¡¼¥à¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ë¤â¡¢³¹Ãæ¤Ë¶á¤¤²Á³Ê¤Ç¥¿¥¤¤ÎÃÏ¸µÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë1F¤Ë¤¢¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¡ÖMAGIC Food Point¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ï¥¿¥¤¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Îºî¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Ø»Ò¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬ÊÂ¤Ö¥Õ¥í¥¢¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¾®´Ö³ä¤Î¤ªÅ¹¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤ªÅ¹¤ÏÍÈ¤²Êª¡¢ßÖ¤áÊª¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀìÌç¤Ë°·¤¦ÎÁÍý¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÍÎà¤Ê¤É¤Ï¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢Ê£¿ô¤Î¤ªÅ¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÍÃÊ¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤Ò¤È»®70¡Á80¥Ð¡¼¥Ä¡ÊÌó350±ßÁ°¸å¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï³¹Ãæ¤Î¿©Æ²¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð1¡Á2³ä¤Û¤É¹â¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶õ¹ÁÆâ¤Î¿©»ö¤È¤·¤Æ¤ÏÇË³Ê¤Î°Â¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¤³¤³¤Ï¡¢¶õ¹ÁÆâ¤Ê¤Î¤Ë°Â¤¯¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¸¤Ä¤Ï¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¶õ¤Î¸¼´Ø¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏLCC¤òÃæ¿´¤Ë½¢¹Ò¤¹¤ë¡Ö¥É¥ó¥à¥¢¥ó¶õ¹Á¡×¤À¤Ã¤¿»þÂå¡¢¶õ¹Á¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ëÆâ¤Ë¶õ¹Á¿¦°÷¤ä¥¨¥¢¥é¥¤¥ó´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Î³Ê°Â¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤¬¡¢Ãó¼Ö¾ì¥Ó¥ëÆâ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥ï¥ó¥Ê¥×¡¼¥à¹ñºÝ¶õ¹Á¤¬2006Ç¯¤Ë³«¶È¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¶õ¤Î¸¼´Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¶õ¹ÁÆâ¤Î°ì³Ñ¤ËÆ±ÍÍ¤ÎÌÜÅª¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª²ñ·×¤ÏÀìÍÑ¤ÎIC¥«¡¼¥É¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ¸ý¤òÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°º¸¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÉ¬Í×¤Ê¶â³Û¤ò¹ð¤²¤Æ¡¢¤½¤Î¶â³Û¤¬¥Á¥ã¡¼¥¸¤µ¤ì¤¿IC¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ªÎÁÍý¤Ò¤È»®¤À¤±¤Ê¤é¤Ò¤È¤ê100¥Ð¡¼¥Ä¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢200¥Ð¡¼¥Ä¤â¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¡¡»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð1000¥Ð¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÂç¤¤Ê»æÊ¾¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â¡¢É¬Í×¤Ê¶â³Û¤òÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¡¼¥¸¤µ¤ì¤¿IC¥«¡¼¥É¤È¤ªÄà¤ê¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¤Ç¤âÃíÊ¸¥«¥ó¥¿¥ó
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤ÏÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¡¢¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾¤¬¥¿¥¤¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡ÖNo.3¡×¤Ê¤ÉÈÖ¹æ¤â¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¿ô»ú¤À¤±¤ÇÃíÊ¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ªÅ¹¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¡¢ÃíÊ¸¤ÈÆ±»þ¤ËIC¥«¡¼¥É¤òÅÏ¤»¤ÐOK¡£¤ªÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢IC¥«¡¼¥É¤«¤éÉ¬Í×¤Ê³Û¤ò°ú¤Íî¤È¤·¡¢¥ì¥·¡¼¥È¤È¤È¤â¤ËÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ªÅ¹¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ÏÅâ¿É»Ò¡¢¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤Ê¤É¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Ç²Ã¤¨¤Æ¤«¤é¤ªÎÁÍý¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£È¤¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¤Î¿©´ïÎà¤Ï¡¢Å¹Æâ¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ì¡¢¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ë¤¾¡Ä¡© ºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥ÈÆâ±¦±ü¤ÎÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡ÖMagic Bar & Coffee¡×¤Ç¤¹¡£
¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ç¡Ö¥Ð¥ß¡¼¥·¡¼¥³¥ó¥à¥¥¥È¥¥¥ó¥µ¥¤¥«¥¤¡×¡ÊÆÚ¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¼Ñ¹þ¤ß¤Î¤»ÌÍ ¶Ì»ÒÆþ¤ê¡Ë80¥Ð¡¼¥Ä¤È¡¢Magic Bar & Coffee¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¡£¤æ¤ÇÃÖ¤¤ÎÌÍ¤¬¤ä¤ä½À¤é¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏµÚÂèÅÀ¡Ê¿¢Â¼Í´²ð»£±Æ¡Ë
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¥¿¥¤¤Ë¤Ï¸·³Ê¤Ê¼òÎàÈÎÇäµ¬À©¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¡¢¼òÎà¤ÎÈÎÇä¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç¤ÎÄó¶¡¡Ë¤Ï¡Ö11»þ¤«¤é14»þ¡¢17»þ¤«¤é24»þ¡×¤Î¤ß¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Magic Bar & Coffee¤Ï¹ñºÝ¶õ¹ÁÆâ»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Îµ¬À©¤ÎÎã³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ó¡¼¥ë¤¬Çã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â²Á³Ê¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ó¥Ó¡¼¥ë¤Î330£íl´Ì¤Ç45¥Ð¡¼¥Ä¡ÊÌó200±ß¡Ë¤È¡¢¿©»öÆ±ÍÍ¤Ë³Ê°Â¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥ÈÆâ¤Ç¿©»ö¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¿©´ï¤Ï¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ÎÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²ó¼ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¤ÇÀÊ¤òÎ©¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ªIC¥«¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤Ï¡¢IC¥«¡¼¥É¤Ë»Ä¤Ã¤¿»Ä³Û¤ò¸½¶â¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¢¤ë¤È¤¤ËËº¤ì¤º¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹ÎÉ¹¥¡×¡Ö24»þ´Ö±Ä¶È¡×¤³¤ÎÍÆñ¤µ¡ª
¡¡¤³¤ÎMAGIC Food Point¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¥¹¥ï¥ó¥Ê¥×¡¼¥à¹ñºÝ¶õ¹Á¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë¤Î1FÀ¾Â¦¤Ç¤¹¡£Èô¹Ôµ¡¤ÇÅþÃå¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï2F¤ÎÅþÃå¥í¥Ó¡¼¤«¤é1¥Õ¥í¥¢²¼¤¬¤ê¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤ê¾ì¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¼Ö´ó¤»¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æº¸¤ÎÊý¤ËÆÍ¤Åö¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¶õ¹Á¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ëÆâ¤ò¿Ê¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ð¥ó¥³¥¯»Ô³¹¤«¤éÅ´Æ»¤Î¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥ë¥ê¥ó¥¯¡ÊARL¡Ë¤ÇÅþÃå¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃÏ²¼¤Î¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤«¤é¶õ¹Á¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÃÏ²¼1F¤ËÆþ¤ê¡¢±¦¼ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¥¹¥í¡¼¥×¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¤Ï24»þ´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁáÄ«ÊØ¤ÇÅþÃå¤·¤Æ³¹¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤Þ¤Ç»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ö¤¹¡¢¿¼ÌëÊØ¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¤ËARL¤Î½ªÅÅ¤ÇÍè¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ªMAGIC Food Point¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãí°ÕÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¶õ¹ÁÆâ¤Ç»È¤¨¤ë²ÙÊªÍÑ¥«¡¼¥È¤òÅ¹Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²ÙÊª¤òºÜ¤»¤¿¤Þ¤ÞÅ¹¤ÎÆþ¸ý¼êÁ°¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥È¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅðÆñ¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤«¤é¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÌÌÅÝ¤Ç¤â¡¢²ÙÊª¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¥«¡¼¥È¤«¤é²¼¤í¤·¤Æ»ý¤Á¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Î´¶³Ð¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¤Î¡ÉÀÊ¼è¤ê¡É¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÃÖ¤°ú¤¤ËÁø¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê°Ê¾å¤ÎÎ¹¤Ê¤éÃ¯¤«¤ËÀÊ³ÎÊÝ¤òÇ¤¤»¤ë¡¢¤Ò¤È¤êÎ¹¤Ê¤é¤ªÎÁÍý¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤éÀÊ¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¤â¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ê¤È¤¯¤Ë¶õ¹Á¿¦°÷¤Ê¤ÉÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¿©»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡Ë¤Ò¤È¤³¤ÈÀ¼¤«¤±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÁêÀÊ¤Ë²÷¤¯±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£