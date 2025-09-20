¡ÚÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¡Û¥ì¥¸¥§¥ó¥É»Ïµå¼°¤ËÅìÂç¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó²¬Â¼Êã»á¡¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥í¡¼ÈäÏª¡Ö0ÅÀ¤Ë¶á¤¤¤Ê¤¢¡×
¡¡¡ÚÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¡ÛÏ¢ÌÁÁÏÀß100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É»Ïµå¼°¤ËÅìÂç¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó²¬Â¼Êã¡Ê¤Ï¤¸¤á¡Ë»á¡Ê87¡Ë¤¬ÅìÂç¡½ÌÀÂçÀïÁ°¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡²¬Â¼»á¤Ïºß³ØÃæ¤Ë5¹»¤¹¤Ù¤Æ¤«¤é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢ÅìÂçÌîµåÉô»Ë¾åºÇÂ¿¤Î17¾¡¡Ê35ÇÔ¡Ë¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÅÚº´¤«¤é1957Ç¯¡Ê¾¼32¡Ë¤ËÆþ³Ø¡¢¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é²¼¼ê¤«¤éÉâ¤¾å¤¬¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÉð´ï¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤ò½Å¤Í¡¢Â´¶È¸å¤Ï´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï²¼¼êÅê¤²¤Ê¤é¤Ì¾å¼ê¤«¤é¤ÎÅêµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅìÂçOB¤¿¤Á¤âÂ¿¿ô¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ë½¸¹ç¤·¤ÆÅÁÀâ¤ÎÅê¼ê¤ÎÅêµå¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¾¯¤·²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£0ÅÀ¤Ë¶á¤¤¤Ê¤¢¡×¤ÈËÜÎÝ¤ËÆÏ¤«¤Ì¥Ü¡¼¥ë¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡£¸½Ìò»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÁá°ðÅÄÀï¤«¤Ê¡£1¾¡1ÇÔ¤Î3²óÀï¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£4Ç¯À¸»þ¤ËÇØÈÖ¹æÀ©¤È¤Ê¤ê¡Ö17ÈÖ¡×¤òÉÕ¤±¡¢ÇØÈÖ¹æÄÌ¤ê¤Î17¾¡¤òµó¤²¤¿²¬Â¼»á¡£2ÆüÁ°¤Î18Æü¤Ë87ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¿ÀµÜµå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£