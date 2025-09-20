¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¡¢¥Ô¥¢¥¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤±¤Æ¡Ä¡×3ºÐ¤«¤é³¤³°¤Ç²á¤´¤·¤¿¸µNHK¥¢¥Ê¡¦ÃæÀî°ÂÆà¡Ê31¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë¡È¼þ°Ï¤ÈÆëÀ÷¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¥ï¥±
¡¡º£Ç¯3·î¤ËNHK¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç°é¤Á¡¢±Ñ¸ì¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ëÃæ¡¢CNN¤Î½÷À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÆ´¤ì¤¿¤³¤È¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¾×·â²èÁü¡Û¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¡¢¥Ô¥¢¥¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤±¤Æ¡Ä¡×¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç²á¤´¤·¤¿¡È»Ò¤É¤â»þÂå¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¡É¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ë
¡¡µ¢¹ñ¸å¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¡¢¡Ö¾®¤µ¤ÊÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ÈÌ¿¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæÀî¤µ¤ó¤Ë¡¢°Û¹ñ¤ÇÊë¤é¤·¤¿Ãæ¤Ç´¶¤¸¤¿ÊÉ¤ä¡¢µ¢¹ñ»Ò½÷¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡¢¤Þ¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¿´¶¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿2²óÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¡¡©»°Âð»ËÏº¡¿Ê¸éº½Õ½©
3ºÐ¤«¤é6ºÐ¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¤¤¤Æ¡¢10ºÐ¤«¤é14ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç²á¤´¤·¤¿
¡½¡½3·îËö¤ËNHK¤òÂà¼Ò¤·¤Æ4¥ö·î¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡Ê¼èºà¤Ï7·îËö¡Ë¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Î¿´¶¤Ï¡©
ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¡Ê°Ê¹ß¡¢ÃæÀî¡Ë¡¡¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»É·ã¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤Þ¤À¿ô¥ö·î¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÃæÀî¤µ¤ó¤ÏÍÄ¾¯´ü¡¢³¤³°¤ÇÀ¸³è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæÀî¡¡3ºÐ¤«¤é6ºÐ¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¤¤¤Æ¡¢10ºÐ¤«¤é14ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Éã¤¬Å¾¶Ð¤ÎÂ¿¤¤»Å»ö¤Ç¡¢»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤â¡¢Éã¤ÈÊì¤Ï³¤³°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»þ´Ö¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×ÇòÌë¤È¶ËÌë¤¬¤¢¤ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É»þÂå¤Îµ²±
¡½¡½3ºÐ¤«¤é3Ç¯´Ö²á¤´¤·¤¿¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É»þÂå¤Çµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÃæÀî¡¡´¨¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ²±¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¢¤È¤ÏÇòÌë¤È¶ËÌë¤Ç¤¹¤Í¡£²Æ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¤¤·¡¢Åß¤ÏËÜÅö¤ËÆü¤¬¾º¤Ã¤Æ¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤Î¤Ç¡¢¿¿¤Ã°Å¤ÊÃæ¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤éÊì¿Æ¤Ë¤¤¤Ä¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ²¿¤´¤Ï¤ó¡©¡×¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¡£¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Æ¤â³°¤Ï¿¿¤Ã°Å¤À¤«¤é¡¢»þ´Ö¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤º¤Ã¤È¸å¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢NHK¤ËÆþ¤Ã¤Æ½©ÅÄÊüÁ÷¶É¤ËÉëÇ¤¤·¤¿»þ¡¢¤Õ¤È¡¢½©ÅÄ¤Î»³±ü¤Ç¸«¤¿Àã·Ê¿§¤Ë¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ÎÉ÷·Ê¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¸«¤¿¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÀã·Ê¿§¤È¤É¤³¤«½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½Êª¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤«¤é±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë´Ä¶¤À¤Ã¤¿¡©
ÃæÀî¡¡³¹¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¸ì¤¬ÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Í§¤À¤Á¤äÀèÀ¸¤È¤Ï±Ñ¸ì¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¶á¤¤±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¾®1¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿µ¢¹ñ»Ò½÷¤Î¶ìÏ«
¡½¡½6ºÐ¤ÇÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÃæÀî¡¡°ìÈÖ¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐÍ§¤À¤Á¤È3¿Í¤Ç°ì½ï¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ä°Ê³°¤Î2¿Í¤À¤±¤Ç¤³¤·¤ç¤³¤·¤çÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ±¤¸¥Æ¥ó¥Ý¤ÇÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë¤«¤é¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¾®³Ø1Ç¯À¸¤Çµ¢¹ñ»Ò½÷¤Î¶ìÏ«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
ÃæÀî¡¡¡ÈÅ¾¹»À¸¡É¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³§¤ÎÃç´Ö¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÌµ°Õ¼±¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Î¥Û¡¼¥à´¶¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤»¤á¤Æ¼þ¤ê¤«¤é¸«¤¿¤È¤¤Ë°ìÉ¤Ïµ¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤ì¤Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤äµ¼Ô¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÌÀ³Î¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ïµ¤¤¬³Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÃç´ÖÆ±»Î¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤òÌÔÊÙ¶¯¡¢¤µ¤é¤ËÆü¾Æ¤±¤ä¥Ô¥¢¥¹¤Þ¤Ç¡Ä
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÃæ¤Çº£ÅÙ¤Ï10ºÐ¤«¤é14ºÐ¤Þ¤Ç¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ë°Ü½»¤µ¤ì¤Æ¡£
ÃæÀî¡¡¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ë¤¤¤¿»þ´ü¤ä¤½¤ÎÁ°¸å¤Ï¤Þ¤µ¤ËÂ¿´¶¤Ê»þ´ü¤È¤¤¤¦¤«¡¢´Ä¶¤ËÆëÀ÷¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë°ìÈÖ¶ìÏ«¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤³¤½¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤Ã¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ËÆëÀ÷¤à¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½¡Ö¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÀî¡¡²È¤Î¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Æü¾Æ¤±¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤¢¤Þ¤ê¡¢¼«ÎÏ¤Ç¥Ô¥¢¥¹¥Û¡¼¥ë¤ò³«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£
¡½¡½°ÂÁ´¥Ô¥ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÃæÀî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¥Ô¥ó¤òÇ®Åò¤Ç¾ÃÆÇ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ö¥¹¥Ã¤È¡£¥Ô¥¢¥¹¤¬¤·¤¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÄË¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤¢¤È¡¢Åö»þ»ä¤Ï¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ÃÏ¤ÎÆ±Ç¯Âå¤Î»Ò¤Ï¾®ÊÁ¤Ê»Ò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤³¤ì°Ê¾åÇØ¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËµíÆý°û¤à¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤¢¤¨¤Æ¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤Ã¤¿¤ê¡£·ë¶É¡¢º£SNS¤ÇÈà¤é¤ò¸«¤ë¤È¤¹¤´¤¯ÇØ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ì¤À¤±°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¡£
ÃæÀî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¤Î¤ÇÆü¾ï¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥í¡¼¥«¥ë¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤¬¼«Á³¤Ê¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤âÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°¤Ë½Ð¤¿¤é¡Ö¥Á¡¼¥Ê¡ÊÃæ¹ñ¿Í½÷À¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜ¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¡Ä
¡½¡½¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÈÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤·¤¿¤«¡£
ÃæÀî¡¡³Ø¹»¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¥¢¥ó¥Ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥Ê¡×¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³°¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢É¬¤º¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»Ò¤É¤â¤È¤«¤«¤é¡¢¡Ö¥Á¡¼¥Ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£
¡½¡½¡Ö¥Á¡¼¥Ê¡×¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¿Í¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡©
ÃæÀî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¿Í¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ÃË¤À¤È¡Ö¥Á¡¼¥Î¡×¡¢Ãæ¹ñ¿Í½÷À¤À¤È¡Ö¥Á¡¼¥Ê¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤º¤Ã¤È¡Ö¥Á¡¼¥Ê¡¢¥Á¡¼¥Ê¡×¤È»Ø¤ò¤µ¤µ¤ì¤Æ¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¡Ö³§¤ÎÌÜ¤Ï´Ý¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜ¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¡Ê¤È¡¢¼ê¤ÇÌÜ¤òÄß¤ê¾å¤²¤ë¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤ä¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢·ù¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¡Ö¼«Ê¬¤Ã¤Æ²¿¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡©
ÃæÀî¡¡¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»Ò¤É¤â¤Ê¤¬¤é¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸½ÃÏ¤Î¿Í¤Ã¤Æ¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê»°³Ñ·Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤¤¤Æ¡£
¡¡¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ä¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ë¤¤¤¿¤éÅöÁ³¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤³¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¡Èµ¢¹ñ»Ò½÷¡É¤È¤¤¤¦ÏÈ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¥È¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ¬»à¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¡¢¥Ô¥¢¥¹¤¿¤¯¤µ¤ó¡×¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Î¡È°ì·³½÷»Ò¡É¤Î¼ÂÂÖ
¡½¡½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¤Ç¤¤ë¤È¼þ¤ê¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¡©
ÃæÀî¡¡¤¹¤´¤¯»Ä¹ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÎ°é¤Î»þ´Ö¤Ë¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¡¢Ìîµå¤ÎÂÈÇ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤½¤Î¥Á¡¼¥àÊ¬¤±¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¼«¿È¤Ç·è¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢±¿Æ°¿À·Ð¤Î¤¤¤¤»Ò¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¿Íµ¤½ç¤Ê¤É¤Ç¤É¤ó¤É¤ó·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¤Ï¤Ê¤¤¤Á¤â¤ó¤á¡×¤Î¡Ö¤¢¤Î»Ò¤¬¤Û¤·¤¤¢ö¡×¤ÈÆ±¤¸´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæÀî¡¡µåµ»¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Î»þ´Ö¤¬¶ìÄË¤Ç¶ìÄË¤Ç¡£¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â³§¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë±¿Æ°¤ò´èÄ¥¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Î°ì·³½÷»Ò¤Ï¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÃæÀî¡¡¤â¤¦¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£È±¤ÎÌÓ¤Ï¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ç¥Ô¥¢¥¹¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Î¼ê¤òË¨¤¨Âµ¤Ã¤Ý¤¯¤·¤ÆÃ»¥Ñ¥óÍú¤¤¤Æ¡¢Â¤òÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¤À¤ë¡Á¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¥â¥Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤À¤È¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ÃæÀî¡¡Ãæ³Ø¤Î»þ¤ËÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³µ¢¤ê¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜÅª¥â¥Æ¡ÉÍ×ÁÇ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¹¤°µ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤³¤Ç»ÅÀÚ¤êÄ¾¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥â¥Æ½÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Æ¡¢¤ª¤·¤È¤ä¤«¤Ê¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¥¥â¤¤¡×¤Ã¤Æ¥º¥Ð¥ê¸«È´¤¤¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¡á»°Âð»ËÏº¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡Ê¾®Àô ¤Ê¤Ä¤ß¡Ë