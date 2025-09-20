HIS¡¢¡Ö·è»»¥»¡¼¥ë¡×³«»Ï¡¡¥Ï¥ï¥¤5Æü´Ö9Ëü±ßÂæ¤Ê¤É
¥¨¥¤¥Á¡¦¥¢¥¤¡¦¥¨¥¹¡ÊHIS¡Ë¤Ï¡¢¡Ö·è»»¥»¡¼¥ë¡×¤ò9·î19Æü¤«¤é11·î3Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¹ñÆâ¡¦³¤³°¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ä¹Ò¶õ·ô¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ä¥¢¡¼¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢ÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÇÛÉÛ¤â¹Ô¤¦¡£
³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤Î¼óÅÔ·÷È¯Ãå¤Î°ìÎã¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë3Æü´Ö¤¬19,800±ß¡¢ÂæËÌ4Æü´Ö¤¬29,800±ß¤«¤é¡¢¥»¥Ö4Æü´Ö¤¬39,800±ß¤«¤é¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë4Æü´Ö¤¬49,800±ß¤«¤é¡¢ANA¡¦JALÍøÍÑ¤Î¥Ï¥ï¥¤5Æü´Ö¤¬99,800±ß¤Ê¤É¡£¤¤¤º¤ì¤âÇ³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¹þ¡£
¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤Î¼óÅÔ·÷È¯Ãå¤Î°ìÎã¤Ï¡¢JALÍøÍÑÊ¡²¬2Æü´Ö¤¬19,800±ß¤«¤é¡¢»¥ËÚ2Æü´Ö¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë»¥ËÚÇñ¡Ë¤¬29,800±ß¤«¤é¡¢²Æì3Æü´Ö¤¬24,800±ß¤«¤é¤Ê¤É¡£