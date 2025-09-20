µð¿Í26ºÐ±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Î·¬ÅÄ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡× ÀèÈ¯»î¹ç¤Ç3ÂÇÅÀ¤ÎÊ³Æ®¡Ä°µ´¬¤Î¥Õ¥§¥óÄ¾¡ÖDH¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤¬¸«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¡×
ÀèÈ¯¤·¤¿»³ºê¤Ï°µ´¬¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡µð¿Í¤Ï9·î19Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë5¡Ý4¤È¾¡Íø¡£¼çË¤¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ë2ÂÇÀÊÏ¢Â³ÃÆ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢ÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ê2°Ì¤ÎDeNA¤ËºÆ¤Ó1º¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Þ¤µ¤Ë¥ê¥¢¥ëÆóÅáÎ®¡ª»³ºê°Ë¿¥¤¬Ê¨¤«¤»¤¿°µ´¬¤ÎÂÇ·â¥·¡¼¥ó
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤¤Æ¡¢¼çË¤¤¬Íê¤â¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡²¬ËÜÏÂ¤Ï2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î2²óÀèÆ¬¤Ë12¹æ¥½¥í¡¢¤µ¤é¤Ë4²ó¤âÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂª¤¨¤Æº¸Ãæ´Ö¤Ø±¿¤Ö¡£2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë13¹æ¥½¥í¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤Î»î¹ç¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀèÈ¯¡¢»³ºê°Ë¿¥¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤Ï½é²ó¤Ë2ÅÀ¤ò¼º¤¦Ãæ¡¢4²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÂçÀ¥ÎÉ¤Î½éµå¤òÂª¤¨¡¢±¦ÍãÀþ¤Ø¾¡¤Á±Û¤·ÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎËÜµòÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤¤ëÃæ¡¢°µ´¬¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿6²óÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÎÂÇÀÊ¤À¡£
¡¡ºÆ¤ÓÂçÀ¥ÎÉ¤Î½éµå¡¢140¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¤ë¤ÈÂÇµå¤Ï±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ËÜµòÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç´¿À¼¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤Ï7²ó¤Ë¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ë1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤Ê¤É¡¢¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â7²óÅÓÃæ¤òÅê¤²¡¢115µå7°ÂÂÇ8Ã¥»°¿¶4¼ºÅÀ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î11¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Çµð¿Í¤ÎÀèÈ¯¤Ç1»î¹ç¤ËÂÇÅÀ¤¬¤Ä¤¯Ä¹ÂÇ¤ò2ËÜ°Ê¾å¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï·¬ÅÄ¿¿À¡»á¡Ê¸½2·³´ÆÆÄ¡Ë°ÊÍè¡¢38Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ºê¤ÎÂÇ·â¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Î·¬ÅÄ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅê¼ê¤ÎÂÇ·â¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÂç¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤Ç¤¹¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥¨¡¼¥¹¡×¡Ö¤³¤ÎÁª¼ê¤Ë¤ÏÅêÂÇ¤È¤â¤Ë¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡ÖDH¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤¬¸«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¹¤Ç¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤â2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éDHÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÂÇ¤Æ¤ëÅê¼ê¡×¤òÀË¤·¤àÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎßõÎõ¤Ê2°ÌÁè¤¤¤â¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1º¹¤ÇÄÉ¤¦2°Ì¤ÎDeNA¤È¤Ï¤È¤â¤Ë»Ä¤ê8¥²¡¼¥à¡£1»î¹ç¤âÍî¤È¤»¤Ê¤¤Ãæ¡¢µð¿Í¤ÎÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï