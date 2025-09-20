¥É·³PS¤Ë¸þ¤±¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤òºþ¿·¡Äº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¡ÈÉüµ¢¡É¤Î²ÄÇ½À¤â¡¡29ºÐ±¦ÏÓ¤¬ILÆþ¤ê¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯ÉÔ°ÂÄê¤Ë¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬µß±ç¿Ø¤òºþ¿·¤¹¤ë(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö9·î19Æü¡¢29ºÐ±¦ÏÓ¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥Ú¥Ã¥¯¤¬Éé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Âå¤ï¤ê¤Ë25ºÐ±¦ÏÓ¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Ø¡ª5ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ï¡Ö¥³¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ïº¤Æñ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤è¤ê¤âÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤ÎÊý¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇILÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢6·î7Æü¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Éüµ¢¡£¤½¤Î¸å¤Ï8»î¹ç¤Ç7¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤òµó¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡¢7·î¤Ë¤Ï±¦É¨È¾·îÈÄÂ»½ý¤Î¼ê½Ñ¤Ç60Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î1Æü¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡ÖÉüµ¢¸å¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢Ä¾¶á4»î¹ç¡Ê2.2¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤Ç8¤Ä¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï11¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨2.45¤À¤¬¡¢12Ã¥»°¿¶¤ËÂÐ¤·¤Æ13»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥³¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤¬Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¤¥ó¤Ï°ì»þÅª¤Ë¥³¥Ú¥Ã¥¯¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢Íè½µ¤Ë¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥Ï¡¼¥È¡¢¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë²Ã¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤ÆÉÔ°ÂÄê¤Ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Îºþ¿·¤ò¿Þ¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]