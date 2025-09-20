¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¤ÇÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¡×27ºÐÆüËÜ¿Í¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×°ÜÀÒ¤Ë¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¸Å¹ëFW¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¡Ö¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡Ä¡×
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë´ú¼êÎç±û¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎMF¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬³«¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²Æ¤â¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¤Ë»ÄÎ±¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ø67 HAIL HAIL¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê27ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢OB¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥Þ¥«¥Ù¥Ë¡¼¤Ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ØLet Me Be Frank¡Ù¤Ç¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ê°ÜÀÒ¤¬¡Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤âÀ®¸ù¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ï¥Ï¥¿¥Æ¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡È¯¸À¤òÅÁ¤¨¤¿¡Ø67 HAIL HAIL¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¿¥Æ¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç§¤á¤ë¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥¿¥Æ¤Ï2028Ç¯¤Þ¤Ç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤¬¥¯¥é¥Ö¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏºÇ¹â³Û¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍMF¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤À¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¸Å¹ë¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¸µ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¤«¤éÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¤¿´ú¼ê¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢°ÜÀÒ¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°ºÇ¿·ÈÇ¡ª£³°Ì¤ÏÈÄÁÒÞæ¡¢£²°Ì¤Ï±óÆ£¹Ò¡¢£±°Ì¤Ï¡© ¥µ¥«¥À¥¤ÆÈ¼«½¸·×¤ÎTOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
