¡ÚËüÇî¡Û¹ÔÎó¤ÏÉÔ²ÄÈò¤Ç¤â¡Ä¡Ä°Õ³°¤È¡ÖÆþ¾ì¤·¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¡¢Í×Ãí°Õ¤Î¡Ö¿ô»þ´ÖÂÔ¤Á¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï¡¢10·î13Æü¤ÎÊÄËë¤òÁ°¤Ë¡Ö¶î¤±¹þ¤ß¡×¼ûÍ×¤â¤¢¤Ã¤ÆµÙÆü¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÊ¿Æü¤âÂçº®»¨¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¤É¤³¤âÄ¹¤¤Îó¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ¾ì¤Þ¤Ç²¿»þ´Ö¤âÂÔ¤Ä±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤·¤Æ¼Â¤Ï¡¢¹ÔÎó¤¬Ä¹¤¯¤Æ¤â¡Ö°Õ³°¤ÈÁá¤¯Æþ¾ì¤Ç¤¤ë¡×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤È¡¢µÕ¤Ë¡Ö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬¤¢¤ë¡£ËüÇî¤Ë19²óË¬¤ì¤¿Î¹¹Ô¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÇAll About¥¬¥¤¥É¤ÎÉ®¼Ô¤¬¡¢¡Ö»þ´Ö¥í¥¹¡×¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¹¶Î¬¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡Û¹ÔÎó¤Î³ä¤ËÆþ¾ì¤·¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¢£°Õ³°¤ÈÁá¤¯Æþ¾ì¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó°ìÍ÷
UAE¡Ê¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ë/¥Õ¥é¥ó¥¹/¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó/¥¹¥Ú¥¤¥ó/¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢/¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢/¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë/Ãæ¹ñ/¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢/¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢/¥¢¥ó¥´¥é/ËÌ²¤/¥¤¥ó¥É/¥Ù¥È¥Ê¥à/¥³¥â¥ó¥º/Ì¤Íè¤ÎÅÔ»Ô¤Ê¤É
Îã¤¨¤Ð¡ÚUAE¡Ê¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ë¡Û¤Ï¡¢ÆüÃæ¤ÎÂçº®»¨»þ¤âÊÂ¤Ð¤º¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖUAE¤ÇÆþ¾ìÂÔ¤Á¤¬Ä¹¤¤¤È¡ÊËüÇî¤Îº®»¨¤¬¡ËËÜÅö¤Ë¤ä¤Ð¤¤¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£²°ÆâÅ¸¼¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÝ¤ä½ë¤¤»þ¤Ê¤É¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë¡£
¡Ú¥Õ¥é¥ó¥¹¡Û¤Ï¿Íµ¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î1¤Ä¤Ç¡¢¹ÔÎó¤¬Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î²¼¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£ÎÙ¤ê¤Î¥¢¥á¥ê¥«´Û¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÎó¤Î¿Ê¤ß¤ÏÁá¤¤¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹ÔÎó¤¬Ä¹¤¤»þ¤Ï¡¢Îó¤ËÊÂ¤Ö¤¿¤á¤Î¡ÖÀ°Íý·ô¡×¤ò»öÁ°¤ËÆþ¼ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£¡Ú¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¡Û¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÆþ¹ñ¤¬Æñ¤·¤¤¹ñ¤Î1¤Ä¤Î¤¿¤á¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¤¡£³°´Ñ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢´ÛÆâ¤Ç¤â±ÇÁü¤äÅ¸¼¨Êª¤Ê¤É°Û¹ñ¾ð½ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÇËþÂÅÙ¤â¹â¤¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤À¡£
¡Ú¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Û¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤¬³Ú¤·¤¤¤¦¤¨¡¢ÌµÎÁ¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£´ÛÆâ¤â¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤äÅÁÅý¹©·Ý¤ÎÅ¸¼¨¡¢¤µ¤é¤Ë±ÇÁü¾Ò²ð¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Û¤Ï¡¢¼¡²ó2030Ç¯¥ê¥ä¥ÉËüÇî¤Î³«ºÅÃÏ¤Ê¤À¤±¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î·úÊª¤äÅ¸¼¨¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Õ³°¤ÈÎó¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¿Ê¤à¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤¬¥Ö¡¼¥¹¤Ç½ÐÅ¸¤¹¤ë¶¦Æ±¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ú¥³¥â¥ó¥º¡Û¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¡¢ºÇ¤âÆþ¾ì¤·¤ä¤¹¤¤¡£´ÛÆâ¤Ë¤¢¤ë¥È¥¤¥ì¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ç¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ËÊØÍø¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í¤¬Èæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤á¤ÎÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¡ÚÌ¤Íè¤ÎÅÔ»Ô¡Û¤ä¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¡¼¤¬Âç¤¤¤¡ÚÈÓÅÄ¥°¥ë¡¼¥×¡õÂçºå¸øÎ©Âç³Ø¡Û¤Ï¡¢»öÁ°Í½Ìó¡¦ÅöÆüÍ½Ìó¤È¤â¤ËÈæ³ÓÅª¼è¤ê¤ä¤¹¤¯ÊÂ¤Ù¤ÐÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¡È·ê¾ì¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¢£°Õ³°¤ÈÁá¤¯Æþ¾ì¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó°ìÍ÷
¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯/¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢/¥¯¥¦¥§¡¼¥È/¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢/¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó/±Ñ¹ñ¤Ê¤É
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤¢¤ë¾®¹ñ¡Ú¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡Û¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¡¢´ÛÆâ¤Ç¼«¹ñ¤Î´Ñ¸÷¤äÉ÷·Ê¡¢»º¶È¤Ê¤É¤ò±ÇÁü¤äÅ¸¼¨¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤¿¤À1²ó¤Ë¤Ä¤¿ô½½¿Í¤´¤È¤ÎÆþ¾ì¤È¤Ê¤ê°ìÅÙ¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¿Í¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬Èó¾ï¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âË¬¤ì¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä«¥¤¥Á¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬Èæ³ÓÅª¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£¡Ú¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡Û¤ä¡Ú¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡Û¤âËè²ó¿ô½½¿Í¤´¤È¤ËÆþ¾ì¤¹¤ëÊý¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ°¤ÇÎó¤¬»ß¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú¥¯¥¦¥§¡¼¥È¡Û¤Ï¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¡¢Ä«Áá¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤â20¡Á30Ê¬¤Û¤É¡¢ÆüÃæ¤Ï¿ô»þ´ÖÂÔ¤Á¤Ç¡¢¹ÔÎó¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤ÈÎó¤Ë¤âÊÂ¤Ù¤Ê¤¤¡Ö¹ÔÎóµ¬À©¡×¤¬¤è¤¯¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£µ¬À©²ò½ü¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡Ú¥¹¥¤¥¹¡Û¤âÆ±ÍÍ¡£¤Ê¤ª¡¢¹ÔÎóµ¬À©²ò½ü¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢¸ø¼°¤Ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆþ¾ì¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÏÄü¤á¤ÆÄ¹»þ´ÖÊÂ¤Ö³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤À¡£
ÂæÏÑ´ë¶È¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¡ÚTECH WORLD¡Û¤â¡¢¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ËÆþ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¿ô¼ïÎà¤¢¤ë¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ´ü¥Ñ¥¹¤ò»ý¤ÄËüÇî¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤é¤¬¤½¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤·¤è¤¦¤È²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¥·¥«¥Þ ¥¢¥
Âçºå»Ô½Ð¿È¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¼Ò²ñ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Îµ¼Ô¤È¤·¤ÆÌó7Ç¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼èºà³èÆ°¤Ë·È¤ï¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ñÆâ³°¤Ç»¨»ï¤äWeb¤Ê¤É¸þ¤±¤Ë¡¢¼èºà¡¢¼¹É®¡¢»£±Æ¤Ê¤É¡£¼ç¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡¢Î¹¹Ô¡¢Èô¹Ôµ¡¡¦¶õ¹Á¡¢¤ªÅÚ»º¡¢¥°¥ë¥á¤Ê¤É¡£¥Ë¥³¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¹Ö»Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶õ¹Á¤äÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ç¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¹Ö±é³èÆ°¤â¡£
(Ê¸:¥·¥«¥Þ ¥¢¥)
¡Ö¹ÔÎó¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×Í×Ãí°Õ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¡Ä¡Ä°ìÊý¡¢¹ÔÎó¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æþ¾ì¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¼ç¤Ê¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¡ûÊ¬ÂÔ¤Á¡×É½¼¨¤Ï»þ´ÖÄÌ¤ê¤«¡©¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤´¤È¤Ë¡Ö¡ûÊ¬ÂÔ¤Á¡×¤È¤¤¤¦É½¼¨¤¬¡¢Æþ¾ì¸ý¤Ë¤è¤¯·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢É½¼¨»þ´ÖÄÌ¤ê¤«¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÃ»»þ´Ö¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÊÄËë¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨¡¢¹ÔÎó¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤âÂ³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤â¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÏÂç¹ÔÎó¡£¶áº¢¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ÎÂ¿¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö»öÁ°Í½Ìó¤âÁ´¤Æ³°¤ì¡¢ÅöÆü¤âÍ½Ìó¤Ç¤¤º¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë1¤Ä¤âÆþ¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Þ¤ÇÊ¹¤«¤ì¤ë¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¹ÔÎó¤ÏÄ«¥¤¥Á¤äÌëÃÙ¤¯°Ê³°¤Ï¤Û¤ÜÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë¡Ö°ã¤¤¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¡£
