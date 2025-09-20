¡ÚÄ¹ÅèÌÐÍº¤Ï²¿¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Û¥ä¥¯¥ë¥È¤òÇØÉé¤¤Â³¤±¤¿Âç¥¨¡¼¥¹¡¦¾¾²¬¹°¤¬¸ì¤ë¡í¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡í£
¹ë²÷¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ïµî¤ë6·î3Æü¤ËÀÂµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶à¤ó¤Ç¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ33¡Ê1958¡ËÇ¯¤ËÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÃæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿"¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå"Ä¹ÅèÌÐÍº¡£
1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿À¤Âå¤¬µå³¦¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ëº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èà¤Î³èÌö¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤µ¤¨¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
À¸³¶ÂÇÎ¨.305¡£¥×¥í17Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»2471°ÂÂÇ¡¢444ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢6ÅÙ¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢2ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡¢ÂÇÅÀ²¦¤Ï5²ó¡£5ÅÙ¤ÎMVP¡¢17²ó¤â¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢1974Ç¯10·î¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤Ç¤«¤é50Ç¯°Ê¾å¤¬¤¬·Ð¤Á¡¢Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¼ÂºÝ¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¸½Ìò»þÂå¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤äÂÐÀïÁê¼ê¤Î¾Ú¸À¤«¤é¡¢¤½¤Î"ËÜÅö¤ÎÀ¨¤µ"¤òÃµ¤ë¡£
ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëº£²óÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º°ì¶Ú¡¢¸½Ìò18Ç¯´Ö¤Ç191¾¡¤òµó¤²¤¿Âç¥¨¡¼¥¹¡¦¾¾²¬¹°¡£Æ±¤¸¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Çµð¿Í¤ÎÃæ¿´ÂÇ¼Ô¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤È¿ôÂ¿¤¯¤Î¾¡Éé¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿ËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¡¦Ä¹Åè¤È¤ÎÂÐÀï»þ¤Ë²¿¤ò¹Í¤¨¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£°ìÎ®Æ±»Î¤·¤«¤ï¤«¤êÆÀ¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüÊÆÌîµå¤Ç¡¢¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº
¡½¡½¾¾²¬¹°¤µ¤ó¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿1970Ç¯Âå¡¢1980Ç¯Âå¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬ÍèÆü¤·¤ÆÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÆüÊÆÌîµå¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÈà¤é¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤Îº¹¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¾¾²¬¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤Î»þ¤â¤¢¤ì¤ÐÃ±ÆÈ¥Á¡¼¥à¤Î»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡ÖÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê......¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï´Ñ¸÷µ¤Ê¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢Í·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¤Î¤«¡ª¡×¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤Í¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬Ä©¤ó¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾²¬¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£²¶¤¿¤Á¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤éËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£ÆüËÜ¤ËFAÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¤â¤·¹Ô¤±¤ë¤Ê¤é¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò»î¤·¤¿¤¤¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤â¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤¢¤¤é¤á¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡½¡½ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤âÎÏ¤ÇÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾²¬¡¡¼«¿®¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤â¥Ý¥Ã¥«¥ó¥Ý¥Ã¥«¥óÂÇ¤¿¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£Áê¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤À¤±¤ÇÉÝ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÂÎ¤âÂç¤¤¯¤Æ¡¢¹½¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤¬±£¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤Î»þÅÀ¤ÇÁ´Á³°ã¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¯ÂÇµå¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡½¡½¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤¬ÍèÆü¤·¤¿1971¡Ê¾¼ÏÂ46¡ËÇ¯¤ÏÆüËÜ¤Î2¾¡12ÇÔ4Ê¬¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤ÈÂÐÀï¤·¤¿1974¡Ê¾¼ÏÂ49¡ËÇ¯¤Ï7¾¡9ÇÔ2Ê¬¡£¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥º¤¬ÍèÆü¤·¤¿1978¡Ê¾¼ÏÂ53¡ËÇ¯¤Ï2¾¡14ÇÔ1Ê¬¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£
¾¾²¬¡¡²¶¤âÆüÊÆÌîµå¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï3»î¹ç¤¯¤é¤¤ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÞ¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤ó¤À¤±¤ÉÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
1978Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´ÆüËÜ¡½¥ì¥Ã¥º¤ÎÆüÊÆÌîµå¤Ç¡¢Á´ÆüËÜ¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¹²¬´ÆÆÄ¡Êº¸¡Ë¤È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±¡Ë
¡½¡½ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹µé¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤âÂÇ¤¿¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾²¬¡¡¤¢¤Îº¢¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹¾²ÆË¡ÊÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤±¡©¡¡1985Ç¯¤«¡£ÌîÌÐ±ÑÍº¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1995Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡¡
¡½¡½¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤ò¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌîÌÐ¤Î"¥È¥ë¥Í¡¼¥ÉÅêË¡"¤¬Á´ÊÆ¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾²¬¡¡²¶¤¬°úÂà¤¹¤ëº¢¡Ê1985Ç¯¡Ë¤Ë°ìÅÙ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Íî¤Á¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¤Þ¤¿¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Í¡£
¡½¡½50Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤¿¤Á¤¬¡ÖÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿ÆüÊÆ¤Îº¹¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾²¬¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ê¤É¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤¬ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Îµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£35ºÐ¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½ÂÇ¼Ô¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾²¬¡¡ÂçÃ«¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¡Ë¤Ï³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÉôÊ¬¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤¢¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÏÊÌ³Ê¤À¤«¤é¤Í¡£
¤À¤±¤É¡¢º£±Ê¾ºÂÀ¡Ê¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¡Ë¤ä»³ËÜÍ³¿¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë170¥»¥ó¥ÁÂæ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤â¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç15¾¡¤Ç¤¤ë¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÄÌÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÆüËÜ¤è¤ê¤â²Ô¤²¤ë¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£ÆüËÜ¿Í¤Îµ»½Ñ¤È´ïÍÑ¤µ¤ÏÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡½¡½¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÌî¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾²¬¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¡¢½¬´·¤Î°ã¤¤¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Îº¹¤Ê¤É¿´ÇÛ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î°ìÈÖ¤¤¤¤»þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥µ¡¼¥É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£
¡½¡½Æü·Ï¡¢¥¢¥¸¥¢·Ï¤ÎÂ¿¤¤¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¾¾²¬¡¡¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤«¤éÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤¿¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£²¶¤¬µð¿Í¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢µö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÌîµå¿Í¤È¤·¤¿¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ê¤é³èÌö¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦º¬µò¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾²¬¡¡22ºÐ¤Ç¥×¥íÌîµå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é17Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò¼è¤êÂ³¤±¤¿¿Í¤À¤«¤é¤Í¡£ÂÎ¤Ï½À¤é¤«¤¯¤Æ¶¯¤¤¡£¤À¤«¤é¸Î¾ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÂÎÎÏ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£ÊÂ³°¤ì¤¿ºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Îý½¬¤ò¤¹¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤è¡£
¢£¾¾²¬¹°¡Ê¤Þ¤Ä¤ª¤«¡¦¤Ò¤í¤à¡Ë¡¡
1947Ç¯¡¢²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÁÒÉß¾¦¤è¤ê»°É©½Å¹©¿åÅç¤ò·Ð¤Æ¡¢1968Ç¯¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡£ÍâÇ¯¤è¤ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢1978Ç¯¤Ë¤Ï16¾¡¤òµó¤²¡£¥ä¥¯¥ë¥ÈµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È9¾¡¤ò»Ä¤·1985Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£¥ä¥¯¥ë¥ÈÆó·³¥³¡¼¥Á¡¢Ìîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸å¡¢¸½ºß¤Ï²Ö´¬Åì¹â¹»¤Î½÷»Ò¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¸µ±ÊÃÎ¹¨