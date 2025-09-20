¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Û¡Ö£Ð£Î£Ã£²£°£²£µ·è¾¡¡×¥Õ¥£¥¸¡¼ÂåÉ½Àï¤ËÎ×¤à¥á¥ó¥Ð¡¼£²£³¿Í¤òÈ¯É½¡ª¥¨¥Ç¥£¡¼£È£Ã¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤½àÈ÷¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿¥Á¡¼¥àºî¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡£Ê£Ò£Æ£Õ¡ÊÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¡Ë¤Ï¡¢£¹·î£²£±Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö£¹·î£²£°Æü¡Ë¤ËÊÆ¡¦¥½¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¥·¥Æ¥£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤ ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×£²£°£²£µ¡×¤Î·è¾¡¡¦¥Õ¥£¥¸¡¼ÂåÉ½Àï¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼£²£³¿Í¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Î¥È¥ó¥¬ÂåÉ½Àï¤Ë²÷¾¡¤·¤Æ£³Ï¢¾¡¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¥¨¥Ç¥£¡¼£Ê£Á£Ð£Á£Î¡£¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º£È£Ã¤¬¡ÖÌÜÅª¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¡¦º£²ó¤Î»î¹ç¤Ï¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥Õ¥£¥¸¡¼ÂåÉ½Àï¡£
¡¡£Æ£×¿Ø¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ó¥¬¤ÎÂç¤¤Ê£Æ£×¤òÁê¼ê¤Ë¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÌÌ¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤±¤¬¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿ÌÚÂ¼À±ÆîÁª¼ê¤È¥Ù¥ó¡¦¥¬¥ó¥¿¡¼Áª¼ê¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¥È¥ó¥¬Àï¤Ç¤Ï¥ê¥¶¡¼¥Ö¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¾®ÎÓ¸ÂÀÁª¼ê¤È¥Þ¥¥· ¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¢Áª¼ê¤¬ÀèÈ¯¡£¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Ë¤Ï¡¢½Ë¸¶ÎÃ²ðÁª¼ê¤Èº£Âç²ñ¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½Àï¤Ç½é¥¥ã¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿±ü°æ¾Ï¿ÎÁª¼ê¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£Â£Ë¿Ø¤Ç¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¥Ï¡¼¥ÕÃÄ¤Ë¡¢¥È¥ó¥¬Àï¤ÈÆ±¤¸£Ó£ÈÆ£¸¶Ç¦Áª¼ê¤È£Ó£ÏÍû¾µ¿®Áª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ó¤òµ¯ÍÑ¡£¥È¥ó¥¬Àï¤ÇµÓ¤òÄË¤á¤¿ÀÐÅÄµÈÊ¿Áª¼ê¤È¥µ¥à¡¦¥°¥ê¡¼¥óÁª¼ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ÇÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÌÚÅÄÀ²ÅÍÁª¼ê¡¢¥¨¥Ç¥£¡¼£È£Ã¤¬¡Ö¤â¤È¤â¤È¥¹¥¥ë¤Ï·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¥é¥°¥Ó¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ëÃæÆï°ì´üÁª¼ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î»î¹ç¸å¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬ÅÓÃæ¤«¤éºÆÅÙÂåÉ½³èÆ°¤Ë¹çÎ®¤·¤¿ÃæÌî¾¸àÁª¼ê¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö£Ð£Î£Ã¤òÄÌ¤·¤Æ¼ã¼ê¤Î¥Á¡¼¥à¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬Ã£¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤È½ÃÇ¤ò²¼¤»¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ³×¿·Åª¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º£È£Ã¡£¡Ö¥Õ¥£¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£¹°Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï£±£³°Ì¡£¹¶¼é¤È¤â¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥Ï¥¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¡µ¡¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¾¡Íø¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÁª¼ê¤â¡Ö¥Õ¥£¥¸¡¼¤Ï¡Ê¥¨¥ê¥¢¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤É¤ì¤À¤±Áê¼ê¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤âÍè¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤«¤òÀ¨¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î·ëÂ«ÎÏ¤Ø¤Î¼«¿®¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£¶Ç¯¤Ö¤ê¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ø¡£¥¨¥Ç¥£¡¼£Ê£Á£Ð£Á£Î¤Î¿Ê²½¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë£Ð£Î£Ã¤Î·è¾¡¡£¥Õ¥£¥¸¡¼ÂåÉ½Àï¤Ï¡¢£¹·î£²£±Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö£¹·î£²£°Æü¡Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç¤¹¡£
¡ãÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼£²£³Ì¾¡ä¡ý¡á¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¡
£±¡¡¡¡¾®ÎÓ¸ÂÀ¡ÊÅìµþ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¡Ë¡¡
£²¡¡¡¡¹¾ÎÉñ¥¡Ê¥¯¥Ü¥¿¥¹¥Ô¥¢¡¼¥ºÁ¥¶¶¡¦Åìµþ¥Ù¥¤¡Ë
£³¡¡¡¡ÃÝÆâÉ¢Ê¿¡ÊÅìµþ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¡Ë
£´ ¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥³¡¼¥Í¥ë¥»¥ó¡Êºë¶Ì¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¡Ë
£µ¡¡¡¡¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡ÊÅì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹Åìµþ¡Ë¡ý
£¶¡¡¡¡¥Þ¥¥· ¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¢ ¡Ê¥¯¥Ü¥¿¥¹¥Ô¥¢¡¼¥ºÁ¥¶¶¡¦Åìµþ¥Ù¥¤¡Ë
£·¡¡¡¡²¼Àî¹Ã»Ì¡ÊÅìµþ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¡Ë
£¸¡¡¡¡¥Õ¥¡¥«¥¿¥ô¥¡ ¥¢¥Þ¥È¡Ê¥ê¥³¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥à¥ºÅìµþ¡Ë
£¹¡¡¡¡Æ£¸¶Ç¦¡Ê¥¯¥Ü¥¿¥¹¥Ô¥¢¡¼¥ºÁ¥¶¶¡¦Åìµþ¥Ù¥¤¡Ë
£±£°¡¡Íû¾µ¿®¡Ê¥³¥Ù¥ë¥³¿À¸Í¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥º¡Ë
£±£±¡¡ÌÚÅÄÀ²ÅÍ¡Ê¥¯¥Ü¥¿¥¹¥Ô¥¢¡¼¥ºÁ¥¶¶¡¦Åìµþ¥Ù¥¤¡Ë
£±£²¡¡¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡Ê»°É©½Å¹©ÁêÌÏ¸¶¥À¥¤¥Ê¥Ü¥¢¡¼¥º¡Ë
£±£³¡¡¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥ê¡¼¡Êºë¶Ì¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¡Ë
£±£´¡¡Ä¹ÅÄÃÒ´õ¡Êºë¶Ì¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¡Ë
£±£µ¡¡ÃæÆï°ì´ü¡Ê¥ê¥³¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥à¥ºÅìµþ¡Ë
£±£¶¡¡º´Æ£·ò¼¡¡Êºë¶Ì¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¡Ë
£±£·¡¡½Ë¸¶ÎÃ²ð¡Ê²£ÉÍ¥¥ä¥Î¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ë
£±£¸¡¡°ÙË¼·Ä¼¡Ï¯¡Ê¥¯¥Ü¥¿¥¹¥Ô¥¢¡¼¥ºÁ¥¶¶¡¦Åìµþ¥Ù¥¤¡Ë
£±£¹¡¡¥Æ¥£¥¨¥Ê¥ó¡¦¥³¥¹¥È¥ê¡¼¡Ê¥³¥Ù¥ë¥³¿À¸Í¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥º¡Ë
£²£°¡¡±ü°æ¾Ï¿Î ¡Ê¥È¥è¥¿¥ô¥§¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¡Ë
£²£±¡¡Ê¡ÅÄ·òÂÀ¡ÊÅìµþ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¡Ë
£²£²¡¡×¢À¥ÍºÌé ¡Ê¥¯¥Ü¥¿¥¹¥Ô¥¢¡¼¥ºÁ¥¶¶¡¦Åìµþ¥Ù¥¤¡Ë
£²£³¡¡ÃæÌî¾¸à ¡ÊÅìµþ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¡Ë
¡ã»î¹çÆüÄø¡ä
ÆüËÜÂåÉ½¡¡ÂÐ¡¡¥Õ¥£¥¸¡¼ÂåÉ½
£¹·î£²£±Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°£±£°»þ£³£µÊ¬£Ë£Ï¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö£¹·î£²£°Æü ¸á¸å£·»þ£³£µÊ¬¡Ë
America First Field¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥æ¥¿½£¥½¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¥·¥Æ¥£¹Ù³°¡Ë