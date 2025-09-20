¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¡Âç´¿À¼Íá¤Ó¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤ÎËÜµò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡¡ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆÈïÃÆ¤â¥Ô¥ó¥Á¤·¤Î¤°
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¡£½é²óÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÏÀÚ¤êÈ´¤±¡¢1¼ºÅÀ¤Ç½é²ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤Ð13Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤¹¤ë»î¹ç¤Ç¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥é¥â¥¹¤Ëº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÀèÀ©ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â2ÈÖ¡¦¥¢¥À¥á¥º¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£»Íµå¡¢¼ººö¤Ç1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢5ÈÖ¡¦¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤ò±¦Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤È¤Ê¤ëËÜµò¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú18Ç¯¡¢ÄÌ»»222¾¡¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×»þ¤«¤é´Ñ½°¤ÎÂçÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¡¢»î¹ç³«»ÏÄ¾Á°¤Ë¤Ï¤½¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï´ÑÀï¤·¤¿²ÈÂ²¤ËÈù¾Ð¤ß¡¢Åê¤²¥¥Ã¥¹¡£¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£±þ±ç¥à¡¼¥É°ì¿§¤ÎÃæ¡¢Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Î9·î13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï½é²ó¤Ë4Èï°ÂÂÇ¡¢2»Íµå¤ÈÍð¤ì¡¢4¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¤¬¡¢3²ó5°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£Ä¾¶á6»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç5ÅÙ¤Î½é²ó¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ð¸³¡¢¼ÂÀÓ¤È¤âËÉÙ¤ÊÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£