¡¡¡þÎ¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¡¡Âè8Æü¡¡ÃË»Ò20¥¥í¶¥Êâ¡Ê2025Ç¯9·î20Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¡Ë
¡¡º£Âç²ñºÇ¸å¤Î¥í¡¼¥É¼ïÌÜ¡¢ÃË»Ò20¥¥í¶¥Êâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÀª¤Ï½é½Ð¾ì¤ÎµÈÀî°¼ÅÍ¡Ê24¡á¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¡Ë¤¬1»þ´Ö19Ê¬46ÉÃ¤Ç7°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¡£2Âç²ñÏ¢Â³3ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤Î´ÝÈøÃÎ»Ê¡Ê33¡á°¦ÃÎÀ½¹Ý¡Ë¤Ï1»þ´Ö20Ê¬9ÉÃ¤Î9°Ì¡£¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤À¤Ã¤¿À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î»³À¾ÍøÏÂ¡Ê29¡áÆ±¡Ë¤Ï1»þ´Ö22Ê¬39ÉÃ¤Ç28°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥«¥¤¥ª¡¦¥Ü¥ó¥Õ¥£¥à¡Ê34¡á¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤¬1»þ´Ö18Ê¬35ÉÃ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï1¥¥í²á¤®¤Ë¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Á¥§¥ë¥Ë¡¼¡Ê27¡á¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡Ë¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤¬µÛ¼ý¡£Ìó10¿Í¤Î½¸ÃÄ¤Ë¤Ï»³À¾¤È´ÝÈø¤¬Æþ¤ê¡¢»³À¾¤ÏÊâ·¿°ãÈ¿¤Ç·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¥Ú¡¼¥¹¤òÄ´Àá¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤òÀèÆ³¤·¤¿¡£
¡¡12¥¥í²á¤®¤Ç°ì»þ¤Ï»³À¾¤é3¿Í¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿½¸ÃÄ¤Ï14¥¥íÉÕ¶á¡¢¥Ü¥ó¥Õ¥£¥à¤é¸åÂ³¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ6¿Í¤Ë¡£»³À¾¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¬µë¿å¤·¤¿·ä¤òÆÍ¤¡¢15¥¥í²á¤®¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾¸å¤Ë3ÅÙÌÜ¤Î·Ù¹ð¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ç2Ê¬´Ö¤ÎÂÔµ¡¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ28ÈÖ¼ê¤Þ¤Ç¸åÂà¤·¡¢19Ç¯¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¡¢22Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£