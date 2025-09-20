¡È¤¹¤ó¤´¤¤¹ëÅ¡¡É¤ÈÏÃÂê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¡ÖºÙ¤«¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¼ºÇÔ¡×Í¼¿©¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎºÌ¤êÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ø¥ë¥·¡¼ÎÁÍý
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤¬¡¢Í¼¿©¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤¤¤¦ºÌ¤êÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ø¥ë¥·¡¼ÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¹ëÅ¡¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¼«Âð&¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î¼êÎÁÍý
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âInstagram¤Ç¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤Ç°é¤Æ¤¿²¼¿ÎÅÄ¥Í¥®¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¹©Æ£¡£¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¹ëÅ¡¡×¡ÖÄí¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¼êºî¤ê¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÎºÌ¤êÁ¯¤ä¤«¥Ø¥ë¥·¡¼ÎÁÍý
¡¡2025Ç¯9·î19Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍ¼¿©¤Ç²¿¤òºî¤ë¤«»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡ª¤³¤Î°ìÉÊ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¡£¥ì¥·¥Ô¤äºàÎÁ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ¤ÎÆÚÆù¤ò±ö¥³¥·¥ç¥¦¤Ç¾Æ¤¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢Âçº¬¡¢¥ß¥ç¥¦¥¬¡¢¥Í¥®¡¢¥·¥½¡¢¥¹¥À¥Á¡¢¶Ì¤Í¤®¤ò¾è¤»¤Æ¡¢²¼¤Î¤ªÆù¤Ç´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¹¡ª¤·¤«¤·¤·¤«¡Á¤·¡£»ç¶Ì¤Í¤®¤Î¿ÝÄÒ¤±¤òºÙ¤«¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¼ºÇÔ¡ª¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¥Ï¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¿§Ì£¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡ª¡Ø¤Ê¤ó¤«¿§¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤È°ì¸ÀÄÉ²Ã¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥Ø¥ë¥·¡¼¡¢¥Ú¥í¥ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤ªÎÁÍý¤Î¥»¥ó¥¹È´·² Âº·É¤Ç¤¹¡×¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë