¡¡¡ÖÎ¦¾å¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¦ÃË»Ò£²£°¥¥í¶¥Êâ¡×¡Ê£²£°Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡£´Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Ç¡¢£±£¹Ç¯¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¡¢£²£²Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤Ç£²Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤Î»³À¾ÍøÏÂ¤¬¡¢ÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿£±£µ¥¥í²á¤®¡¢·Ù¹ð£³Ëç¤Ç£²Ê¬ÂÔµ¡¤ÎÈ³Â§¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯¤Î¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ç¤Ï¼º³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÌµÇ°¤Î·ë²Ì¤Ë¡£ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤òÆ¨¤·¤¿¡£äþÍ¾¡Ê¤¦¤è¡Ë¶ÊÀÞ¤Î£²Ç¯´Ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢·Þ¤¨¤¿ÅìµþÉñÂæ¡£¡Ö¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤ò¿¼¤ß¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¡¢ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¡¢¶â¥á¥À¥ë¡×¡£¾å°ÌÁè¤¤¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÄËº¨¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï£²£¸°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡»³À¾¤Ï¡Ö¤³¤Î£±Ç¯È¾¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤ÏÃí°Õ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ëý¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢´¶³Ð¤È¸«¤¨Êý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£±èÆ»¤Î´¿À¼¤Ë¡Ö¼ª¤¬¤¡¼¤ó¤È¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¸å¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡£¤¦¡¼¤ó¡£Æñ¤·¤¤¤Ê¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¼èºà¸å¤Ï¤³¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿ÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£