¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Âç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤±¤É¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿ÍýÍ³¡ÖÆÈÆÃ¤Î¿§µ¤¤¬¤¢¤ë¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ê71¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Âç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¾¾ÅÄ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¾¾Ç¤Ã«¤Ï¸âÅÄ·ÚÊæÌ¾µÁ¤Ç¡ÖÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¡×¡ÖÆ·¤Ï¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡×¤Ê¤É¾¾ÅÄ¤ËÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤Îº¢»ä¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Âç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¥¶¡¦·ÝÇ½³¦¡¢¤µ¤ó¤¼¤ó¤È¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£¤ß¤ó¤Ê°ÛÊª¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÁ´À¹¤Î»þÂå¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¼«¿È¤ËÃí¤¬¤ì¤ë»ëÀþ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¥¹¥Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Í¡¢½÷¤Î»Ò¤À¤·¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¼«ÎÏ¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¾åÀ¡¤ß¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È²ù¤·¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¾¾ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï»ä¤¬Åö»þÂç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ¤³¦¤ÎºÇ¹âÊö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¾¾ËÜ¡ÊÎ´¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¶Ê½ñ¤«¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ÈÏÃ¤¬Íè¤Æ¡£¡Ø¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¶Ê½ñ¤«¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤è¤Í¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È»ä¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ê¤Î¤«¤·¤é¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢À»»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡£¥à¥Ã¤È¤¤Æ¡¢¥à¥Ã¤È¤¤¿Àª¤¤¤Ç¤ä¤ë¤ï¤è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ¤³¦¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤È¤¤¤¦¿Í¤Ø¤Î¹¥´ñ¿´¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤Í¡×¡£¤Þ¤¿¡ÖÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏÆÈÆÃ¤Î¿§µ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¾¾ÅÄ¤ò¡Ö¤¨¤¨¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤«¤»¤¿¡£¾¾Ç¤Ã«¤Ï¡ÖÂ¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï°ã¤¦¡£À¼¤«¤éÍè¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡£¥ë¥Ã¥¯¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¥»¥¯¥·¡¼¤á¤Ê¿Í¤Ï¡Ê¤¤¤ë¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¾¾Ç¤Ã«¤Ï¾¾ÅÄ¤Î¿§µ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«ÆÈÆÃ¤ÎµÛ°úÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤«¤ó¤Ë¾ã¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¤È¡¢¾¾ÅÄ¤â¡Ö¤¢¤Ï¤Ï¡×¤È¾Ð¤¤À¼¡£¡Ö½÷¤Î²¿¤«¤ò»É·ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤³¤ó¤ÊÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤À¤Ã¤¿¡£