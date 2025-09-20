¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸ø¼°Ãæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦Ìîºê¤¢¤¤¤«¤ÎàÄ©Àï¿ÍÀ¸á¡¡¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ë¾è¤ê¡¢Äà¤ê¤Ë¥Ï¥Þ¤ë
¡¡²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡½¡½¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¸ø¼°Ãæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÁª¼ê¤ÎÀ¼¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¿Ìîºê¤¢¤¤¤«¤µ¤ó¡Ê£³£µ¡Ë¡£¥Ù¥ó¥Á¥ê¥Ý¡¼¥È¤ä¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¶ÛÄ¥¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤Ë¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¸¥ª¤ä¥â¥Ç¥ë¡¢»Ê²ñ¤Ê¤É³èÆ°¤ÏÉý¹¤¯¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡Ö¥¯¥½¤ß¤¿¤¤¤ÊÆü¤Ç¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬¥×¥í¡×¡£¼ñÌ£¤Î¥Ð¥¤¥¯¤äÄà¤ê¤Ë¤âÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢»Å»ö¤â¿ÍÀ¸¤âÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤àÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤Î»ä¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡
¡¡¡½¡½·§ËÜ½Ð¿È
¡¡Ìîºê¡¡¤Ï¤¤¡¢À¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤âÅ·Áð¤Ç¹â¹»Â´¶È¤Þ¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½Å·Áð¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ïº£¤Î»Å»ö¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡Ìîºê¡¡¤¤Ã¤«¤±¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡££²£³ºÐ¤Î»þ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é·Ð¸³¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤Èº£¤Î»ä¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤½¤ÎÁ°¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤ò
¡¡Ìîºê¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ·§ËÜ»ÔÆâ¤Ç£±¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¹âÂ´¤Î½éÇ¤µë¤Ç¤ÏÀ¸³è¤ÏËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¯¡¢ËèÆü¥«¥Ä¥«¥Ä¤ÎÊë¤é¤·¤Ç¤·¤¿¡£Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¤ÏÎ±³Ø¤ä³¤³°ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤ÏÉ¬»à¤ËÆ¯¤¯¤À¤±¡£ÀµÄ¾¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ç¥«¥Ê¥À¤ËÃ»´ü¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ê¹ñÆâ¤òÎ¹¹Ô¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ï
¡¡Ìîºê¡¡¶á½ê¤ÎÊý¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã´Åö¤òÄ´À°¤·¤Æ¤Þ¤Ç´«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È³Ú¤·¤¯¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿
¡¡Ìîºê¡¡Á´¤¯ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¶ì¼ê¤ÇÌÜÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½Åö½é¤ÏËÜ¶È¤Ë¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È
¡¡Ìîºê¡¡¤Ï¤¤¡£½¢¿¦Àè¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é½µ£±²ó¤Î¼ýÏ¿¤ä½µËö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»Ê²ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£À¸³è¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤á¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½£Ã£Í¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿
¡¡Ìîºê¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç£±£°¼Ò°Ê¾å¤Î£Ã£Í¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â·§ËÜ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡¦¥È¥è¥ª¥«ÃÏ·ú¤Î£Ã£Í¤Ïº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢·§ËÜ¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë»þ¤Ë¡Ö¥È¥è¥ª¥«ÃÏ·ú¤Î£Ã£Í¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¨¤ÐÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Û¤É¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½»Å»ö¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿Å¾µ¡¤Ï¤¤¤Äº¢
¡¡Ìîºê¡¡£²£¸ºÐ¤Îº¢¤Ç¤¹¡£Ìô¶É¤Î»öÌ³¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ£µÇ¯¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿º¢¡¢£Æ£Í¥è¥³¥Ï¥Þ¤ËÂåÂÇ½Ð±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Îº¢¤«¤é»Å»ö¤ÎÉý¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢Á´¹ñ¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÆÏ¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤Ï¿Í¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥Û¡¼¥¯¥¹¸ø¼°Ãæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ï
¡¡Ìîºê¡¡ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê»Å»ö¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔ°Â¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£·§ËÜ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê»î¹ç¤·¤«Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌîµåÃæ·Ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¿È¶á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÌô¶É¤ò¼¤á¤Æ¤³¤Î»Å»ö°ìËÜ¤Ç¤ä¤í¤¦¤È·è¤á¤¿»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ê¡¢±¿Ì¿¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÌò³ä¤Ï
¡¡Ìîºê¡¡¸ø¼°Ãæ·Ñ¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥ê¥Ý¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ó¥Á²£¤«¤éÁª¼ê¤ä¼óÇ¾¿Ø¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦°ì½Ö¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃæ·Ñ¸å¤Î£³£°Ê¬ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ä³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥×¥ì¡¼Ä¾¸å¤Î¸ÀÍÕ¤äÁÇ´é¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½½é¤á¤Æ¤ÎÁª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î»×¤¤½Ð¤Ï
¡¡Ìîºê¡¡ÏÂÅÄµ£¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤Ç¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÁÇ¿Í¤Ã¤Ý¤¤¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤«¤é½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤Ç¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Î¤À¤ÈÃÎ¤ê¡¢µß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½½é¤á¤Æ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î»×¤¤½Ð¤ò
¡¡Ìîºê¡¡À¾Éð¤ÎÍ¿ºÂÅê¼ê¤¬¥×¥í½é´°Éõ¤òÃ£À®¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¤¤¤¨Îò»ËÅª¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤·¤«¤â»ä¤Î½éÃ´Åö¡£ÀµÄ¾¡¢¶ÛÄ¥¤ÇÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Í¿ºÂÅê¼ê¤¬À¿¼Â¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤êÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤«¤é¡Ö½é¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬´°Éõ»î¹ç¤È¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤½¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤ÏÂçÀÚ¤Êºâ»º¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥×¥í¤Î¸½¾ì¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï
¡¡Ìîºê¡¡¼þ¤ê¤ÏÁ´°÷¥×¥í¤Ç¡¢¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¶õµ¤¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤È¡¢¶ÛÄ¥¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¡Ö¤³¤³¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¾Úµò¡£¤½¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÄ©¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï
¡¡Ìîºê¡Ö¥¯¥½¤ß¤¿¤¤¤ÊÆü¤Ç¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬¥×¥í¡×¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¡Öº¸¤¤¤Î¥¨¥ì¥ó¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Í§Ã£¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÄ´¤¬°¤¤Æü¤äµ¤»ý¤Á¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ëÆü¤Ç¤â¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¯¤Æ¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¥×¥í¤ÎÀÕÇ¤¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¡¢º£¤â¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤¤Ã¤«¤±¤Ï
¡¡Ìîºê¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¹þ¤à½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤Ç¤Ï¾Ð´é¤Ç¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ò¡ÖÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ§Ã£¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥×¥í¤À¤«¤é¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤âç¥¤ËÍî¤Á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤ë¼´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç°õ¾ÝÅª¤ÊÂÎ¸³¤Ï
¡¡Ìîºê¡¡µþÅÔÎ¹¹Ô¤ÇÍ§Ã£¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££Â£Í£×¤Ë¾è¤Ã¤¿Ï·É×ÉØ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢³¹¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£»×¤¨¤Ð´í¸±¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¹¤°¹ÔÆ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¿Í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡½¡½¹¥´ñ¿´¤Î¶¯¤µ¤ÏÀÎ¤«¤é
¡¡Ìîºê¡¡¤Ï¤¤¡£³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¼è¤ê¤¢¤¨¤ºÄ©Àï¤¹¤ëÀ³Ê¡£¥«¥Ê¥À¤ËÃ»´üÂÚºß¤·¤¿¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¤â»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·×²èÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î·Ð¸³¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡¡½¡½Ä¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¼ñÌ£¤Ï
¡¡Ìîºê¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¡¢£²£°Âå¸åÈ¾¤Þ¤Ç¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ä¥¬¡¼¥ë¥º·Ï¤òÃæ¿´¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤ÆÌ´Ãæ¤Ç¤·¤¿¡£²»³Ú¤¬Î®¤ì¤ë¤È¼«Á³¤ËÂÎ¤¬Æ°¤¯¤Û¤É¹¥¤¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È¶ÛÄ¥¤âËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ëÅÙ¶»¤äÉ½¸½ÎÏ¤ò³Ø¤ó¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¡½¡½ºÇ¶á¤Î¼ñÌ£¤Ï
¡¡Ìîºê¡¡µîÇ¯¤ÎËö¤Ë¼«Æ°ÆóÎØ¤ÎÂç·¿ÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢Ç°´ê¤Î¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡££±£²£°£°Õ¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ç¡¢Î©¤Á¤´¤±¤·¤Æ¤â°ì¿Í¤Çµ¯¤³¤»¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£É÷¤òÀÚ¤Ã¤ÆÁö¤ëÁÖ²÷´¶¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¡¢¤Þ¤À²ó¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í§Ã£¤È°ì½ï¤Ç¤â°ì¿Í¤Ç¤âÁö¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éµ¨Àá¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½Äà¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï
¡¡Ìîºê¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë²Ë¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Å·Áð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÄà¤ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤é¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ÄéËÉ¤Ç¤âÁ¥¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢£·£°¥»¥ó¥Áµé¤Î¿¿¥À¥¤¤ä¥Ö¥ê¤òÄà¤Ã¤¿»þ¤Î´¶³Ð¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Çµû¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ÏÌµ¿´¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¼èºà¤ä»Å»ö¤ÇÄ¥¤ê¤Ä¤á¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£