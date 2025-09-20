ÁÄÉã¤Î°äÉÊÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÖÌÀ¼£9Ç¯¡×¤Î1Ô¤¹Å²ß¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Çä¤ë¤È¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÌÀ¼£9Ç¯¤Î1Ô¤¹Å²ß¤È¤Ï¡© Îò»Ë¤ÈÆÃÄ§
ÌÀ¼£9Ç¯¡Ê1876Ç¯¡Ë¤Î1Ô¤¹Å²ß¤Ï¡¢¶ä¤Çºî¤é¤ì¤¿Âç·¿¤Î¹Å²ß¤Ç¤¹¡£É½ÌÌ¤Ë¤ÏÊõ¼î¤ò°®¤Ã¤¿Î¶¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤ÏµÆ¤ÎÌæ¾Ï¤ä¡Ö°ìÔ¤¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ï¤Þ¤À¶áÂåÅª¤Ê²ßÊ¾À©ÅÙ¤¬À°È÷¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤³¤Î1Ô¤¶ä²ß¤Ï¼ç¤ËËÇ°×ÍÑ¤È¤·¤Æ³¤³°¤Ç»È¤ï¤ì¡¢1878Ç¯°Ê¹ß¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤âÎ®ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾·Â¤ÏÌó38¥ß¥ê¡¢½ÅÎÌ¤ÏÌó27¥°¥é¥à¤¢¤ê¡¢¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1Ô¤¹Å²ß¤Ï¤¤¤¯¤é¤ÇÇä¤ì¤ë¡© Áê¾ì¤ÎÌÜ°Â
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¾õÂÖ¤ä¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ÊÊÝÂ¸¾õÂÖ¤Î¤â¤Î¤Ê¤é¿ôÀé±ß～¿ôËü±ßÄøÅÙ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÌ¤»ÈÍÑ¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¡×¤ä¡ÖËàÌ×¤¬¾¯¤Ê¤¤ÈþÉÊ¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²Á³Ê¤¬¤Ä¤¯¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢È¯¹ÔÇ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ´õ¾¯À¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¯¹Ô¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤ÌÀ¼£8Ç¯¤Î1Ô¤¹Å²ß¤Î¾ì¹ç¡¢ÈþÉÊ¤À¤È60Ëü±ß～70Ëü±ßÄøÅÙ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇäµÑ»þ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÇä¤êÀè
1Ô¤¹Å²ß¤òÇä¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤ºÊÝÂ¸¾õÂÖ¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆËá¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢µÕ¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÇ¼ê¤Ç¿¨¤ë¤³¤È¤âÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¤Î¥³¥¤¥ó¥±ー¥¹¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤ÆÊÝ´É¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÇäµÑÀè¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ÅÁ¬¤òÀìÌç¤Ë°·¤¦¥³¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¸ÅÁ¬Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¤â¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â³Û¤ÇÇä¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¸ÅÁ¬¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄÀìÌç¶È¼Ô¤ËººÄê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¼Ò¤ËººÄê¤ò°ÍÍê¤¹¤ì¤Ð¡¢Áê¾ì´¶¤â¤ï¤«¤ê¡¢¤è¤êÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯²Á³Ê¤Ç¼êÊü¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á¡§Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤Ç²ÁÃÍ¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦
ÌÀ¼£9Ç¯¤Î1Ô¤¹Å²ß¤Ï¡¢ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤ä»Ô¾ì¤Ç¤Î¼ûÍ×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²Á³Ê¤ËÂç¤¤ÊÉý¤¬¤¢¤ë¸ÅÁ¬¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸1Ô¤¶ä²ß¤Ç¤âÈ¯¹ÔÇ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ´õ¾¯À¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¼£8Ç¯¤Î¤è¤¦¤ËÆÃ¤Ë¹â³Û¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¸Å¤¤¹Å²ß¤À¤«¤é¤¤Ã¤È¹â¤¤¤Ï¤º¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£
²ÁÃÍ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¶Ë¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÀìÌç¶È¼Ô¤ä¥³¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ËººÄê¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¶È¼Ô¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢²Á³Ê¤ÎÌÜ°Â¤â¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëÇäµÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê°äÉÊ¤È¤·¤Æ¼ê¸µ¤Ë»Ä¤¹¤«¡¢»ñ»º¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤¬È½ÃÇ¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°äÉÊÀ°Íý¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥³¥¤¥ó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎÎò»Ë¤òÊª¸ì¤ëµ®½Å¤ÊÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»×¤ï¤Ì²ÁÃÍ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ç¤é¤ºÃúÇ«¤Ë°·¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
