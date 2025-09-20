TWICE¡¢10·î10Æü¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡ª¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë
Íè¤ë10·î10Æü¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×TWICE¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥Ê¡¢¥Ö¥é¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ
µî¤ë9·î19Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êJYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÏTWICE¤Î¸ø¼°SNS¤Ë10¼þÇ¯¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢TWICE¤Ï¥×¥í¥í¡¼¥°¥Õ¥£¥ë¥à¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥Ð¡¼¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ª¤è¤Ó¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼ÇÛ¿®¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¥£¥¶¡¼¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢10·î10Æü13»þ¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTEN¡§The story Goes On¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
9·î20Æü0»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥í¡¼¥°¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¡¢Ìû²÷¤ÇÈ®Ñï¤È¤·¤¿¥·¥Ã¥È¥³¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÌÌÇò¤µ¤òÆÏ¤±¤¿¡£
9¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬10¥È¥ó¤Î²øÎÏ¥·¥ç¡¼¡¢10ÉÃ°ÊÆâ¤ËÎÞ¤òÎ®¤¹¡¢10ÉÃ¤Î¤È¤¤Ë¥Ö¥¶¡¼¤ò²¡¤¹¤Ê¤É¡¢¡Ö10¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃµ»¤ò¸«¤»¡¢¸«¤ë¿Í¡¹¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
Æ°²è¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢ÆÃµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿ÌÌ¤È¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë»Ñ¤¬Â³¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¼«Á³¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£TWICE¤Ï¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¿·¤·¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤ÎÀ¤³¦Ãæ¤ÎONCE¡ÊTWICE¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢TWICE¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTEN¡§The story Goes On¡Ù¤Ï10·î10Æü13»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë