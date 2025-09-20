BTS¡¦RM¡õV¡õJUNG KOOK¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¸¥à¤ÇÃÃÏ£Ãæ¡ª¶Ú¹üÎ´¡¹¤È¤·¤¿ÂÎ¤Ä¤¤¬ÏÃÂê¡ÚPHOTO¡Û
¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ë¥À¡¼·ó¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¡¦¥½¥ó¥Û¤¬¡¢BTS¤ÎRM¡¢V¡¢JUNG KOOK¤È¤È¤â¤Ë¤·¤¿µÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
µî¤ë9·î19Æü¡¢¥Þ¡¦¥½¥ó¥Û¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Î¼Ì¿¿¤Ï»ö¾ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤¢¤Î¼Ì¿¿¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤òÄÖ¤ê¡¢JUNG KOOK¡¢²Î¼ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤È¤È¤â¤Ë¥¸¥à¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¡ÖLAÆÃ·±3ÆüÌÜ¤Î¤È¤¤Î¥Ê¥à¥¸¥å¥ó¡ÊRM¤ÎËÜÌ¾¡Ë¡¢¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡ÊV¤ÎËÜÌ¾¡Ë¡¢JUNG KOOK¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¿RM¡¢V¡¢JUNG KOOK¤Î»Ñ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤ÎBTS¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï½üÂâ¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ë¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÂÎ¤Ä¤¤ÈÍ¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢BTS¤Ï2026Ç¯½é¤á¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¿·¶Ê¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þRM ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1994Ç¯9·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Ê¥à¥¸¥å¥ó¡£2013Ç¯6·î¤ËBTS¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¸ì¤¬´®Ç½¤ÊÆ¬Ç¾ÇÉ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£BTS¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ÇºÇ½é¤ËBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤¬RM¤Ç¡¢»öÌ³½êÂåÉ½¤Î¥Ñ¥ó¡¦¥·¥Ò¥ç¥¯¤ÏBTS¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖRM¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£BTS¤òºî¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÏÈà¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎJUNG KOOK¤â¡Ö»öÌ³½ê¸«³Ø¤ÎºÝ¤ËRM¤Î¥é¥Ã¥×¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÎÏ¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò·ó¤Í¤½¤Ê¤¨¤¿¿ÍÊª¤È¤¤¤¨¤ë¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2023Ç¯12·î¤ËÆþÂâ¡£2025Ç¯6·î10Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£
¡þV ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯12·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦Âçî¹¹°è»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡£¿ÈÄ¹179cm¡£2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÈÈþ¾¯Ç¯¡É¤È¸Æ¤Ö¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ç¤ËÃæÄã²»¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØTC Candler¡Ù¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê´é100¿Í¡×¤Î¾å°Ì¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2023Ç¯12·î11Æü¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î10Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£
¡þJUNG KOOK ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯9·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡£2011Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼K¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÍ½Áª¤ÇÃ¦Íî¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½»öÌ³½ê´Þ¤áÂ¿¿ô¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡¢¡Ö¸«³Ø¤ÎºÝ¤ËRM¤Î¥é¥Ã¥×¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ·è¤á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯12·î¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î11Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£