½÷À­¤¬¡Ö¿Â»ÎÅª¤ÊÃËÀ­¤À¤Ê¡¼¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó

¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Ç¤â¿Â»ÎÅª¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦ÃËÀ¤Ï½÷À¤Ë¹¥°õ¾Ý¤òÊú¤«¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤Ã¤¿Ãç¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¡£¤½¤³¤Ç¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù¤Î½÷ÀÆÉ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¡Ø¿Â»ÎÅª¤ÊÃËÀ¤À¤Ê¡¼¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö½÷À¤Î¹Í¤¨¤ë¿Â»ÎÅª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¡×¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£±¡Û½÷À¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤Î²¼¥Í¥¿¤ò·Ú¡¹¤È¥¹¥ë¡¼¤·¤¿¤È¤
¡Ö½÷À¤¬ÉÔ²÷¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃÂê¤Ï¡¢°¥Î¥ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬Âç¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²¼ÉÊ¤Ê¥Í¥¿¤ò¤µ¤é¤ê¤È¤«¤ï¤¹»Ñ¤¬¿Â»ÎÅª¤À¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤½¤Î¾ì¤Î°ìÉô¤Î½÷À¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Û¤«¤Î½÷À¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ»þ¤Ë¤Ï¡Ö½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤·¡×¤È¾ì¤ò¤¿¤·¤Ê¤á¤ëÊ¬ÊÌ¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û½÷À¤ÎÊâ¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤
¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦Êâ¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊâÄ´¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÊâ¤¯ÍÍ¤¬¿Â»ÎÅª¤À¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Î½÷À¤ÎÂ¸µ¤äÍÎÉþ¤ò¸«¤Æ¡¢Êâ¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤ÏÇÛÎ¸¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¥É¥¢¤¬ÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼ê¤Ç¤ª¤µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤
¡ÖµÞ¤°µ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤³¤½ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¾èµÒ¤òÂÔ¤ÄÍÍ¤¬¿Â»ÎÅª¤À¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤¾¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¾Ð´é¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥¤¤ËÅ°¤¹¤ë¤ÈÁÇÅ¨¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡ÛÂÐÌÌ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç±ü¤ËºÂ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤
¡ÖµÕ¤Ë¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤¬±ü¤Ç¤Õ¤ó¤¾¤ê¤«¤¨¤Ã¤Æ¤ë¤ÈºÇÄã¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¤ËÎÉ¤¤ÀÊ¤ò¾ù¤ë»Ñ¤ò¿Â»ÎÅª¤À¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÉ÷¤¬Ä¾ÀÜÅö¤¿¤ëÀÊ¤ËÄÌ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ºÂ¤ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°¤â¿Â»ÎÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û½Å¤¤²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢¹â¤¤¾ì½ê¤Î²ÙÊª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤
¡Ö»ä¼«¿ÈÇØ¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¹â¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë½ñÎà¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤¹¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Å»ö¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤ë»Ñ¤ò¿Â»ÎÅª¤À¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Áê¼ê¤¬±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë¿ÆÀÚ¤ò²¡¤·Çä¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û°û¤ß²ñ¤Ê¤É¤Ç°û¤ßÊª¤äÈ¤¡¢¤ª»®¤òÎ¨Àè¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤º¡¢¾ï¤Ë¼þ°Ï¤òµ¤¸¯¤¦»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½¸¤Þ¤ê¤Ê¤É¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¾ì¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë»Ñ¤¬¿Â»ÎÅª¤À¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¤½¤Î¸å¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤ÆÃÔÂÖ¤ò¤µ¤é¤¹¤È¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç°û¤ß²á¤®¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¥Ç¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇÌµ»ö¤Ëµ¢Âð¤Ç¤¤¿¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤
¡ÖÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤ÇÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é´ò¤·¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¤Îµ¢Âð¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÍÍ¤¬¿Â»ÎÅª¤À¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢²È¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½÷À¤¬¸¼´Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸«ÆÏ¤±¤ë¤È¤ä¤äµ¤»ý¤Á°¤¤¤Û¤É¤¢¤Ê¤¿¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡ÛÊÂ¤ó¤ÇÊâ¤¯ºÝ¡¢¼ÖÆ»Â¦¤òÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤
¡Ö¤è¤¯¤è¤¯¤Õ¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÉ¬¤º¼ÖÆ»Â¦¤òÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯´í¸±¤Ê¼ÖÆ»Â¦¤òÊâ¤¯ÇÛÎ¸¤Ï¿Â»ÎÅª¤À¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï²¼Â¦¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û¸å¤í¤«¤éÍè¤¿¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¡¢½Å¤¤¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤
¡Ö¥Ó¥ë¤ä¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÃËÀ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸å¤í¤«¤éÍè¤¿½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ½Å¤¤¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÆÂÔ¤Ä¹ÔÆ°¤ò¿Â»ÎÅª¤À¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Á°Êý¤«¤éÍè¤¿½÷À¤òÀè¤ËÄÌ¤¹¤¿¤á¤Ë½Å¤¤Èâ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö½÷À¤¬¡Ø¿Â»ÎÅª¤ÊÃËÀ¤À¤Ê¡¼¡Ù¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¡×¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê·§»³¡¡½Ú¡Ë
¡Ö½÷À¤¬¡Ø¿Â»ÎÅª¤ÊÃËÀ¤À¤Ê¡¼¡Ù¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¡×¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê·§»³¡¡½Ú¡Ë