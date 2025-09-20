¡ÔÂ¨´°Çä¡Õ²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢ÃåÍÑ¤·¤¿2750±ß¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÅöÆü¤Î¡Ö¥È¡¼¥¿¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡×¤Ë´¶·ã
¡¡9·î14Æü¸áÁ°¡¢½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬Ä»¼è¸©ÁÒµÈ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë¡Ö¼êÏÃ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à¡×¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÒÁ´¿È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸«¤ë¡Ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥¦¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2000±ß¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°
¡¡Ä»¼èË¬Ìä¤Î2ÆüÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥¦¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢Ë¬ÌäÃÏ¡¦Ä»¼è¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤À¡£¹Ä¼¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Öº£²ó¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬ÃåÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¤Ç°õºþ»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£¥¨¥¹¥Ô¡¼¤Î¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ØYOBOTY¡Ù ¤Î°ø½£ÏÂ»æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÍõÀ÷¤á¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤ªÃÍÃÊ¤ÏÀÇ¹þ2750±ß ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ½Ë¡¤Ç1¤Ä1¤ÄÃúÇ«¤ËÍõÀ÷¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿§¹ç¤¤¤ä¼Á´¶¤ËÆ±¤¸¤â¤Î¤¬2¤Ä¤È¤Ê¤¤"°ìÅÀ¥â¥Î"¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä»¼è¸©¤ÏÏÂ»æ¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ç¡¢°ø½£ÏÂ»æ¤Ï1300Ç¯¤Û¤É¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
"²Â»Ò¤µ¤ÞÇä¤ì"¤ÇÂ¨´°Çä¤ÎÂçÈ¿¶Á
¡¡ºòº£¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÎÉþ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬Â¨Æü´°Çä¤¹¤ë"²Â»Ò¤µ¤ÞÇä¤ì"¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯6·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëË¬Ìä¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¿À¸Í¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖViaggio Blu¡Ê¥Ó¥¢¥Ã¥¸¥ç¥Ö¥ë¡¼¡Ë¡×¤Î¥«¥á¥ê¥¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡ÊÀÇ¹þ5Ëü9400±ß¡Ë ¤Ï¡¢ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤«¤éºòÇ¯Èæ¤Ç5ÇÜ¤â¤ÎÃíÊ¸¤¬»¦Åþ ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤ÎÍõÀ÷¤á¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤â¡¢Îã¤ËÏ³¤ì¤º"²Â»Ò¤µ¤ÞÇä¤ì"¸½¾Ý¤ÇÊóÆ»ÅöÆü¤Î18»þ ¤Ë¤Ï´°Çä¤Ë¡£¡ÖYOBOTY¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥â¥í¥è¥·¥è¥¦¥³¤µ¤ó¤¬È¿¶Á¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÃÎ¿Í¤«¤é¤ÎÊó¤»¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡ØYOBOTY¡Ù¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î¤´ÃíÊ¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤êÈ¿¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¤´¼«¿È¤äµÜÆâÄ£Ã´Åö¼Ô¤«¤é¤Î¤´Ï¢Íí¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¯¡¢ÃåÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÅöÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤Ë¥È¡¼¥¿¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥â¥í¥è¥·¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÄ»¼è¤Î°ø½£ÏÂ»æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢2015Ç¯¤«¤é°ø½£ÏÂ»æ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¡£¥â¥í¥è¥·¤µ¤ó¼«¿È¤ÇÏÂ»æ¤ËÍõÀ÷¤á¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢º£¸åÃíÊ¸¤¬Æþ¤ì¤Ð½ç¼¡ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âº£¸åÁý¤ä¤¹Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á°½Ð¡¦¹Ä¼¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬ÍõÀ÷¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ò¼´¤Ë¥È¡¼¥¿¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Öº£²ó¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØAKIKO OGAWA.¡Ê¥¢¥¥³ ¥ª¥¬¥ï¡Ë¡Ù¤Î¡Ø¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥ê¥ó¥È¥¹¥«¡¼¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤Ç¡¢6·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëË¬Ìä¤Ç¤âÃåÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÃÍÃÊ¤ÏÀÇ¹þ9Ëü9000±ß¤Ç¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥óÌÏÍÍ¤¬ÍõÀ÷ÌÏÍÍ¤È¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¹Ä¼¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¾Ü¤·¤¤µ¼Ô¡Ë
¡¡ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Îµ»½Ñ¤ÎÊÝÂ¸¡¦È¯Å¸¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÆüËÜ¹©·Ý²ñ¤ÎÁíºÛ¤òÌ³¤á¤ë²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£