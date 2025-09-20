¡Ô¹ñÏ¢Âç³Ø50¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ¡Õ¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¤¬¸«¤»¤é¤ì¤¿¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¡È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¡¡²Æì¤´Ë¬Ìä¤ä±àÍ·²ñ¤Ç¤ª¾¤¤·¤Î°ìÃå¤ò¤ªÁª¤Ó¤Ë
¡¡2025Ç¯9·î18Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¹ñÏ¢Âç³ØËÜÉô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñÏ¢Âç³Ø50¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Æì¤Ç¤âÆ±¤¸°ìÃå¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¡ª²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×Á´¿È»Ñ¤ò¸«¤ë¡£Â¾¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î9Ëü9000±ß¤Î¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ê¤É¤â
¡¡Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Öº£¸å¤È¤â¹ñÏ¢Âç³Ø¤¬Á´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°Â¿´¤Ç¸øÀµ¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤Ù¤¯¡¢À¤³¦¤òÊÑ³×¤¹¤ëÃÎ¼±¤ÎÁÏ½Ð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢¼°Åµ¤Ë´ó¤»¤ë¸ÀÍÕ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼°Åµ¤Î¸å¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤ÎÂç³Ø±¡À¸¤È±Ñ¸ì¤Çº©ÃÌ¤·¡¢¸¦µæÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¿´¤Ë¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¡£
¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î°ìÃå¤Ï2022Ç¯10·î¤Ë²Æì¤ËË¬Ìä¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ä¡¢2023Ç¯3·î¡¢¹Äµï¡¦¸æ½ê¤Ç¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥è¥Ï¥Ë¥¹ÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤È¤ÎÌÌ²ñ¤ä2023Ç¯11·î¤Î½©¤Î±àÍ·²ñ¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¶ß¤äÂµÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢ÄÕ¤Î¤è¤¦¤Ê»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¾åÉÊ¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤È¿¼¤ß¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥¤¥¨¥í¡¼¤È¤¤¤¦¿§¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎË¹»Ò¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ä¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬´¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÁª¤ÖºÝ¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤ÏË¹»Ò¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ò¡¼¥ë¤Ï¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¥¤¥¨¥í¡¼¤ÈÇò¤ÎÁêÀ¤Ï¤è¤¯¡¢¤·¤«¤â¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥¤¥¨¥í¡¼¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤¿§¤À¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤â¤¢¤ë¥«¥é¡¼¡£Æ±¤¸ÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¿§¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÁ´ÂÎÅª¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥Ç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÃå¤òÄ¹¤¯Ãå¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¹ñÏ¢Âç³Ø¤Î¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿²í»Ò¤µ¤Þ¡£¤½¤ÎÁõ¤¤¤«¤é¡¢´Ä¶¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£