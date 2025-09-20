¡Ö¤¤¤Þ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤½÷¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤«¤é±óÎ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¡¡¥Þ¥¤¥È¥¬¥¤¡Ö¾®ÎÓ°°¡×¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¥µ¥¤¥ó¹¶¤á¤òÃÇ¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¡¼¥ÈÁê¼ê¡×¤È¤Ï
¡¡Í¼´©»æ¡¦Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ò¼¹É®¡¦Ã´Åö¤·¡¢¸½ºß¤âÆ±»æ¤Çµ»ö¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎÊ÷ÅÄ½ß¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èºà¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢ÇÐÍ¥¡¢²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢·Ý¿Í¡Ä¡ÄÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÍÌ¾¿Í¤¿¤Á¤Î¡È¿´¤Î»Ù¤¨¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¡¢±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¡Ø¤¢¤Î¿Í¡Ù¤Î¤Ò¤È¸À¡×¡£Âè34²ó¤Ï¥«¥ë¡¼¥»¥ëËãµª¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î²Ú¡¹¤·¤¤¸òÍ§¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè½µ¤ÎÍµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¾®ÎÓ°°¤µ¤ó¤È¤ÎÈëÏÃ¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡¡Ö±Ê±ó¤Î¥Þ¥¤¥È¥¬¥¤¡×¾®ÎÓ°°¤Î½Â¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¾¼ÏÂ¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¹ë²÷¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¸òÍ·Ï¿¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Îº£¤È¤Ï¥¹¥±¡¼¥ë¤¬°ã¤¤²á¤®¤ë¡£¾¼ÏÂ¤ÎÏÃ¤À¤«¤é¤È°ì¸À¤ÇÊÒÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÀË¤·¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤âº£¤òÀ¸¤¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ë¤â¡¢¥¹¥¿¡¼¤È¤ÏÌ´¤òÇä¤ë¾¦Çä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢Æ¬¤Î¤Û¤ó¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ç¤â»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡£
¡ÖÎÞ¤È¾Ð¤¤¤Î¼ò¿ÍÀ¸¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¾®ÎÓ°°¡Ê86¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤â¤Î¤¬°ã¤¦¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ò¾ì¤Ç²ñ¤¦¤Î¤ÏÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¡¢¾¡¿·ÂÀÏº¡¢èß²°¶ÓÇ·²ð¡¢¿û¸¶Ê¸ÂÀ¡¢¾¾Êý¹°¼ù¡Ä¡Ä¡£¤â¤Á¤í¤ó·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤È¤Î¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤·¤¿°û¤ßÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¹ë²÷¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍµ¼¡Ïº¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£
¡¡¾®ÎÓ¤ÏÍµ¼¡Ïº¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Á¥ã¥ó¥æ¥¦¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÖÍµ¥Á¥ã¥ó¡×¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥æ¥¦¡×¡£2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ï¤½¤Î¸Æ¤ÓÊý¤Ç¤ï¤«¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡¤¢¤ë»þ¡¢¾®ÎÓ¤âÍµ¼¡Ïº¤â¡¢¼è¤ê´¬¤¤òÏ¢¤ì¤Æ¶äºÂ¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï°ì½ï¤Ë°û¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÁø¶ø¤·¡¢Æ±¤¸Å¹¤Ç°û¤à¤³¤È¤Ë¡£
¡¡Íµ¼¡Ïº¤È¾®ÎÓ¤Î¿ÆÊ¬2¿Í¤Ï¡¢ÂëÍÈ¤Ë¹½¤¨¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¼è¤ê´¬¤¤Ï¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¾®ÎÓ¤Î¡ÖÅÏ¤êÄ»°ì²È¡×¤È¡ÖÍµ¼¡Ïº°ì²È¡×¤¬¤¢¤¿¤«¤â±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸ß¤¤¤ËÄ¥¤ê¹ç¤¤¡¢°ì¿¨Â¨È¯¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë»þ¤Ï2¿Í¤ÇÌëÄÌ¤·¼Ö¤òÈô¤Ð¤·¤ÆµþÅÔ¤ÎµÀ±à¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾ðÊó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç°ìßÃÀéÎ¤¤òÁö¤ê¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËµþÅÔ¤ÎÌë¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢¤ªÃã²°¤Ë¤Ï¾¡¤äèß²°¤é¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¥Ð¥«Áû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¥«¥ë¡¼¥»¥ëËãµª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡02Ç¯¤Î¡Ø»ä¤òÃ¦¤¬¤»¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦Ãø½ñ¤È¡¢11Ç¯¤ËÉ®¼Ô¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¡Ö¤»¤¤é¤éÍúÎò½ñ¡×¤È¤¤¤¦Ï¢ºÜ¤Ç¡¢µ®½Å¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¥¿¥Ã¥×¥ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¶¤Îµ¶Êª¤Ë¿¶¤é¤ì¤Æ¡¢¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©¡×
¡¡¾®ÎÓ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¾Ð¤¤¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ö¥¤¥«¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¸µÍè¡¢¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤Ï¥Û¥¹¥È·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¡ÖÀÄ¹¾¡×¤Î¥Þ¥Þ¤«¤é¡Ö¾®ÎÓ°°¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥Û¥¹¥È¤¬¤¤¤ë¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¡¢¿·½É¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼°¦¡×¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢¾®ÎÓ¤Î¡ÖÀÎ¤ÎÌ¾Á°¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Û¥¹¥È¾®ÎÓ¡×¤â¥â¥Æ¥â¥Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¡¢¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤Ï¤½¤ó¤Êµ¶Êª¤Î¾®ÎÓ¤ËÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÍÈ¤²¶ç¡¢Ãù¶â¤òÁ´Éô²¼¤í¤·¤ÆÄ¶¤Î¤Ä¤¯¹âµé¼Ö¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬ÆÍÁ³¡¢Ï¢Íí¤¬ÅÓÀä¤¨¡¢¥ë¥ó¥ë¥óµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ø´é¤òÊñÂÓ¤Ç¥°¥ë¥°¥ë´¬¤¤Ë¤·¤¿µ¶Êª¤¬¸½¤ì¤¿¡£½Ö»þ¡¢¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤Ï¡Ö¥ä¥¯¥¶¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¿Áê¤ÏÂ¾¤Î½÷¤«¤é¡ÖÀ°·Á¤·¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡¡ÊñÂÓ¤ò¤È¤Ã¤¿´é¤ò¸«¤¿ÅÓÃ¼¤ËÉ´Ç¯¤ÎÎø¤âÎä¤á¡¢Éô²°¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¡£¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤Ï¤½¤ÎÌë¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¢¤Þ¤êÅ¹¤òµÙ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¼«Âð¤Ë¡Ö¾®ÎÓ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤Ï¡¢µ¶Êª¤¬¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡Ö¥³¥Î¥ä¥í¡¼¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÊª¤Î¾®ÎÓ¤Ç¡¢
¡¡¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÌÀÆü¡¢»¥ËÚ¤ÎÀãº×¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¶õ¹Á¤Ë¤Ï¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¤Ç·Þ¤¨¤Ë¤¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¤â¤Æ¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥È¥¬¥¤¡×¤È¤·¤Æ¤Î¿Íµ¤¤â·òºß¤Ç¡¢²Î¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¡Ö¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¡×¡Ö°®¼ê¤·¤Æ¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤»¤¬¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¾®ÎÓ¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°¤¤¤Ê¡£º£¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤½÷¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡¢±óÎ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡×
¡¡¥·¥Ó¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¾¥»¥ê¥Õ¡ª
¡Ö½Å¤Æ¡¼¤Ê¤¡¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê°û¤ß¤¹¤®¤ó¤Ê¤è¡×
¡¡Á°²ó¤â¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢Íµ¼¡Ïº¤È¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡ÖÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¡¦·ÝÇ½À¸³è20¼þÇ¯µÇ°¡×¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿Ìë¤Î½ÐÍè»ö¡£ºÇ¸å¤ÏÍµ¼¡Ïº¤È¡ÖÆÖ㐂ÊþÄâ¡Ê¥É¥ó¥¥Û¡¼¥Æ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦²ñ°÷À©¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë2¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2¿Í¤ÎÂ¾¤Ë¤ÏÅ¹¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¤À¤±¡£3¿Í¤ÏÍâÆü¤ÎÃë¤Þ¤Ç°û¤ßÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¼ò¤¬¶¯¤¤¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤Ç¤â¥Ù¥í¥ó¥Ù¥í¥ó¤Ç¤µ¤¹¤¬¤ËÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÍµ¼¡Ïº¤Ë¡ÖËãµª¡¢¿²¤ë¤Ê¡¢²¶¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ïµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÅÓÃæ¤Ç¿ì¤¤¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤ÆÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿»þ¤¬¤ª³«¤¤Î»þ´Ö¡£Íµ¼¡Ïº¤Ï¤Þ¤ÀÌ²¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤ò¡¢¿¿¤ÃÃë´Ö¤Ë¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¼«Âð¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Îº¢¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÏÅìµþ¡¦ÀéÂÌ¥öÃ«¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢³¬²¼¤ÏÆþ¸ý¤¬ÊÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬¸°¤ò³«¤±¤ÆÉô²°¤Ë±¿¤ÓÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤·¥é¥Ö¥Û¤ÎÆþ¸ý¤Ç¼Ì¿¿¤Ç¤â»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤ò¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤«¤·¤Ä¤±¤¿Íµ¼¡Ïº¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¾®ÎÓ¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÃË¤Ã¤Ý¤µ¤½¤Î¤â¤Î¡£
¡Ö½Å¤Æ¡¼¤Ê¤¡¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê°û¤ß¤¹¤®¤ó¤Ê¤è¡×
¡¡¾¼ÏÂ¤Î2Âç¥¹¥¿¡¼¤Ë¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤¿½÷À¤Ï¥«¥ë¡¼¥»¥ëËãµª°Ê³°¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ï¢ºÜ¤Ç¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤Ï·ÝÇ½¿Í¤À¤±¤Ç¤â¾¡¡õÃæÂ¼¼î½ï¡¢èß²°¡õÃ¸Ï©·Ã»Ò¡¢ÇßµÜÃ¤É×¡¢Æ£»³´²Èþ¡¢ÅÄµÜÆóÏº¡¢¾¾»³Àé½Õ¡¢ÂçÃÏ´îÏÂ»Ò¡¢¹õÌøÅ°»Ò¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤é¡¢ï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÇ»¸ü¤Ê¸òÍ·Ï¿¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Ê÷ÅÄ½ß¡¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
