¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¥¿¥ï¥Þ¥ó¡Ë¤ä¥ì¥¯¥µ¥¹¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡È¤ª¶â»ý¤Á¤Î¾ÝÄ§¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼Á´°÷¤¬·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë50Âå¤ÎÂìËÜÉ×ºÊ¤Ï¡¢¡È²È·×¤Ï²Ð¤Î¼Ö¡É¤Ê¤¬¤é¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ß¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÌµËÅ¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢É×ÉØ¤Ë¤Ï¤¢¤ë»×ÏÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡½¡½¡£¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÄÔËÜ¹ä»ÎCFP¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤ÂÓÇ¯¼ý1,200Ëü±ß¤Ç¤â¡ÈËüÇ¯¶â·ç¡É¤Î50ÂåÉ×ÉØ
¡ÖÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¢¤È¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î·×²è¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Íß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
ÂìËÜÇî¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦57ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ºÊ¤È¤È¤â¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤¿FP»öÌ³½ê¤Ç¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤ÂÓÇ¯¼ý¤Ï1,200Ëü±ß¤È¡¢Èæ³ÓÅª¹â¼ýÆþ¤ÎÂìËÜÉ×ÉØ¡£¸½ºß2¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ÁÄ®¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡£¸¼´Ø¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¹¡¹¤È¤·¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬¹¤¬¤ê¡¢°ìÌÌ¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤ÎÂç¤¤ÊÁë¤«¤é¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤ÎÌë·Ê¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÍÑ¶è²è¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤Ï¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¹õ¿§¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢Ã¯¤â¤¬Á¢¤à¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢É×ÉØ¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏËüÇ¯¶â·ç¤Ç¡Ä¡Ä¡×
9,000Ëü±ß¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÃù¤á¤Æ¤¤¿Ãù¶â¤ÎÂçÈ¾¤òÆ¬¶â¤Ë½¼¤Æ¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¡£¸½ºß¤â4,000Ëü±ß¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëè·î¤ÎÊÖºÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹â³Û¤Ê´ÉÍýÈñ¤ä½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤¬¤Î¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ï¡Ö»Ä²ÁÀßÄê¥í¡¼¥ó¡ÊÄÌ¾Î¡§»Ä¥¯¥ì¡Ë¡×¤Ç¹ØÆþ¡£·î¡¹¤Î»ÙÊ§³Û¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¤ª¶â¤Ï¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¹â³Û¤Ê¥¿¥ï¥Þ¥ó¹ØÆþ¡¢»Ä¥¯¥ìÍøÍÑ¡Ä¡Ä¤¤¤¯¤éÀ¤ÂÓÇ¯¼ý1,200Ëü±ß¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÁªÂò¤Ï²È·×¤Î°ÂÄê¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¸µ¡¹¤Ï¡Ö·ø¼ÂÇÉ¡×¤À¤Ã¤¿ÂìËÜÉ×ºÊ
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂìËÜÉ×ÉØ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÏ²Èñ²È¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡È·ø¼ÂÇÉ¡É¤Ê2¿Í¤Ï¡¢·×²èÅª¤ËÃù¶â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢ÃùÃß³Û¤Ï5,000Ëü±ß¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤½¤ó¤ÊÉ×ÉØ¤¬¡ÈËüÇ¯¶â·ç¡É¤ÎÀ¸³è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂìËÜÉ×ºÊ¤¬¡ÈËüÇ¯¶â·çÀ¸³è¡É¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ï¡Ö¼ÂÂÖ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¶ì¼ê¡×¤È¼ê¤ò½Ð¤µ¤º¡¢·ø¼Â¤ËÃù¶â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÂìËÜÉ×ºÊ¡£¤·¤«¤·¡¢¤·¤À¤¤¤Ë¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¿¤ÀÃù¤á¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÁª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¡Ö¸½ÊªÅê»ñ¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¹ØÆþ¤Ç¤·¤¿¡£Êë¤é¤·»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ï¡Ö¾¯¤·ÇØ¿¤Ó¤·¤¹¤®¤¿¤«¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÍøÊØÀ¤Ë´·¤ì¡¢Áë¤«¤é¹¤¬¤ëÌë·Ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¤¦¤Á¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¤½¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤¬¡ÈÆü¾ï¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤Ï¼Ö¤Ç¤¹¡£¹âµé¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë°Ê¾å¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÝ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿ÂìËÜÉ×ºÊ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾ï¤Ë¾è¤ê²ó¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢»Ä¥¯¥ì¤Ç¥ì¥¯¥µ¥¹¤ò¾è¤ê·Ñ¤°ÊýË¡¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£·î¡¹¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Ë°¤¤ì¤ÐÊÖµÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂìËÜ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂìËÜÉ×ºÊ¤Î¡ÖÏ·¸å·×²è¡×¤È¤Ï
¤½¤·¤ÆÂìËÜÉ×ºÊ¤Ï¡¢ÄêÇ¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤òÇäµÑ¤·¡¢ºÊ¤ÎÃÏ¸µ¡¦°¦É²¤Ë¾®¤µ¤Ê¸Í·ú¤Æ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖÏ·¸å¤Î°Ü½»·×²è¡×¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤ª¤ª¤è¤½¤Î¶â³Û¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤¬¡¢É×ÉØ¤¬FP¤Î¤â¤È¤ËÁêÃÌ¤ËË¬¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡£
ÂìËÜÉ×ºÊ¤ÎÀ¸³è¡¦·×²è¤Ï°Õ³°¤ÈÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¥¿¥ï¥Þ¥ó¤È¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡¢20³¬°Ê¾å¤Î¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡Ö»ñ»º²ÁÃÍ¤¬Èæ³ÓÅª²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åìµþ23¶è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï2004Ç¯»þÅÀ¤Ç5,300Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ìó20Ç¯¸å¤Î2023Ç¯¤Ë¤Ï1²¯1,764Ëü±ß¤ÈÇÜ°Ê¾å¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½¡Ï¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê¿ä°Ü ½Ð½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡Ö¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ìÆ°¸þ¡×
¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦Î©ÃÏ¾ò·ï¤Î¤è¤µ
¡¦¹â¤¤ÍøÊØÀ
¡¦°ÂÄê¤·¤¿¼ûÍ×
¡¦Åê»ñ¼ûÍ×¤Î¹â¤µ
¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï¡¢ÅÔ¿´Éô¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢±ØÄ¾·ë¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ûÍ×¤ò³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Åê»ñÌÜÅª¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊª·ï¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë²ÁÃÍ¤òÊÝ¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î©ÃÏ¤ä´ÉÍý¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿Íµ¤¤¬Íî¤Á¡¢²Á³Ê¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾Íè¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¶·¤¬Îä¤¨¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬ÂçÉý¤Ë²¼Íî¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
É×ÉØ¤ÎÀïÎ¬¤Ë¡¢FP¤ÏÂÀ¸ÝÈ½
É×ÉØ¤ÏÀè½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÄêÇ¯¸å¤Ë¤Ï¥¿¥ï¥Þ¥ó¤òÇäµÑ¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤òÊÖµÑ¤·¡¢ÃÏÊý¤Ç¸Í·ú¤Æ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FP¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÀïÎ¬¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¡¢¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÏ·¸å¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÄêÇ¯¤ò¶èÀÚ¤ê¤ËÀ¸³è¿å½à¤òÀ°Íý¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î»Ù½Ð´¶³Ð¤ò°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤À¤È½õ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÂìËÜÉ×ºÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÀ°Íý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Ï·¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²¾¤Ë¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ò¹ØÆþ»þ¤ÈÆ±¤¸9,000Ëü±ß¤ÇÇäµÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¼ê¸µ¤ËÌó5,000Ëü±ß¤¬»Ä¤ê¡¢¤½¤Î¸å2,000Ëü±ß¤ÇÃæ¸Å½»Âð¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ª3,000Ëü±ßÄøÅÙ¤Î»ñ¶â¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¶â¤â»Ùµë¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ï·¸åÇË»º¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¿¥ï¥Þ¥ó¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ÄÂìËÜÉ×ºÊ¤Î¤½¤Î¸å
¸åÆü¡¢ÄêÇ¯¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿ÂìËÜ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢·×²è¤É¤ª¤êÄ¹Ç¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¿¥¿¥ï¥Þ¥ó¤È¡¢»Ä¥¯¥ì¤Ç¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¥ì¥¯¥µ¥¹¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¡¢¹ØÆþ»þ9,000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²Á³Ê¤ÇÇã¤¤¼ê¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇäµÑ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢É×ÉØ¤Ï¼¡¤ÎÀ¸³è¤Ø¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤â¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ç¤Î»þ´Ö¤â¡¢·è¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÂìËÜ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤à¤·¤í¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤·Ê¿§¤äÆü¾ï¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤â¤Î¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤·¤«¤Ë²È·×¤Ï¸·¤·¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Î¤È¤¤ÎÁªÂò¤Ë¸å²ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤¦¸ì¤ëÂìËÜ¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤Ç¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
