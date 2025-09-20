¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¥Ç¥â¹Ô¿Ê¡Ä ¹Û»³Ï«Æ¯¼Ô¤é¤¬¹ÛÊªÀàÅð¤Ê¤É¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤òÍ×µá ¥Ü¥ê¥Ó¥¢
¡¡ÆÍÁ³µ¯¤³¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ç¥â¡£¹³µÄ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤¹¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤é
¡¡ÆîÊÆ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÎÅÔ»Ô¡¦¥é¥Ñ¥¹¤Ç9·î18Æü¡¢¹ñ±Ä¹Û»³¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤é¤¬¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¾®·¿¤Î¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÄ®¤òÎý¤êÊâ¤¤¤¿¡£
¡¡Ï«Æ¯¼Ô¤é¤ÏÌ±´Ö¶È¼Ô¤ä°ãË¡¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¹Û»³¤Îºî¶È¶è°è¤Ø¤Î¿¯Æþ¤ä¡¢¹ÛÊªÀàÅð¤Ø¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÚÃÏ¤Ø¤Î¿¯Æþ¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î¹Û»³¤äÂ¾¤Î¾ì½ê¤Ç¤ÎºÎ·¡ºî¶È¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É×¤¿¤Á¤Î¼ýÆþ¸»¤âÂç¤¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¡Ë
¡¡¥Ç¥â¤ò¼õ¤±¡¢À¯ÉÜÅö¶É¤Ï¹Û»³Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÁÈ¹ç¤È¤Î²ñ¹ç¤ò¾·½¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë