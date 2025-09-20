½÷»Ò¥×¥í¤Î¡ÈÂÎ¤Î¥¿¥È¥¥ー¡É¤òÂç¸ø³«¡ª¤½¤Î¿¼～¤¤°ÕÌ£¤È¤Ï¡©
½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤Ç¿Íµ¤¤â¼ÂÎÏ¤â¼ÂÀÓ¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥ê¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¡£Èà½÷¤ÎÂÎ¤ò¤è～ ¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¥¿¥È¥¥ー¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤ËÆÍ·â¡ª
¥ì¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¾ºî¥ê¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¤Î¥¿¥È¥¥ー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
º£Ç¯¤Î£´·î28Æü¤Ë28ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¥ê¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¡£14ºÐ¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤òÀ©¤·¡¢15Ç¯¶á¤¯Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¡£¥´¥ë¥Õ¤âÅ·ºÍÅª¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¾å¼ê¤Ç¹Í¤¨¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ëºÍ½÷¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤Þ¤À28ºÐ¤Ê¤Î!?¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¼èºà¤Ï〝¼ã¤µ〞¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤Î¥¿¥È¥¥ー¤Ï¥ê¥Ç¥£¥¢¤Î〝ºÇ¿·ºî〞¡£±¦¥ï¥Ê¢¤¢¤¿¤ê¤ÈºÝ¤É¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¥³ー¥¹¤Ç¤Î»£±Æ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤ÏÆÃÊÌ¤ËËÜ¿Í¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¥ê¥Ç¥£¥¢¡ª¡Ë¡££²£°£±£¶Ç¯¤Î¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¡¢£²£°£²£°Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¡Ê¢¨³«ºÅ¤Ï21Ç¯¡Ë¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¶â¡¦¶ä¡¦Æ¼£³¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤òÁ´À©ÇÆ¤·¤¿Í£°ì¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤ÆºÇ¿·¤Î¥¿¥È¥¥ー¤Ï¡¢º¸¤«¤é¥ê¥ª¤Î¥¥ê¥¹¥ÈÁü¡¢ÉÙ»Î»³¡¢¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤È¡¢³Æ³«ºÅÅÔ»Ô¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¹ï¤ó¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¤Ò¤ÈÉ®½ñ¤¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¡£¥ê¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¿¥È¥¥ー¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡¢±¦¼ê¼ó¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¥íー¥Þ¿ô»ú¡£¡Ú£²£°£±£´Ç¯£´·î27Æü¡Û¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥ê¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö¥¹¥¤¥ó¥®¥ó¥°¥¹¥«ー¥Ä£Ì£Ð£Ç£Á¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ç¥×¥í¤È¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò¤·¤¿ÆüÉÕ¤À¡£
²ñ¾ì¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¹Ù³°¤Î¥ì¥¤¥¯¥á¥ë¥»¥Ã¥É£Ç£Ã¤Ç¡¢¤³¤ÎÍ¥¾¡¤ò±ï¤Ë¥ê¥Ç¥£¥¢¤ÏÆ±¥³ー¥¹¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º¸¼ê¼ó¤Ë¤Ï¡¢½½»ú²Í¤òÌÏ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡¢·ÉéÊ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤Î¥ê¥Ç¥£¥¢¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¼¨¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º¸¼ê¼ó¤Î³°Â¦¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê¥Ïー¥È¥Þー¥¯¤¬¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤ë¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë¡¢¥Ïー¥È¡Ê¤ä¤µ¤·¤¤¿´¡Ë¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤è¤¯ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬±¦¾åÏÓ¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¤È¡¢º¸¾åÏÓ¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¤Î¥¿¥È¥¥ー¤Ç¡¢±¦¾åÏÓ¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥È¥¥ー¤Ï£²£°£±£¶Ç¯¤Ë¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤·¤Æ¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤³¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢¥ê¥Ç¥£¥¢¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È±ï¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
º¸¾åÏÓ¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¥ê¥Ç¥£¥¢¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢»Ð¤¬½ñ¤¤¤¿¼ê½ñ¤¤ÎÊ¸»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥È¥¥ー¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¡£°ÕÌ£¤Ï¡¢You have done it, you are doing it,and you'll do it¡Ê¤¹¤Ç¤ËÀ®¤·¿ë¤²¡¢º£¤âÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀ®¤·¿ë¤²¤ë¡Ë¤Ç¤¹¡×¡£
¿ÈÆâ¤Î¼ê½ñ¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥È¥¥ー¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬Ãç¤ÎÎÉ¤¤¾Úµò¤À¤í¤¦¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯〝À®¤·¿ë¤²¤¿〞¾Ú¤Î¸ÞÎØ¤Î¥¿¥È¥¥ー¤Î°ÌÃÖ¤¬¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¥¿¥È¥¥ー¤òÆþ¤ì¤ë¤¤¤¤¾ì½ê¤¬¡¢¤³¤³°Ê³°¤Ë¤â¤¦¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¹ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥ê¥Ç¥£¥¢¤Î¥¿¥È¥¥ー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢20Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡²ÈÂ²¤Î¸ÀÍÕ¤òÎÈ¤Ë³èÌö¤òÂ³¤±¤ëÈà½÷¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¡ÅÄÊÕ°Â·¼¡ÊÄÌ¾Î£Ê£Ê¡Ë
¡ü¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤ä¤¹¤Ò¤í¡¿£±£¹£·£²Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡°æ¸©½Ð¿È¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯ºß½»¡£¥¦¥§¥¹¥È¥Ðー¥¸¥Ë¥¢Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥´¥ë¥Õ¥³ー¥¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¶ÐÌ³¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤ËÅ¾¿È¡£¥Ä¥¢ー¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥³ー¥¹¤ä¥´¥ë¥Õ¶È³¦Á´ÈÌ¤Ë´Ø¤ï¤ë¼èºà¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦¼Ì¿¿¡áÅÄÊÕ°Â·¼¡¡
TEXT & PHOTO Yasuhiro JJ TANABE